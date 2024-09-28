https://ria.ru/20240928/pensiya-1975198199.html

В Госдуме рассказали, кто получит двойную выплату к пенсии

В Госдуме рассказали, кто получит двойную выплату к пенсии - РИА Новости, 28.09.2024

В Госдуме рассказали, кто получит двойную выплату к пенсии

Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, получат удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости в беззаявительном порядке, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T03:07

2024-09-28T03:07

2024-09-28T03:07

светлана бессараб

госдума рф

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962985127_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3add36bdf120420f4f2e2e6e19a1cf60.jpg

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, получат удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости в беззаявительном порядке, сообщила РИА Новости член комитета ГД по соцполитике Светлана Бессараб. "Граждане, достигшие 80-летнего возраста, в следующем за юбилейным месяце проактивно, в беззаявительном порядке получат удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости", - сказала Бессараб. Она уточнила, что сегодня фиксированная выплата составляет чуть более 8134 рублей. Таким образом, двойной размер составит 16 269 рублей.

https://ria.ru/20240924/pensiya-1974337528.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

светлана бессараб, госдума рф, общество