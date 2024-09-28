Лавров рассказал, как укрепить роль ООН
Лавров: вдохнуть новую жизнь в ООН можно путем восстановления доверия
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке
Читать ria.ru в
ООН, 28 сен - РИА Новости. Вдохнуть новую жизнь в ООН можно не с помощью саммитов, оторванных от реальности, а путём восстановления доверия на основе равенства всех государств, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Вдохнуть новую жизнь в ООН ещё не поздно, но сделать это можно не с помощью оторванных от реальности саммитов и деклараций, а через восстановление доверия на основе уставного принципа суверенного равенства всех государств", - сказал Лавров, выступая на общеполитической дискуссии 79-й сессии Генассамблеи ООН.
Он отметил, что прошедший в ООН Саммит будущего показал, что межправительственную природу организации хотят размыть, перемены в механизме комплектования секретариата тормозятся, Запад занимает там ключевые посты.
"Секретариат должен продвигать объединительные идеи, предлагать варианты компромиссов, а не изобретать оправдания для внедрения в работу ООН выгодных Западу нарративов", - подчеркнул Лавров.