Рейтинг@Mail.ru
В Ульяновске полиция разыскивает мужчину, избившего пенсионерку - РИА Новости, 28.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:28 28.09.2024 (обновлено: 16:08 28.09.2024)
https://ria.ru/20240928/pensionerka-1975243705.html
В Ульяновске полиция разыскивает мужчину, избившего пенсионерку
В Ульяновске полиция разыскивает мужчину, избившего пенсионерку - РИА Новости, 28.09.2024
В Ульяновске полиция разыскивает мужчину, избившего пенсионерку
Полиция ищет мужчину, который избил пенсионерку возле магазина в Ульяновске, сообщили РИА Новости в областном главке МВД. РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T15:28
2024-09-28T16:08
происшествия
ульяновск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1c/1975246884_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b46a5dc295f7a668c76d07eb2601c895.jpg
САРАТОВ, 28 сен — РИА Новости. Полиция ищет мужчину, который избил пенсионерку возле магазина в Ульяновске, сообщили РИА Новости в областном главке МВД. "В Ульяновске это произошло несколько дней назад. От гражданки 1955 года рождения поступило заявление о нанесении телесных повреждений. Сейчас проводятся мероприятия по задержанию злоумышленника", — сказал собеседник агентства.По информации Telegram-канал Baza, мужчина избил пожилую женщину, которая продавала цветы около магазина. На видео с места событий мужчина крепкого телосложения подходит к сидящей на стульчике на улице женщине, рядом с которой стоит ваза с цветами, и бьет ее в лицо кулаком. Затем он нанес еще как минимум два удара.В Telegram-канале главка МВД уточняется, что инцидент произошел 22 сентября на улице 50 лет ВЛКСМ.
https://ria.ru/20240402/deboshir-1937325027.html
ульяновск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Избиение пенсионерки в Ульяновске
Избиение пенсионерки в Ульяновске
2024-09-28T15:28
true
PT0M36S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1c/1975246884_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ef40297dc1986acc8bdf83723c30381e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ульяновск
Происшествия, Ульяновск
В Ульяновске полиция разыскивает мужчину, избившего пенсионерку

В Ульяновске ищут мужчину, избившего продававшую цветы у магазина пенсионерку

Читать ria.ru в
Дзен
САРАТОВ, 28 сен — РИА Новости. Полиция ищет мужчину, который избил пенсионерку возле магазина в Ульяновске, сообщили РИА Новости в областном главке МВД.
"В Ульяновске это произошло несколько дней назад. От гражданки 1955 года рождения поступило заявление о нанесении телесных повреждений. Сейчас проводятся мероприятия по задержанию злоумышленника", — сказал собеседник агентства.
По информации Telegram-канал Baza, мужчина избил пожилую женщину, которая продавала цветы около магазина. На видео с места событий мужчина крепкого телосложения подходит к сидящей на стульчике на улице женщине, рядом с которой стоит ваза с цветами, и бьет ее в лицо кулаком. Затем он нанес еще как минимум два удара.
В Telegram-канале главка МВД уточняется, что инцидент произошел 22 сентября на улице 50 лет ВЛКСМ.
В Москве пассажир электрички сломал нос пенсионерке после просьбы убрать ноги с прохода. 2 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
В Подмосковье пенсионерке сломали нос за просьбу убрать ноги в электричке
2 апреля, 13:16
 
ПроисшествияУльяновск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала