Венгерский эксперт раскритиковал "план победы" Зеленского
Эксперт Хорват: "план победы" Зеленского нацелен на втягивание Запада в конфликт
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке
Владимир Зеленский выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 28 сен - РИА Новости. "План победы" Владимира Зеленского направлен не на завершение конфликта, а на втягивание в него Запада на фоне ожидающейся "катастрофической" для Украины зимы, заявил директор венгерского исследовательского института по защите суверенитета Йожеф Хорват.
"Россияне планомерно, медленно, но перемалывают украинскую армию. В украинской глубинке система электроснабжения находится в сильно разрушенном состоянии, сопротивление населения мобилизации усиливается, можно сказать, что украинская армия и украинское государство вступают в эту зиму в катастрофическом состоянии", - сказал Хорват газете Magyar Nemzet.
По его словам, план Зеленского, который включает вступление Украины в НАТО в течение нескольких месяцев и разрешение на использование западного оружия большой дальности, направлен не на завершение конфликта, "это скорее попытка с целью втянуть страны Запада" в него.
"Мы называем их наемниками, консультантами, экспертами, но очевидно, что они не появляются на территории Украины в форме своей страны. Если эти удары западными ракетами будут одобрены отдельными странами, а также США, они автоматически станут частью конфликта", - отметил эксперт.
Аналитик добавил, что после 2015 года Украина перешла "в западную, преимущественно американскую, сферу влияния", а дискриминирующие законы о языке последних лет, продвижение английского как второго государственного языка вкупе с зависимостью Киева от западных кредиторов являются признаками колонии.
Зеленский ранее заявил в своем Telegram-канале, что так называемый "план победы" Украины полностью подготовлен. В августе он утверждал, что этот план содержит и "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем".
В Кремле прокомментировали заявление Зеленского о "плане мира"
26 сентября, 13:55
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, подчеркнул, что никакого осязаемого "плана" пока нет даже для Запада.
Координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на этой неделе признал, что "план победы" Зеленского - пока лишь набор инициатив, который США и Украине предстоит глубже изучить в ближайшие недели.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он.
СМИ спрогнозировали реакцию Байдена на "план победы" Зеленского
26 сентября, 06:47