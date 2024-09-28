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Лавров заявил о готовности Москвы содействовать диалогу Еревана и Баку - РИА Новости, 28.09.2024
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22:39 28.09.2024
https://ria.ru/20240928/peregovory-1975289580.html
Лавров заявил о готовности Москвы содействовать диалогу Еревана и Баку
Лавров заявил о готовности Москвы содействовать диалогу Еревана и Баку - РИА Новости, 28.09.2024
Лавров заявил о готовности Москвы содействовать диалогу Еревана и Баку
Россия готова выполнять обязательства по содействию диалогу Еревана и Баку, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T22:39
2024-09-28T22:39
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ООН, 28 сен — РИА Новости. Россия готова выполнять обязательства по содействию диалогу Еревана и Баку, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы всегда готовы выполнять то, о чем договорились с нашим участием. Начиная с ноября 2020 года и в течение двух лет еще трижды встречались руководители России, Азербайджана и Армении. Создана трехсторонняя рабочая группа по разблокированию транспортных коммуникаций. Есть механизмы по проведению делимитации границы и так далее. Мы готовы все свои обязательства, которые закреплены, выполнять", - сказал Лавров на пресс-конференции на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня в Генассамблее ООН, отвечая на вопрос о возможной встрече лидеров Армении и Азербайджана в Казани на саммите БРИКС.
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в мире, россия, азербайджан, армения, сергей лавров, генеральная ассамблея оон, оон, брикс
В мире, Россия, Азербайджан, Армения, Сергей Лавров, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, БРИКС
Лавров заявил о готовности Москвы содействовать диалогу Еревана и Баку

Лавров: Москва готова выполнять обязательства по диалогу Еревана и Баку

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке
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ООН, 28 сен — РИА Новости. Россия готова выполнять обязательства по содействию диалогу Еревана и Баку, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы всегда готовы выполнять то, о чем договорились с нашим участием. Начиная с ноября 2020 года и в течение двух лет еще трижды встречались руководители России, Азербайджана и Армении. Создана трехсторонняя рабочая группа по разблокированию транспортных коммуникаций. Есть механизмы по проведению делимитации границы и так далее. Мы готовы все свои обязательства, которые закреплены, выполнять", - сказал Лавров на пресс-конференции на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня в Генассамблее ООН, отвечая на вопрос о возможной встрече лидеров Армении и Азербайджана в Казани на саммите БРИКС.
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В миреРоссияАзербайджанАрменияСергей ЛавровГенеральная Ассамблея ООНООНБРИКС
 
 
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