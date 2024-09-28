https://ria.ru/20240928/oon-1975294412.html
МИД Белоруссии заявил о двойных стандартах в ООН
МИД Белоруссии заявил о двойных стандартах в ООН - РИА Новости, 28.09.2024
МИД Белоруссии заявил о двойных стандартах в ООН
Принципы ООН забрасываются на "дальнюю полку", если дело касается жизненных интересов США и их сателлитов, заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков. РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T23:44
2024-09-28T23:44
2024-09-28T23:44
в мире
сша
белоруссия
оон
генеральная ассамблея оон
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580973966_0:342:2970:2012_1920x0_80_0_0_5e7bd2aa6a7b4ff27f3a78cdc1ac76e4.jpg
ООН, 28 сен – РИА Новости. Принципы ООН забрасываются на "дальнюю полку", если дело касается жизненных интересов США и их сателлитов, заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков. "Все принципы ООН забрасываются на самую дальнюю "полку", когда дело касается так называемых "жизненных интересов" США и их сателлитов", - сказал Рыженков, выступая на сессии Генассамблеи ООН. При этом, как обратил внимание белорусский министр, "если какое-либо государство осмелится проводить политику в интересах своего народа или попытается скинуть ярмо внешнего управления своими ресурсами, Запад вспоминает обо всех конвенциях, параграфах и самых ничтожных сносках к ним". "И главное: к отступнику применяется весь набор незаконных санкций и давления. В этом природа всех так называемых цветных революций, которые ведут лишь к страданиям и потрясениям для простых людей. Это - путь Запада. Это их рецепт нового мира. Этот рецепт, кстати, обильно "приправлен" вооружениями НАТО", - констатировал он. Рыженков констатировал, что сегодня ряд стран Запада не живут по нормам, предписанным уставом ООН, и не собираются жить. "Потому что жить по международному праву для них – сродни медленному угасанию. Да, на этой трибуне все, и они в том числе, вспоминают устав. Однако, не в универсальном плане, а применительно лишь к своим эгоистичным интересам и притязаниям. И зачастую в отношении других. Напоминаю: универсальный закон ООН дает всем без исключения равные права на развитие и равный недискриминационный доступ к общим благам, технологиям, ресурсам. Но приемлем ли такой подход для Запада? Очевидно, что нет", - заявил белорусский министр. По его словам, главный интерес западных стран – сохранение доминирования на планете и обеспечение благосостояния своих элит. "Ради этого эксплуатируются целые народы и чужие ресурсы, сдерживается развитие остального мира. Повсеместно применяется старый, как мир, принцип – "разделяй и властвуй", который, по сути, составляет основу всех военных конфликтов современности", - добавил он.
https://ria.ru/20240928/oon-1975277349.html
https://ria.ru/20240928/oon-1975288855.html
сша
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580973966_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_57ac6b9f5fd66e6e8918de2fc4fdafea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, белоруссия, оон, генеральная ассамблея оон, нато
В мире, США, Белоруссия, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, НАТО
МИД Белоруссии заявил о двойных стандартах в ООН
Рыженков: нормы ООН забрасываются на дальнюю полку, если дело касается США
ООН, 28 сен – РИА Новости. Принципы ООН забрасываются на "дальнюю полку", если дело касается жизненных интересов США и их сателлитов, заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков.
"Все принципы ООН забрасываются на самую дальнюю "полку", когда дело касается так называемых "жизненных интересов" США и их сателлитов", - сказал Рыженков, выступая на сессии Генассамблеи
ООН.
При этом, как обратил внимание белорусский министр, "если какое-либо государство осмелится проводить политику в интересах своего народа или попытается скинуть ярмо внешнего управления своими ресурсами, Запад вспоминает обо всех конвенциях, параграфах и самых ничтожных сносках к ним".
"И главное: к отступнику применяется весь набор незаконных санкций и давления. В этом природа всех так называемых цветных революций, которые ведут лишь к страданиям и потрясениям для простых людей. Это - путь Запада. Это их рецепт нового мира. Этот рецепт, кстати, обильно "приправлен" вооружениями НАТО
", - констатировал он.
Рыженков констатировал, что сегодня ряд стран Запада не живут по нормам, предписанным уставом ООН, и не собираются жить. "Потому что жить по международному праву для них – сродни медленному угасанию. Да, на этой трибуне все, и они в том числе, вспоминают устав. Однако, не в универсальном плане, а применительно лишь к своим эгоистичным интересам и притязаниям. И зачастую в отношении других. Напоминаю: универсальный закон ООН дает всем без исключения равные права на развитие и равный недискриминационный доступ к общим благам, технологиям, ресурсам. Но приемлем ли такой подход для Запада? Очевидно, что нет", - заявил белорусский министр.
По его словам, главный интерес западных стран – сохранение доминирования на планете и обеспечение благосостояния своих элит. "Ради этого эксплуатируются целые народы и чужие ресурсы, сдерживается развитие остального мира. Повсеместно применяется старый, как мир, принцип – "разделяй и властвуй", который, по сути, составляет основу всех военных конфликтов современности", - добавил он.