Пленный рассказал, как пехоту ВСУ снабдили патронами неподходящего калибра
Пленный Маласчук: пехоту ВСУ отправили в бой с патронами неподходящего калибра
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 сен - РИА Новости. Пехоту ВСУ отправляют выполнять боевые задачи с не подходящего калибра боеприпасами, рассказал РИА Новости взятый в плен спецназом "Ахмат" военнослужащий ВСУ из 41-й отдельной механизированной бригады Ярослав Маласчук.
"Сказали, что мы меняем 95-ю бригаду (ВСУ - ред.) и сидите, это не окоп, это яма, и сидите в яме наблюдайте. Простая яма, куча патронов не к нашему оружию - это точно было", - пожаловался пленный.
Он рассказал, что, выходя на задание, взял минимальное количество боеприпасов для используемого автомата АК-74, а придя на позиции, обнаружил пулеметные патроны большего калибра, которые не подходят под его автомат, - 7,62 милилметра вместо 5,45.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 27 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 17,7 тысячи военных, 131 танк.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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