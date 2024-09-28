https://ria.ru/20240928/otmena-1975216809.html

Посол в Турции рассказал о маниакальной идее Запада отменить все русское

Посол в Турции рассказал о маниакальной идее Запада отменить все русское - РИА Новости, 28.09.2024

Посол в Турции рассказал о маниакальной идее Запада отменить все русское

Запад охватила маниакальная идея отменить всё русское, на смену дипломатии приходит язык ненависти, шантажа и откровенных угроз, заявил посол РФ в Анкаре... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T10:36

2024-09-28T10:36

2024-09-28T10:36

россия

турция

анкара (провинция)

алексей ерхов

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929732396_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_173cd20553f29c98f2928b51aff59f5d.jpg

АНКАРА, 28 сен – РИА Новости. Запад охватила маниакальная идея отменить всё русское, на смену дипломатии приходит язык ненависти, шантажа и откровенных угроз, заявил посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов, выступая в субботу на открытии Страновой отчетно-выборной конференции организаций российских соотечественников в Турции. "Сегодняшняя встреча проходит в крайне непростой международной обстановке. Из уст представителей недружественных государств то и дело звучат призывы нанести России стратегическое поражение на поле боя. Запад охватила маниакальная идея отменить всё русское — прежде всего, нашу великую культуру и традиции. На смену дружбе, сотрудничеству и дипломатии приходит язык ненависти, шантажа и откровенных угроз. Оголтелая русофобия привела к открытой агрессии террористическими методами против нашей земли и наших граждан. Причём происходит это с молчаливого согласия хозяев киевского режима, а где-то и под восторженные возгласы отдельных воинствующих политиканов", - заявил дипломат. По его словам, Россия обязательно достигнет поставленных целей. "Но нас не сломить, победа будет за нами. Намеченных руководством страны целей мы обязательно достигнем. А наш многонациональный народ, его язык и культура переживут всех, кто теперь ставит антироссийские устремления выше благополучия и мира на земле", - подчеркнул Ерхов. Глава российской дипломатической миссии в Турции отметил, что важнейший вклад в правое дело по пробуждению интереса к России в Турции вносят соотечественники. "Именно вы демонстрируете принимающему турецкому обществу наши самые лучшие качества, пробуждаете интерес к изучению России, её культуры и языка, способствуя развитию добрых отношений между двумя странами. Возможно, в своей повседневной деятельности вы этого иной раз не замечаете, но Посольство очень ценит ваш труд. Видим, сколько сил и времени вы посвящаете этим по-настоящему благородным целям и задачам. Конечно, особую важность имеет сохранение внутри Координационного Совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в Турции дружбы и честных, доверительных отношений. У турок на этот счёт есть хорошее высказывание: "Единство — это словно танец с гармонией". И ведь правда: наши усилия воплощаются в задуманное только тогда, когда мы действуем сообща, как единое целое. Тем важнее сегодня заложить основы для такой совместной работы на ближайшие три года, а уж Посольство, со своей стороны, всегда готово поддержать вас в этой благородной миссии и подставить дружеское плечо в трудную минуту", - сказал Ерхов. По итогам конференции будет принято заявление.

https://ria.ru/20240925/nato-1974493964.html

https://ria.ru/20240922/rossiya-1974028473.html

россия

турция

анкара (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, турция, анкара (провинция), алексей ерхов, в мире