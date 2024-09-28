https://ria.ru/20240928/otravlenie-1975233607.html
СК не намерен заводить новое дело по отравлению семьи в Красноярском крае
СК не намерен заводить новое дело по отравлению семьи в Красноярском крае - РИА Новости, 28.09.2024
СК не намерен заводить новое дело по отравлению семьи в Красноярском крае
Следователи в Красноярском крае не намерены возбуждать еще одно уголовное дело в рамках расследования отравления семьи, в которой погибли четверо детей и... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T13:21
2024-09-28T13:21
2024-09-28T17:57
происшествия
здоровье - общество
красноярский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
отравление семьи в красноярском крае
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974371559_11:0:989:550_1920x0_80_0_0_95f8056121057e5a93163616380075d3.jpg
КРАСНОЯРСК, 28 сен — РИА Новости. Следователи в Красноярском крае не намерены возбуждать еще одно уголовное дело в рамках расследования отравления семьи, в которой погибли четверо детей и пострадали двое взрослых, сообщили РИА Новости в региональном главке СК России. Так в ведомстве отреагировали на публикации СМИ о том, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Причинение смерти по неосторожности", по которой могут привлечь к ответственности главу семейства. Накануне в главке заявили, что планируют повторно допросить родителей погибших детей, так как при первом допросе они находились в психотравмирующей ситуации. Тогда родители рассказали, что дом нормально не проветривался после обработки дихлофосом. По данным следствия, утром 21 сентября у родителей и четырех детей (шести, 11, 12 и 13 лет) из села Красная Сопка появились признаки отравления, они обратились к медикам с жалобами на тошноту и рвоту. Выяснилось, что накануне они ели на ужин курицу и пельмени, которые мать семейства купила в сельском магазине. Всю семью госпитализировали. Вскоре у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они умерли в больнице. На следующий день умерла девочка 11 лет, а в ночь на 23 сентября скончался и четвертый ребенок — девочка 12 лет. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Производство, хранение либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".По предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, в организмах погибших детей обнаружили компоненты неустановленного инсектицидного средства. Как отметили в пресс-службе СК России, в доме, возможно, находились какие-то средства от насекомых, от которых сработал накопительный эффект.
https://ria.ru/20240923/otravlenie-1974207044.html
https://ria.ru/20240927/otravlenie-1975029886.html
красноярский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974371559_134:0:867:550_1920x0_80_0_0_be68e918bf1ce259169c84c76bd79e01.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество, красноярский край, россия, следственный комитет россии (ск рф), отравление семьи в красноярском крае
Происшествия, Здоровье - Общество, Красноярский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Отравление семьи в Красноярском крае
СК не намерен заводить новое дело по отравлению семьи в Красноярском крае
СК не рассматривает вопрос о новом деле по отравлению семьи в Красноярском крае
КРАСНОЯРСК, 28 сен — РИА Новости. Следователи в Красноярском крае не намерены возбуждать еще одно уголовное дело в рамках расследования отравления семьи, в которой погибли четверо детей и пострадали двое взрослых, сообщили РИА Новости в региональном главке СК России.
Так в ведомстве отреагировали на публикации СМИ о том, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Причинение смерти по неосторожности", по которой могут привлечь к ответственности главу семейства.
«
"Все процессуальные решения будут приниматься только после получения нами всех экспертиз и окончательных выводов экспертов".
Пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации
Накануне в главке заявили, что планируют повторно допросить родителей погибших детей, так как при первом допросе они находились в психотравмирующей ситуации. Тогда родители рассказали, что дом нормально не проветривался после обработки дихлофосом.
По данным следствия, утром 21 сентября у родителей и четырех детей (шести, 11, 12 и 13 лет) из села Красная Сопка появились признаки отравления, они обратились к медикам с жалобами на тошноту и рвоту. Выяснилось, что накануне они ели на ужин курицу и пельмени, которые мать семейства купила в сельском магазине.
Всю семью госпитализировали. Вскоре у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они умерли в больнице. На следующий день умерла девочка 11 лет, а в ночь на 23 сентября скончался и четвертый ребенок — девочка 12 лет.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Производство, хранение либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".
По предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, в организмах погибших детей обнаружили компоненты неустановленного инсектицидного средства. Как отметили в пресс-службе СК России, в доме, возможно, находились какие-то средства от насекомых, от которых сработал накопительный эффект.