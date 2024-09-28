https://ria.ru/20240928/peregovory-1975289580.html

Лавров заявил о готовности Москвы содействовать диалогу Еревана и Баку

Лавров заявил о готовности Москвы содействовать диалогу Еревана и Баку - РИА Новости, 28.09.2024

Лавров заявил о готовности Москвы содействовать диалогу Еревана и Баку

Россия готова выполнять обязательства по содействию диалогу Еревана и Баку, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T22:39

2024-09-28T22:39

2024-09-28T22:39

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ООН, 28 сен — РИА Новости. Россия готова выполнять обязательства по содействию диалогу Еревана и Баку, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы всегда готовы выполнять то, о чем договорились с нашим участием. Начиная с ноября 2020 года и в течение двух лет еще трижды встречались руководители России, Азербайджана и Армении. Создана трехсторонняя рабочая группа по разблокированию транспортных коммуникаций. Есть механизмы по проведению делимитации границы и так далее. Мы готовы все свои обязательства, которые закреплены, выполнять", - сказал Лавров на пресс-конференции на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня в Генассамблее ООН, отвечая на вопрос о возможной встрече лидеров Армении и Азербайджана в Казани на саммите БРИКС.

https://ria.ru/20240926/soglashenie-1974946828.html

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в мире, россия, азербайджан, армения, сергей лавров, генеральная ассамблея оон, оон, брикс