https://ria.ru/20240928/oon-1975288855.html

Лавров прокомментировал применение права вето в Совбезе ООН

Лавров прокомментировал применение права вето в Совбезе ООН - РИА Новости, 28.09.2024

Лавров прокомментировал применение права вето в Совбезе ООН

Страны, которые применяют право вето в Совете Безопасности ООН, в некоторых случаях бьют по собственной репутации, заявил министр иностранных дел России Сергей... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T22:23

2024-09-28T22:23

2024-09-28T22:23

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ООН, 28 сен — РИА Новости. Страны, которые применяют право вето в Совете Безопасности ООН, в некоторых случаях бьют по собственной репутации, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Можно предложить санкции в отношении тех, кто не выполняет требования Совета Безопасности, но и это тоже будет заветировано. Поэтому инструменты есть, но мне кажется, не надо опускать руки из-за того, что резолюция блокируется, потому что блокировать тоже не всегда получается безболезненно для своей собственной репутации. Может быть, это что-то и даст. Вода камень точит, но ситуация сложная", - сказал он. "Есть, например, требование прекратить поставки вооружений, в любом конфликте, когда это заходит слишком далеко. Ну, естественно, все понимают, что американцы будут это ветировать, как они ветировали всё, что было до этого", - добавил Лавров. Он отметил, что у Совета Безопасности есть возможности, которые описаны в седьмой главе ООН, указав на то, что все резолюции Совета Безопасности должны выполняться, о чем говорится в статье 25-ой устава. Глава МИД РФпояснил, что седьмая глава Устава ООН является "принудительной" для тех, кому адресовано требование соответствующего решения Совета Безопасности.

https://ria.ru/20240928/lavrov-1975288100.html

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в мире, россия, сергей лавров, оон, совет безопасности оон