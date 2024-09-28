https://ria.ru/20240928/pakistan-1975239470.html

В Пакистане разбился вертолет с российскими пилотами

В Пакистане разбился вертолет с российскими пилотами - РИА Новости, 28.09.2024

В Пакистане разбился вертолет с российскими пилотами

Шесть человек погибли и восемь пострадали при крушении вертолета Ми-8 с российскими пилотами в округе Северный Вазиристан пакистанской провинции... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T14:30

2024-09-28T14:30

2024-09-28T20:12

в мире

северный вазиристан

хайбер-пахтунхва

россия

ми-8 амтш

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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 сен — РИА Новости. Шесть человек погибли и восемь пострадали при крушении вертолета Ми-8 с российскими пилотами в округе Северный Вазиристан пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, сообщило издание Geo со ссылкой на представителя компании. "Зафрахтованный вертолет, принадлежавший пакистанской компании по разведке и добыче нефти Mari Petroleum Limited, потерпел крушение по техническим причинам недалеко от нефтяного месторождения", — говорится в публикации. Представитель компании подчеркнул, что авария произошла именно по техническим причинам и не имеет никакого отношения к ситуации с безопасностью. Он добавил, что раненых доставили в ближайшую больницу, а пакистанская армия и другие силы продолжают оказывать помощь. По сведениям источников Geo News, трое иностранных пилотов — граждане России. Пострадавшие находятся в Объединенном военном госпитале Таль. Посольство в Исламабаде уточнило, что на борту находились двое россиян, но пока об их состоянии не известно.Собеседники издания отметили, что сразу после взлета у вертолета возникли технические неполадки, а авария произошла из-за того, что его хвостовой винт ударился о землю во время аварийной посадки. Позже источник в российском посольстве в Исламабаде сообщил РИА Новости, что на борту было двое россиян. Информации об их состоянии пока нет.Собеседник агентства не уточнил, были ли они пилотами вертолета.

https://ria.ru/20240402/mi-24-1937317595.html

https://ria.ru/20240309/vertolet-1931973978.html

северный вазиристан

хайбер-пахтунхва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, северный вазиристан, хайбер-пахтунхва, россия, ми-8 амтш