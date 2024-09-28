https://ria.ru/20240928/oon-1975294412.html

МИД Белоруссии заявил о двойных стандартах в ООН

МИД Белоруссии заявил о двойных стандартах в ООН - РИА Новости, 28.09.2024

МИД Белоруссии заявил о двойных стандартах в ООН

Принципы ООН забрасываются на "дальнюю полку", если дело касается жизненных интересов США и их сателлитов, заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков. РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T23:44

2024-09-28T23:44

2024-09-28T23:44

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ООН, 28 сен – РИА Новости. Принципы ООН забрасываются на "дальнюю полку", если дело касается жизненных интересов США и их сателлитов, заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков. "Все принципы ООН забрасываются на самую дальнюю "полку", когда дело касается так называемых "жизненных интересов" США и их сателлитов", - сказал Рыженков, выступая на сессии Генассамблеи ООН. При этом, как обратил внимание белорусский министр, "если какое-либо государство осмелится проводить политику в интересах своего народа или попытается скинуть ярмо внешнего управления своими ресурсами, Запад вспоминает обо всех конвенциях, параграфах и самых ничтожных сносках к ним". "И главное: к отступнику применяется весь набор незаконных санкций и давления. В этом природа всех так называемых цветных революций, которые ведут лишь к страданиям и потрясениям для простых людей. Это - путь Запада. Это их рецепт нового мира. Этот рецепт, кстати, обильно "приправлен" вооружениями НАТО", - констатировал он. Рыженков констатировал, что сегодня ряд стран Запада не живут по нормам, предписанным уставом ООН, и не собираются жить. "Потому что жить по международному праву для них – сродни медленному угасанию. Да, на этой трибуне все, и они в том числе, вспоминают устав. Однако, не в универсальном плане, а применительно лишь к своим эгоистичным интересам и притязаниям. И зачастую в отношении других. Напоминаю: универсальный закон ООН дает всем без исключения равные права на развитие и равный недискриминационный доступ к общим благам, технологиям, ресурсам. Но приемлем ли такой подход для Запада? Очевидно, что нет", - заявил белорусский министр. По его словам, главный интерес западных стран – сохранение доминирования на планете и обеспечение благосостояния своих элит. "Ради этого эксплуатируются целые народы и чужие ресурсы, сдерживается развитие остального мира. Повсеместно применяется старый, как мир, принцип – "разделяй и властвуй", который, по сути, составляет основу всех военных конфликтов современности", - добавил он.

https://ria.ru/20240928/oon-1975277349.html

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в мире, сша, белоруссия, оон, генеральная ассамблея оон, нато