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При израильских обстрелах погибли более 30 человек, заявили в Ливане
При израильских обстрелах погибли более 30 человек, заявили в Ливане - РИА Новости, 28.09.2024
При израильских обстрелах погибли более 30 человек, заявили в Ливане
Более 30 человек погибли, 195 получили ранения в результате израильских ударов по территории Ливана, сообщил в субботу вечером Центр чрезвычайных ситуаций при... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T23:33
2024-09-28T23:33
2024-09-28T23:46
ливан
в мире
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ДОХА, 28 сен - РИА Новости. Более 30 человек погибли, 195 получили ранения в результате израильских ударов по территории Ливана, сообщил в субботу вечером Центр чрезвычайных ситуаций при министерстве здравоохранения республики."Сегодняшняя израильская агрессия в ливанских регионах привела к гибели 33 человек и ранению 195", - отмечается в сообщении центра, переданном телеканалом LBC.Ранее министерство здравоохранения Ливана сообщило, что с 8 октября по 27 сентября от израильских бомбардировок в стране погибли 1640 человек, ранения получили 8408 человек.
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ливан, в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
Ливан, В мире, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
При израильских обстрелах погибли более 30 человек, заявили в Ливане
Минздрав: при израильских обстрелах Ливана погибли 30 человек, 195 пострадали
ДОХА, 28 сен - РИА Новости. Более 30 человек погибли, 195 получили ранения в результате израильских ударов по территории Ливана, сообщил в субботу вечером Центр чрезвычайных ситуаций при министерстве здравоохранения республики.
"Сегодняшняя израильская агрессия в ливанских регионах привела к гибели 33 человек и ранению 195", - отмечается в сообщении центра, переданном телеканалом LBC.
Ранее министерство здравоохранения Ливана сообщило, что с 8 октября по 27 сентября от израильских бомбардировок в стране погибли 1640 человек, ранения получили 8408 человек.