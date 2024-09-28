https://ria.ru/20240928/pensiya-1975198199.html
В Госдуме рассказали, кто получит двойную выплату к пенсии
В Госдуме рассказали, кто получит двойную выплату к пенсии - РИА Новости, 28.09.2024
В Госдуме рассказали, кто получит двойную выплату к пенсии
Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, получат удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости в беззаявительном порядке, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T03:07
2024-09-28T03:07
2024-09-28T03:07
светлана бессараб
госдума рф
общество
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, получат удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости в беззаявительном порядке, сообщила РИА Новости член комитета ГД по соцполитике Светлана Бессараб. "Граждане, достигшие 80-летнего возраста, в следующем за юбилейным месяце проактивно, в беззаявительном порядке получат удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости", - сказала Бессараб. Она уточнила, что сегодня фиксированная выплата составляет чуть более 8134 рублей. Таким образом, двойной размер составит 16 269 рублей.
https://ria.ru/20240924/pensiya-1974337528.html
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светлана бессараб, госдума рф, общество
Светлана Бессараб, Госдума РФ, Общество
В Госдуме рассказали, кто получит двойную выплату к пенсии
Депутат Бессараб: удвоенную выплату к пенсии получат те, кому исполнилось 80 лет
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, получат удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости в беззаявительном порядке, сообщила РИА Новости член комитета ГД по соцполитике Светлана Бессараб.
"Граждане, достигшие 80-летнего возраста, в следующем за юбилейным месяце проактивно, в беззаявительном порядке получат удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости", - сказала Бессараб.
Она уточнила, что сегодня фиксированная выплата составляет чуть более 8134 рублей. Таким образом, двойной размер составит 16 269 рублей.