https://ria.ru/20240928/obstrel-1975293390.html

При израильских обстрелах погибли более 30 человек, заявили в Ливане

При израильских обстрелах погибли более 30 человек, заявили в Ливане - РИА Новости, 28.09.2024

При израильских обстрелах погибли более 30 человек, заявили в Ливане

Более 30 человек погибли, 195 получили ранения в результате израильских ударов по территории Ливана, сообщил в субботу вечером Центр чрезвычайных ситуаций при... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T23:33

2024-09-28T23:33

2024-09-28T23:46

ливан

в мире

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ДОХА, 28 сен - РИА Новости. Более 30 человек погибли, 195 получили ранения в результате израильских ударов по территории Ливана, сообщил в субботу вечером Центр чрезвычайных ситуаций при министерстве здравоохранения республики."Сегодняшняя израильская агрессия в ливанских регионах привела к гибели 33 человек и ранению 195", - отмечается в сообщении центра, переданном телеканалом LBC.Ранее министерство здравоохранения Ливана сообщило, что с 8 октября по 27 сентября от израильских бомбардировок в стране погибли 1640 человек, ранения получили 8408 человек.

https://ria.ru/20240927/voyna-1974935156.html

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ливан, в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024