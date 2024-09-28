https://ria.ru/20240928/oon-1975277349.html

Лавров рассказал, как укрепить роль ООН

Лавров рассказал, как укрепить роль ООН - РИА Новости, 28.09.2024

Лавров рассказал, как укрепить роль ООН

Вдохнуть новую жизнь в ООН можно не с помощью саммитов, оторванных от реальности, а путём восстановления доверия на основе равенства всех государств, заявил... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T20:27

2024-09-28T20:27

2024-09-28T20:27

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оон

генеральная ассамблея оон

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ООН, 28 сен - РИА Новости. Вдохнуть новую жизнь в ООН можно не с помощью саммитов, оторванных от реальности, а путём восстановления доверия на основе равенства всех государств, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Вдохнуть новую жизнь в ООН ещё не поздно, но сделать это можно не с помощью оторванных от реальности саммитов и деклараций, а через восстановление доверия на основе уставного принципа суверенного равенства всех государств", - сказал Лавров, выступая на общеполитической дискуссии 79-й сессии Генассамблеи ООН. Он отметил, что прошедший в ООН Саммит будущего показал, что межправительственную природу организации хотят размыть, перемены в механизме комплектования секретариата тормозятся, Запад занимает там ключевые посты. "Секретариат должен продвигать объединительные идеи, предлагать варианты компромиссов, а не изобретать оправдания для внедрения в работу ООН выгодных Западу нарративов", - подчеркнул Лавров.

https://ria.ru/20240928/lavrov-1975277131.html

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