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Лавров рассказал, как укрепить роль ООН - РИА Новости, 28.09.2024
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20:27 28.09.2024
https://ria.ru/20240928/oon-1975277349.html
Лавров рассказал, как укрепить роль ООН
Лавров рассказал, как укрепить роль ООН - РИА Новости, 28.09.2024
Лавров рассказал, как укрепить роль ООН
Вдохнуть новую жизнь в ООН можно не с помощью саммитов, оторванных от реальности, а путём восстановления доверия на основе равенства всех государств, заявил... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T20:27
2024-09-28T20:27
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сергей лавров
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ООН, 28 сен - РИА Новости. Вдохнуть новую жизнь в ООН можно не с помощью саммитов, оторванных от реальности, а путём восстановления доверия на основе равенства всех государств, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Вдохнуть новую жизнь в ООН ещё не поздно, но сделать это можно не с помощью оторванных от реальности саммитов и деклараций, а через восстановление доверия на основе уставного принципа суверенного равенства всех государств", - сказал Лавров, выступая на общеполитической дискуссии 79-й сессии Генассамблеи ООН. Он отметил, что прошедший в ООН Саммит будущего показал, что межправительственную природу организации хотят размыть, перемены в механизме комплектования секретариата тормозятся, Запад занимает там ключевые посты. "Секретариат должен продвигать объединительные идеи, предлагать варианты компромиссов, а не изобретать оправдания для внедрения в работу ООН выгодных Западу нарративов", - подчеркнул Лавров.
https://ria.ru/20240928/lavrov-1975277131.html
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в мире, россия, сергей лавров, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Россия, Сергей Лавров, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Лавров рассказал, как укрепить роль ООН

Лавров: вдохнуть новую жизнь в ООН можно путем восстановления доверия

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке
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ООН, 28 сен - РИА Новости. Вдохнуть новую жизнь в ООН можно не с помощью саммитов, оторванных от реальности, а путём восстановления доверия на основе равенства всех государств, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Вдохнуть новую жизнь в ООН ещё не поздно, но сделать это можно не с помощью оторванных от реальности саммитов и деклараций, а через восстановление доверия на основе уставного принципа суверенного равенства всех государств", - сказал Лавров, выступая на общеполитической дискуссии 79-й сессии Генассамблеи ООН.
Он отметил, что прошедший в ООН Саммит будущего показал, что межправительственную природу организации хотят размыть, перемены в механизме комплектования секретариата тормозятся, Запад занимает там ключевые посты.
"Секретариат должен продвигать объединительные идеи, предлагать варианты компромиссов, а не изобретать оправдания для внедрения в работу ООН выгодных Западу нарративов", - подчеркнул Лавров.
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