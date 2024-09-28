https://ria.ru/20240928/otravlenie-1975233607.html

СК не намерен заводить новое дело по отравлению семьи в Красноярском крае

СК не намерен заводить новое дело по отравлению семьи в Красноярском крае - РИА Новости, 28.09.2024

СК не намерен заводить новое дело по отравлению семьи в Красноярском крае

Следователи в Красноярском крае не намерены возбуждать еще одно уголовное дело в рамках расследования отравления семьи, в которой погибли четверо детей и... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T13:21

2024-09-28T13:21

2024-09-28T17:57

происшествия

здоровье - общество

красноярский край

россия

следственный комитет россии (ск рф)

отравление семьи в красноярском крае

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КРАСНОЯРСК, 28 сен — РИА Новости. Следователи в Красноярском крае не намерены возбуждать еще одно уголовное дело в рамках расследования отравления семьи, в которой погибли четверо детей и пострадали двое взрослых, сообщили РИА Новости в региональном главке СК России. Так в ведомстве отреагировали на публикации СМИ о том, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Причинение смерти по неосторожности", по которой могут привлечь к ответственности главу семейства. Накануне в главке заявили, что планируют повторно допросить родителей погибших детей, так как при первом допросе они находились в психотравмирующей ситуации. Тогда родители рассказали, что дом нормально не проветривался после обработки дихлофосом. По данным следствия, утром 21 сентября у родителей и четырех детей (шести, 11, 12 и 13 лет) из села Красная Сопка появились признаки отравления, они обратились к медикам с жалобами на тошноту и рвоту. Выяснилось, что накануне они ели на ужин курицу и пельмени, которые мать семейства купила в сельском магазине. Всю семью госпитализировали. Вскоре у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они умерли в больнице. На следующий день умерла девочка 11 лет, а в ночь на 23 сентября скончался и четвертый ребенок — девочка 12 лет. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Производство, хранение либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".По предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, в организмах погибших детей обнаружили компоненты неустановленного инсектицидного средства. Как отметили в пресс-службе СК России, в доме, возможно, находились какие-то средства от насекомых, от которых сработал накопительный эффект.

https://ria.ru/20240923/otravlenie-1974207044.html

https://ria.ru/20240927/otravlenie-1975029886.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, здоровье - общество, красноярский край, россия, следственный комитет россии (ск рф), отравление семьи в красноярском крае