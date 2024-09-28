https://ria.ru/20240928/pensionerka-1975243705.html

В Ульяновске полиция разыскивает мужчину, избившего пенсионерку

В Ульяновске полиция разыскивает мужчину, избившего пенсионерку - РИА Новости, 28.09.2024

В Ульяновске полиция разыскивает мужчину, избившего пенсионерку

Полиция ищет мужчину, который избил пенсионерку возле магазина в Ульяновске, сообщили РИА Новости в областном главке МВД. РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T15:28

2024-09-28T15:28

2024-09-28T16:08

происшествия

ульяновск

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САРАТОВ, 28 сен — РИА Новости. Полиция ищет мужчину, который избил пенсионерку возле магазина в Ульяновске, сообщили РИА Новости в областном главке МВД. "В Ульяновске это произошло несколько дней назад. От гражданки 1955 года рождения поступило заявление о нанесении телесных повреждений. Сейчас проводятся мероприятия по задержанию злоумышленника", — сказал собеседник агентства.По информации Telegram-канал Baza, мужчина избил пожилую женщину, которая продавала цветы около магазина. На видео с места событий мужчина крепкого телосложения подходит к сидящей на стульчике на улице женщине, рядом с которой стоит ваза с цветами, и бьет ее в лицо кулаком. Затем он нанес еще как минимум два удара.В Telegram-канале главка МВД уточняется, что инцидент произошел 22 сентября на улице 50 лет ВЛКСМ.

https://ria.ru/20240402/deboshir-1937325027.html

ульяновск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Избиение пенсионерки в Ульяновске Избиение пенсионерки в Ульяновске 2024-09-28T15:28 true PT0M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ульяновск