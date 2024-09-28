https://ria.ru/20240928/plan-1975197871.html

Венгерский эксперт раскритиковал "план победы" Зеленского

Венгерский эксперт раскритиковал "план победы" Зеленского - РИА Новости, 28.09.2024

Венгерский эксперт раскритиковал "план победы" Зеленского

"План победы" Владимира Зеленского направлен не на завершение конфликта, а на втягивание в него Запада на фоне ожидающейся "катастрофической" для Украины зимы,... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T03:00

2024-09-28T03:00

2024-09-28T03:01

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БУДАПЕШТ, 28 сен - РИА Новости. "План победы" Владимира Зеленского направлен не на завершение конфликта, а на втягивание в него Запада на фоне ожидающейся "катастрофической" для Украины зимы, заявил директор венгерского исследовательского института по защите суверенитета Йожеф Хорват. "Россияне планомерно, медленно, но перемалывают украинскую армию. В украинской глубинке система электроснабжения находится в сильно разрушенном состоянии, сопротивление населения мобилизации усиливается, можно сказать, что украинская армия и украинское государство вступают в эту зиму в катастрофическом состоянии", - сказал Хорват газете Magyar Nemzet. По его словам, план Зеленского, который включает вступление Украины в НАТО в течение нескольких месяцев и разрешение на использование западного оружия большой дальности, направлен не на завершение конфликта, "это скорее попытка с целью втянуть страны Запада" в него. "Мы называем их наемниками, консультантами, экспертами, но очевидно, что они не появляются на территории Украины в форме своей страны. Если эти удары западными ракетами будут одобрены отдельными странами, а также США, они автоматически станут частью конфликта", - отметил эксперт. Аналитик добавил, что после 2015 года Украина перешла "в западную, преимущественно американскую, сферу влияния", а дискриминирующие законы о языке последних лет, продвижение английского как второго государственного языка вкупе с зависимостью Киева от западных кредиторов являются признаками колонии. Зеленский ранее заявил в своем Telegram-канале, что так называемый "план победы" Украины полностью подготовлен. В августе он утверждал, что этот план содержит и "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, подчеркнул, что никакого осязаемого "плана" пока нет даже для Запада. Координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на этой неделе признал, что "план победы" Зеленского - пока лишь набор инициатив, который США и Украине предстоит глубже изучить в ближайшие недели. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он.

https://ria.ru/20240927/blinken-1975189327.html

https://ria.ru/20240926/peskov-1974843152.html

https://ria.ru/20240926/plan-1974743751.html

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украина, россия, сша, владимир зеленский, дмитрий песков, джон кирби, нато