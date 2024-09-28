https://ria.ru/20240928/patrony-1975200211.html

Пленный рассказал, как пехоту ВСУ снабдили патронами неподходящего калибра

Пленный рассказал, как пехоту ВСУ снабдили патронами неподходящего калибра - РИА Новости, 28.09.2024

Пленный рассказал, как пехоту ВСУ снабдили патронами неподходящего калибра

Пехоту ВСУ отправляют выполнять боевые задачи с не подходящего калибра боеприпасами, рассказал РИА Новости взятый в плен спецназом "Ахмат" военнослужащий ВСУ из РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T04:36

2024-09-28T04:36

2024-09-28T04:36

специальная военная операция на украине

владимир путин

вооруженные силы украины

ак-74

валерий герасимов

россия

курская область

брянская область

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 сен - РИА Новости. Пехоту ВСУ отправляют выполнять боевые задачи с не подходящего калибра боеприпасами, рассказал РИА Новости взятый в плен спецназом "Ахмат" военнослужащий ВСУ из 41-й отдельной механизированной бригады Ярослав Маласчук. "Сказали, что мы меняем 95-ю бригаду (ВСУ - ред.) и сидите, это не окоп, это яма, и сидите в яме наблюдайте. Простая яма, куча патронов не к нашему оружию - это точно было", - пожаловался пленный. Он рассказал, что, выходя на задание, взял минимальное количество боеприпасов для используемого автомата АК-74, а придя на позиции, обнаружил пулеметные патроны большего калибра, которые не подходят под его автомат, - 7,62 милилметра вместо 5,45. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 27 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 17,7 тысячи военных, 131 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240927/plen-1975049308.html

https://ria.ru/20240925/plennyy-1974519087.html

россия

курская область

брянская область

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владимир путин, вооруженные силы украины, ак-74, валерий герасимов, россия, курская область, брянская область