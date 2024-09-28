https://ria.ru/20240928/oon-1975295269.html

Минск выступил за реформу Совбеза ООН

Минск выступил за реформу Совбеза ООН - РИА Новости, 28.09.2024

Минск выступил за реформу Совбеза ООН

Минск выступает за реформу Совбеза ООН за счет крупных развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки, заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков. РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T23:57

2024-09-28T23:57

2024-09-28T23:57

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ООН, 28 сен - РИА Новости. Минск выступает за реформу Совбеза ООН за счет крупных развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки, заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков. "Мы считаем, что насущная потребность дня - реформа Совета Безопасности ООН за счет крупных развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки. Эти страны – на острие основных глобальных проблем. Они лучше других знают, как разрешать войны и конфликты в развивающемся мире. Да и вес их в мировых делах сегодня гораздо больше, чем он был 80 лет назад", - сказал Рыженков, выступая на сессии Генассамблеи ООН. "В прошлом году страны Запада инсценировали грязную кампанию по недопущению избрания кандидатуры Беларуси в состав непостоянных членов Совета Безопасности. Так сильно боялись нашего честного голоса в этом органе. Однако и вне совета мы будем прямо и открыто высказываться по всему спектру мировых проблем. Более того, мы и далее будем настаивать на справедливой реформе Совета Безопасности, потому что голос стран Глобального большинства в Совете - это и наш голос", - подчеркнул Рыженков. "ООН должна освободиться от диктата со стороны отдельных государств, страдающих вседозволенностью и собственной исключительностью. ООН – это все мы. Сотрудники секретариата должны помнить, что, становясь сотрудниками ООН, они работают в интересах всей организации, а не в угоду стран своего гражданства, поэтому обязаны быть объективными, беспристрастными и независимыми", - добавил министр. По его словам, ООН должна работать в поддержку региональных процессов, поскольку регионализм – это ключевая реалия сегодняшнего дня. "Мы наблюдаем постоянное укрепление региональных интеграционных процессов в различных уголках планеты. Набирают обороты в своей деятельности объединения стран Глобального Большинства. Это – БРИКС, ШОС, СНГ, ЕАЭС, Африканский Союз, АСЕАН и многие другие. ООН необходимо "встраиваться" в эти процессы, содействуя их развитию и сопряжению", - отметил Рыженков.

https://ria.ru/20240928/oon-1975277349.html

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