Рейтинг@Mail.ru
Венгерский эксперт раскритиковал "план победы" Зеленского - РИА Новости, 28.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:00 28.09.2024 (обновлено: 03:01 28.09.2024)
https://ria.ru/20240928/plan-1975197871.html
Венгерский эксперт раскритиковал "план победы" Зеленского
Венгерский эксперт раскритиковал "план победы" Зеленского - РИА Новости, 28.09.2024
Венгерский эксперт раскритиковал "план победы" Зеленского
"План победы" Владимира Зеленского направлен не на завершение конфликта, а на втягивание в него Запада на фоне ожидающейся "катастрофической" для Украины зимы,... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T03:00
2024-09-28T03:01
украина
россия
сша
владимир зеленский
дмитрий песков
джон кирби
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974804328_0:22:2969:1692_1920x0_80_0_0_5abaee2e7d262f0139d708eb3d9d7925.jpg
БУДАПЕШТ, 28 сен - РИА Новости. "План победы" Владимира Зеленского направлен не на завершение конфликта, а на втягивание в него Запада на фоне ожидающейся "катастрофической" для Украины зимы, заявил директор венгерского исследовательского института по защите суверенитета Йожеф Хорват. "Россияне планомерно, медленно, но перемалывают украинскую армию. В украинской глубинке система электроснабжения находится в сильно разрушенном состоянии, сопротивление населения мобилизации усиливается, можно сказать, что украинская армия и украинское государство вступают в эту зиму в катастрофическом состоянии", - сказал Хорват газете Magyar Nemzet. По его словам, план Зеленского, который включает вступление Украины в НАТО в течение нескольких месяцев и разрешение на использование западного оружия большой дальности, направлен не на завершение конфликта, "это скорее попытка с целью втянуть страны Запада" в него. "Мы называем их наемниками, консультантами, экспертами, но очевидно, что они не появляются на территории Украины в форме своей страны. Если эти удары западными ракетами будут одобрены отдельными странами, а также США, они автоматически станут частью конфликта", - отметил эксперт. Аналитик добавил, что после 2015 года Украина перешла "в западную, преимущественно американскую, сферу влияния", а дискриминирующие законы о языке последних лет, продвижение английского как второго государственного языка вкупе с зависимостью Киева от западных кредиторов являются признаками колонии. Зеленский ранее заявил в своем Telegram-канале, что так называемый "план победы" Украины полностью подготовлен. В августе он утверждал, что этот план содержит и "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, подчеркнул, что никакого осязаемого "плана" пока нет даже для Запада. Координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на этой неделе признал, что "план победы" Зеленского - пока лишь набор инициатив, который США и Украине предстоит глубже изучить в ближайшие недели. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он.
https://ria.ru/20240927/blinken-1975189327.html
https://ria.ru/20240926/peskov-1974843152.html
https://ria.ru/20240926/plan-1974743751.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974804328_117:0:2846:2047_1920x0_80_0_0_496143772d0f1e1c5425205f7b9601d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, сша, владимир зеленский, дмитрий песков, джон кирби, нато
Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Джон Кирби, НАТО
Венгерский эксперт раскритиковал "план победы" Зеленского

Эксперт Хорват: "план победы" Зеленского нацелен на втягивание Запада в конфликт

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке
Владимир Зеленский выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Владимир Зеленский выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БУДАПЕШТ, 28 сен - РИА Новости. "План победы" Владимира Зеленского направлен не на завершение конфликта, а на втягивание в него Запада на фоне ожидающейся "катастрофической" для Украины зимы, заявил директор венгерского исследовательского института по защите суверенитета Йожеф Хорват.
"Россияне планомерно, медленно, но перемалывают украинскую армию. В украинской глубинке система электроснабжения находится в сильно разрушенном состоянии, сопротивление населения мобилизации усиливается, можно сказать, что украинская армия и украинское государство вступают в эту зиму в катастрофическом состоянии", - сказал Хорват газете Magyar Nemzet.
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
США изучают "план победы" Зеленского, заявил Блинкен
Вчера, 23:27
По его словам, план Зеленского, который включает вступление Украины в НАТО в течение нескольких месяцев и разрешение на использование западного оружия большой дальности, направлен не на завершение конфликта, "это скорее попытка с целью втянуть страны Запада" в него.
"Мы называем их наемниками, консультантами, экспертами, но очевидно, что они не появляются на территории Украины в форме своей страны. Если эти удары западными ракетами будут одобрены отдельными странами, а также США, они автоматически станут частью конфликта", - отметил эксперт.
Аналитик добавил, что после 2015 года Украина перешла "в западную, преимущественно американскую, сферу влияния", а дискриминирующие законы о языке последних лет, продвижение английского как второго государственного языка вкупе с зависимостью Киева от западных кредиторов являются признаками колонии.
Зеленский ранее заявил в своем Telegram-канале, что так называемый "план победы" Украины полностью подготовлен. В августе он утверждал, что этот план содержит и "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
В Кремле прокомментировали заявление Зеленского о "плане мира"
26 сентября, 13:55
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, подчеркнул, что никакого осязаемого "плана" пока нет даже для Запада.
Координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на этой неделе признал, что "план победы" Зеленского - пока лишь набор инициатив, который США и Украине предстоит глубже изучить в ближайшие недели.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он.
Президент США Джо Байден во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
СМИ спрогнозировали реакцию Байдена на "план победы" Зеленского
26 сентября, 06:47
 
УкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковДжон КирбиНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала