https://ria.ru/20240928/osipov-1975048966.html

Биография Александра Осипова

Биография Александра Осипова - РИА Новости, 28.09.2024

Биография Александра Осипова

Губернатор Забайкальского края Александр Михайлович Осипов родился 28 сентября 1969 года в городе Навои Бухарской области Узбекской ССР (ныне Республика... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T02:29

2024-09-28T02:29

2024-09-28T02:29

справки

забайкальский край

александр осипов

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Губернатор Забайкальского края Александр Михайлович Осипов родился 28 сентября 1969 года в городе Навои Бухарской области Узбекской ССР (ныне Республика Узбекистан).В 1993 году окончил Ростовский институт народного хозяйства (ныне Ростовский государственный экономический университет) по специальности "экономическая информатика и автоматизированные системы управления", в 2000 году – Ставропольский государственный университет (ныне в составе Северо-Кавказского федерального университета) по специальности "юриспруденция". В 2005 году получил степень магистра МВА (деловое администрирование) по специальности "финансовый менеджмент" в Академии народного хозяйства при правительстве РФ (ныне Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации).В 1991-1995 годах работал в Федеральной налоговой службе России.С 1996 по 2009 год работал финансовым директором ряда компаний, входил в высший менеджмент "РусГидро" и РАО ЕЭС России.В 2009-2013 годах занимал пост генерального директора ООО "Центр оценки и аудита". В 2009 года занял должность вице-президента, председателя экспертного совета общероссийской общественной организации "Деловая Россия".В 2010 году – председатель совета директоров независимой энергосбытовой компании "Энергосбережение".С 2012 года был членом совета директоров ряда энергетических компаний. В 2013 году занял должность помощника министра РФ по развитию Дальнего Востока.В ноябре 2013 года Осипов был назначен первым заместителем министра РФ по развитию Дальнего Востока.В июне 2018 года распоряжением правительства РФ был освобожден от должности по собственному желанию. 25 октября 2018 года Александр Осипов указом президента РФ был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Забайкальского края. 8 сентября 2019 года Осипов победил на выборах главы Забайкальского края, набрав 89,61% голосов избирателей.По итогам выборов губернатора Забайкальского края, прошедших 6-8 сентября 2024 года, был переизбран на должность главы региона, получив 82,27% голосов избирателей. 20 сентября Александр Осипов вступил в должность губернатора Забайкальского края.Член совета Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ "Сибирское соглашение". Отмечен благодарностью президента РФ (2016).Женат, есть дочь.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

забайкальский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, забайкальский край, александр осипов