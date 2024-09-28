https://ria.ru/20240928/pashaev-1975227256.html

Пашаев не участвовал в боях в зоне СВО, рассказала доброволец

Пашаев не участвовал в боях в зоне СВО, рассказала доброволец - РИА Новости, 28.09.2024

Пашаев не участвовал в боях в зоне СВО, рассказала доброволец

Бывший адвокат Эльман Пашаев, арестованный по делу о мошенничестве, не участвовал в боях на передовой, рассказала РИА Новости доброволец Наталья Хим, знакомая с РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T12:20

2024-09-28T12:20

2024-09-28T14:11

специальная военная операция на украине

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елена блиновская

михаил ефремов

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Бывший адвокат Эльман Пашаев, арестованный по делу о мошенничестве, не участвовал в боях на передовой, рассказала РИА Новости доброволец Наталья Хим, знакомая с ним. "Службу Пашаева в обоих подразделениях назвать службой очень сложно. Пашаев и "передок" — это несовместимые вещи", — сказала она. По словам собеседницы агентства, во время службы Пашаев "решал вопросы". "Пытался как-то медийно раскручивать батальон. Собственно, я знаю точно, что он обещал это командованию", — добавила Хим. Кроме того, Пашаев приводил спонсоров и гуманитарщиков, но, пояснила Хим, помощь поступала именно от спонсоров, а не от экс-адвоката. "Бой и Пашаев — вещи несовместимые", — заключила она. Следственный комитет сообщил о задержании Пашаева 17 сентября. Против бывшего адвоката возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Суд отправил его под арест.По версии следствия, в феврале Пашаев убедил Алексея Блиновского, что за крупную сумму якобы сможет освободить его и его супругу Елену Блиновскую от уголовной ответственности. Договорившись, Пашаев получил от Блиновского не менее 18,5 миллиона рублей и 300 тысяч долларов. В 2023 году Пашаев подписал контракт с Минобороны и ушел на СВО. В середине апреля он сообщил, что с ним воюет и Блиновский, а позже нередко давал комментарии по поводу мужа "королевы марафонов".Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Сперва ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. Ее обвиняют в уклонении от налогов на сумму 906 миллионов рублей, из которых 716 миллионов супруги легализовали незаконно.Против Блиновского возбудили уголовное дело о пособничестве супруге в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере.

https://ria.ru/20240918/pashaev-1973351425.html

https://ria.ru/20240926/pashaev-1974771164.html

https://ria.ru/20240917/pashaev-1973106066.html

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Наталья Хим о службе Эльмана Пашаева в зоне СВО Эльман Пашаев не участвовал в боях на передовой линии фронта, находясь на СВО, рассказала РИА Новости доброволец Наталья Хим, знакомая с ним. "Службу Пашаева в обоих подразделениях назвать службой очень сложно. Пашаев и передок – это несовместимые вещи". 2024-09-28T12:20 true PT0M24S

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происшествия, россия, москва, эльман пашаев, елена блиновская, михаил ефремов