https://ria.ru/20240928/oon-1975294906.html

МИД Белоруссии призвал ООН заявить о неприемлемости односторонних санкций

МИД Белоруссии призвал ООН заявить о неприемлемости односторонних санкций - РИА Новости, 28.09.2024

МИД Белоруссии призвал ООН заявить о неприемлемости односторонних санкций

ООН должна сказать свое принципиальное слово о неприемлемости односторонних санкций, заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков. РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T23:49

2024-09-28T23:49

2024-09-28T23:49

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ООН, 28 сен – РИА Новости. ООН должна сказать свое принципиальное слово о неприемлемости односторонних санкций, заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков. "ООН должна сказать свое принципиальное слово о неприемлемости односторонних мер. Мы вправе ожидать от организации серьезных и объективных оценок о негативном влиянии санкций на процессы устойчивого развития, о котором мы так все печемся", - сказал Рыженков, выступая на сессии Генассамблеи ООН. По его словам, необходимо "поставить работу в ООН по противодействию незаконным санкциям на системную основу". "Всем таким случаям должна даваться принципиальная объективная оценка", - подчеркнул белорусский министр.

https://ria.ru/20240928/oon-1975277349.html

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