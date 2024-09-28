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Минск выступил за реформу Совбеза ООН - РИА Новости, 28.09.2024
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23:57 28.09.2024
https://ria.ru/20240928/oon-1975295269.html
Минск выступил за реформу Совбеза ООН
Минск выступил за реформу Совбеза ООН - РИА Новости, 28.09.2024
Минск выступил за реформу Совбеза ООН
Минск выступает за реформу Совбеза ООН за счет крупных развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки, заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков. РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T23:57
2024-09-28T23:57
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ООН, 28 сен - РИА Новости. Минск выступает за реформу Совбеза ООН за счет крупных развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки, заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков. "Мы считаем, что насущная потребность дня - реформа Совета Безопасности ООН за счет крупных развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки. Эти страны – на острие основных глобальных проблем. Они лучше других знают, как разрешать войны и конфликты в развивающемся мире. Да и вес их в мировых делах сегодня гораздо больше, чем он был 80 лет назад", - сказал Рыженков, выступая на сессии Генассамблеи ООН. "В прошлом году страны Запада инсценировали грязную кампанию по недопущению избрания кандидатуры Беларуси в состав непостоянных членов Совета Безопасности. Так сильно боялись нашего честного голоса в этом органе. Однако и вне совета мы будем прямо и открыто высказываться по всему спектру мировых проблем. Более того, мы и далее будем настаивать на справедливой реформе Совета Безопасности, потому что голос стран Глобального большинства в Совете - это и наш голос", - подчеркнул Рыженков. "ООН должна освободиться от диктата со стороны отдельных государств, страдающих вседозволенностью и собственной исключительностью. ООН – это все мы. Сотрудники секретариата должны помнить, что, становясь сотрудниками ООН, они работают в интересах всей организации, а не в угоду стран своего гражданства, поэтому обязаны быть объективными, беспристрастными и независимыми", - добавил министр. По его словам, ООН должна работать в поддержку региональных процессов, поскольку регионализм – это ключевая реалия сегодняшнего дня. "Мы наблюдаем постоянное укрепление региональных интеграционных процессов в различных уголках планеты. Набирают обороты в своей деятельности объединения стран Глобального Большинства. Это – БРИКС, ШОС, СНГ, ЕАЭС, Африканский Союз, АСЕАН и многие другие. ООН необходимо "встраиваться" в эти процессы, содействуя их развитию и сопряжению", - отметил Рыженков.
https://ria.ru/20240928/oon-1975277349.html
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в мире, азия, африка, латинская америка, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Азия, Африка, Латинская Америка, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Минск выступил за реформу Совбеза ООН

Белоруссия выступила за реформу СБ ООН за счет Азии, Африки и Латинской Америки

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 28 сен - РИА Новости. Минск выступает за реформу Совбеза ООН за счет крупных развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки, заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков.
"Мы считаем, что насущная потребность дня - реформа Совета Безопасности ООН за счет крупных развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки. Эти страны – на острие основных глобальных проблем. Они лучше других знают, как разрешать войны и конфликты в развивающемся мире. Да и вес их в мировых делах сегодня гораздо больше, чем он был 80 лет назад", - сказал Рыженков, выступая на сессии Генассамблеи ООН.
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"В прошлом году страны Запада инсценировали грязную кампанию по недопущению избрания кандидатуры Беларуси в состав непостоянных членов Совета Безопасности. Так сильно боялись нашего честного голоса в этом органе. Однако и вне совета мы будем прямо и открыто высказываться по всему спектру мировых проблем. Более того, мы и далее будем настаивать на справедливой реформе Совета Безопасности, потому что голос стран Глобального большинства в Совете - это и наш голос", - подчеркнул Рыженков.
"ООН должна освободиться от диктата со стороны отдельных государств, страдающих вседозволенностью и собственной исключительностью. ООН – это все мы. Сотрудники секретариата должны помнить, что, становясь сотрудниками ООН, они работают в интересах всей организации, а не в угоду стран своего гражданства, поэтому обязаны быть объективными, беспристрастными и независимыми", - добавил министр.
По его словам, ООН должна работать в поддержку региональных процессов, поскольку регионализм – это ключевая реалия сегодняшнего дня. "Мы наблюдаем постоянное укрепление региональных интеграционных процессов в различных уголках планеты. Набирают обороты в своей деятельности объединения стран Глобального Большинства. Это – БРИКС, ШОС, СНГ, ЕАЭС, Африканский Союз, АСЕАН и многие другие. ООН необходимо "встраиваться" в эти процессы, содействуя их развитию и сопряжению", - отметил Рыженков.
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