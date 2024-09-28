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МИД Белоруссии призвал ООН заявить о неприемлемости односторонних санкций - РИА Новости, 28.09.2024
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23:49 28.09.2024
https://ria.ru/20240928/oon-1975294906.html
МИД Белоруссии призвал ООН заявить о неприемлемости односторонних санкций
МИД Белоруссии призвал ООН заявить о неприемлемости односторонних санкций - РИА Новости, 28.09.2024
МИД Белоруссии призвал ООН заявить о неприемлемости односторонних санкций
ООН должна сказать свое принципиальное слово о неприемлемости односторонних санкций, заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков. РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T23:49
2024-09-28T23:49
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ООН, 28 сен – РИА Новости. ООН должна сказать свое принципиальное слово о неприемлемости односторонних санкций, заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков. "ООН должна сказать свое принципиальное слово о неприемлемости односторонних мер. Мы вправе ожидать от организации серьезных и объективных оценок о негативном влиянии санкций на процессы устойчивого развития, о котором мы так все печемся", - сказал Рыженков, выступая на сессии Генассамблеи ООН. По его словам, необходимо "поставить работу в ООН по противодействию незаконным санкциям на системную основу". "Всем таким случаям должна даваться принципиальная объективная оценка", - подчеркнул белорусский министр.
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в мире, белоруссия, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Белоруссия, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
МИД Белоруссии призвал ООН заявить о неприемлемости односторонних санкций

Рыженков призвал ООН заявить о неприемлемости односторонних санкций

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве
Эмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве. Архивное фото
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ООН, 28 сен – РИА Новости. ООН должна сказать свое принципиальное слово о неприемлемости односторонних санкций, заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков.
"ООН должна сказать свое принципиальное слово о неприемлемости односторонних мер. Мы вправе ожидать от организации серьезных и объективных оценок о негативном влиянии санкций на процессы устойчивого развития, о котором мы так все печемся", - сказал Рыженков, выступая на сессии Генассамблеи ООН.
По его словам, необходимо "поставить работу в ООН по противодействию незаконным санкциям на системную основу". "Всем таким случаям должна даваться принципиальная объективная оценка", - подчеркнул белорусский министр.
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