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Посол в Турции рассказал о маниакальной идее Запада отменить все русское - РИА Новости, 28.09.2024
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10:36 28.09.2024
https://ria.ru/20240928/otmena-1975216809.html
Посол в Турции рассказал о маниакальной идее Запада отменить все русское
Посол в Турции рассказал о маниакальной идее Запада отменить все русское - РИА Новости, 28.09.2024
Посол в Турции рассказал о маниакальной идее Запада отменить все русское
Запад охватила маниакальная идея отменить всё русское, на смену дипломатии приходит язык ненависти, шантажа и откровенных угроз, заявил посол РФ в Анкаре... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T10:36
2024-09-28T10:36
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АНКАРА, 28 сен – РИА Новости. Запад охватила маниакальная идея отменить всё русское, на смену дипломатии приходит язык ненависти, шантажа и откровенных угроз, заявил посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов, выступая в субботу на открытии Страновой отчетно-выборной конференции организаций российских соотечественников в Турции. "Сегодняшняя встреча проходит в крайне непростой международной обстановке. Из уст представителей недружественных государств то и дело звучат призывы нанести России стратегическое поражение на поле боя. Запад охватила маниакальная идея отменить всё русское — прежде всего, нашу великую культуру и традиции. На смену дружбе, сотрудничеству и дипломатии приходит язык ненависти, шантажа и откровенных угроз. Оголтелая русофобия привела к открытой агрессии террористическими методами против нашей земли и наших граждан. Причём происходит это с молчаливого согласия хозяев киевского режима, а где-то и под восторженные возгласы отдельных воинствующих политиканов", - заявил дипломат. По его словам, Россия обязательно достигнет поставленных целей. "Но нас не сломить, победа будет за нами. Намеченных руководством страны целей мы обязательно достигнем. А наш многонациональный народ, его язык и культура переживут всех, кто теперь ставит антироссийские устремления выше благополучия и мира на земле", - подчеркнул Ерхов. Глава российской дипломатической миссии в Турции отметил, что важнейший вклад в правое дело по пробуждению интереса к России в Турции вносят соотечественники. "Именно вы демонстрируете принимающему турецкому обществу наши самые лучшие качества, пробуждаете интерес к изучению России, её культуры и языка, способствуя развитию добрых отношений между двумя странами. Возможно, в своей повседневной деятельности вы этого иной раз не замечаете, но Посольство очень ценит ваш труд. Видим, сколько сил и времени вы посвящаете этим по-настоящему благородным целям и задачам. Конечно, особую важность имеет сохранение внутри Координационного Совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в Турции дружбы и честных, доверительных отношений. У турок на этот счёт есть хорошее высказывание: "Единство — это словно танец с гармонией". И ведь правда: наши усилия воплощаются в задуманное только тогда, когда мы действуем сообща, как единое целое. Тем важнее сегодня заложить основы для такой совместной работы на ближайшие три года, а уж Посольство, со своей стороны, всегда готово поддержать вас в этой благородной миссии и подставить дружеское плечо в трудную минуту", - сказал Ерхов. По итогам конференции будет принято заявление.
https://ria.ru/20240925/nato-1974493964.html
https://ria.ru/20240922/rossiya-1974028473.html
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россия, турция, анкара (провинция), алексей ерхов, в мире
Россия, Турция, Анкара (провинция), Алексей Ерхов, В мире
Посол в Турции рассказал о маниакальной идее Запада отменить все русское

Посол в Анкаре Ерхов: Запад охватила маниакальная идея отменить все русское

© Rusya Ankara BüyükelçiliğiПосол России в Турции Алексей Ерхов
Посол России в Турции Алексей Ерхов - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© Rusya Ankara Büyükelçiliği
Посол России в Турции Алексей Ерхов. Архивное фото
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АНКАРА, 28 сен – РИА Новости. Запад охватила маниакальная идея отменить всё русское, на смену дипломатии приходит язык ненависти, шантажа и откровенных угроз, заявил посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов, выступая в субботу на открытии Страновой отчетно-выборной конференции организаций российских соотечественников в Турции.
"Сегодняшняя встреча проходит в крайне непростой международной обстановке. Из уст представителей недружественных государств то и дело звучат призывы нанести России стратегическое поражение на поле боя. Запад охватила маниакальная идея отменить всё русское — прежде всего, нашу великую культуру и традиции. На смену дружбе, сотрудничеству и дипломатии приходит язык ненависти, шантажа и откровенных угроз. Оголтелая русофобия привела к открытой агрессии террористическими методами против нашей земли и наших граждан. Причём происходит это с молчаливого согласия хозяев киевского режима, а где-то и под восторженные возгласы отдельных воинствующих политиканов", - заявил дипломат.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Это поменяет все: часть НАТО присоединится к России
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По его словам, Россия обязательно достигнет поставленных целей.
"Но нас не сломить, победа будет за нами. Намеченных руководством страны целей мы обязательно достигнем. А наш многонациональный народ, его язык и культура переживут всех, кто теперь ставит антироссийские устремления выше благополучия и мира на земле", - подчеркнул Ерхов.
Глава российской дипломатической миссии в Турции отметил, что важнейший вклад в правое дело по пробуждению интереса к России в Турции вносят соотечественники.
"Именно вы демонстрируете принимающему турецкому обществу наши самые лучшие качества, пробуждаете интерес к изучению России, её культуры и языка, способствуя развитию добрых отношений между двумя странами. Возможно, в своей повседневной деятельности вы этого иной раз не замечаете, но Посольство очень ценит ваш труд. Видим, сколько сил и времени вы посвящаете этим по-настоящему благородным целям и задачам. Конечно, особую важность имеет сохранение внутри Координационного Совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в Турции дружбы и честных, доверительных отношений. У турок на этот счёт есть хорошее высказывание: "Единство — это словно танец с гармонией". И ведь правда: наши усилия воплощаются в задуманное только тогда, когда мы действуем сообща, как единое целое. Тем важнее сегодня заложить основы для такой совместной работы на ближайшие три года, а уж Посольство, со своей стороны, всегда готово поддержать вас в этой благородной миссии и подставить дружеское плечо в трудную минуту", - сказал Ерхов.
По итогам конференции будет принято заявление.
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Россия победит, но война продолжится
22 сентября, 08:00
 
РоссияТурцияАнкара (провинция)Алексей ЕрховВ мире
 
 
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