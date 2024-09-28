https://ria.ru/20240928/pensionerka-1975243705.html
В Ульяновске полиция разыскивает мужчину, избившего пенсионерку
В Ульяновске полиция разыскивает мужчину, избившего пенсионерку - РИА Новости, 28.09.2024
В Ульяновске полиция разыскивает мужчину, избившего пенсионерку
Полиция ищет мужчину, который избил пенсионерку возле магазина в Ульяновске, сообщили РИА Новости в областном главке МВД. РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T15:28
2024-09-28T15:28
2024-09-28T16:08
происшествия
ульяновск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1c/1975246884_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b46a5dc295f7a668c76d07eb2601c895.jpg
САРАТОВ, 28 сен — РИА Новости. Полиция ищет мужчину, который избил пенсионерку возле магазина в Ульяновске, сообщили РИА Новости в областном главке МВД. "В Ульяновске это произошло несколько дней назад. От гражданки 1955 года рождения поступило заявление о нанесении телесных повреждений. Сейчас проводятся мероприятия по задержанию злоумышленника", — сказал собеседник агентства.По информации Telegram-канал Baza, мужчина избил пожилую женщину, которая продавала цветы около магазина. На видео с места событий мужчина крепкого телосложения подходит к сидящей на стульчике на улице женщине, рядом с которой стоит ваза с цветами, и бьет ее в лицо кулаком. Затем он нанес еще как минимум два удара.В Telegram-канале главка МВД уточняется, что инцидент произошел 22 сентября на улице 50 лет ВЛКСМ.
https://ria.ru/20240402/deboshir-1937325027.html
ульяновск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1c/1975246884_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ef40297dc1986acc8bdf83723c30381e.jpg
Избиение пенсионерки в Ульяновске
Избиение пенсионерки в Ульяновске
2024-09-28T15:28
true
PT0M36S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ульяновск
В Ульяновске полиция разыскивает мужчину, избившего пенсионерку
В Ульяновске ищут мужчину, избившего продававшую цветы у магазина пенсионерку
САРАТОВ, 28 сен — РИА Новости. Полиция ищет мужчину, который избил пенсионерку возле магазина в Ульяновске, сообщили РИА Новости в областном главке МВД.
"В Ульяновске это произошло несколько дней назад. От гражданки 1955 года рождения поступило заявление о нанесении телесных повреждений. Сейчас проводятся мероприятия по задержанию злоумышленника", — сказал собеседник агентства.
По информации Telegram-канал Baza
, мужчина избил пожилую женщину, которая продавала цветы около магазина. На видео с места событий мужчина крепкого телосложения подходит к сидящей на стульчике на улице женщине, рядом с которой стоит ваза с цветами, и бьет ее в лицо кулаком. Затем он нанес еще как минимум два удара.
В Telegram-канале главка МВД уточняется, что инцидент произошел 22 сентября на улице 50 лет ВЛКСМ.