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Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 28.09.2024
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска за 20 минут выпустили восемь снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщило в Telegram-канале представительство... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T16:18
2024-09-28T16:18
2024-09-28T16:18
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
петровский район
сцкк
происшествия
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут выпустили восемь снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщило в Telegram-канале представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 15.15 - населенный пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): 3 снаряда калибром 155 миллиметров; 15.15 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): 3 снаряда калибром 155 миллиметров... 15.35 - населенный пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): 2 снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в публикации. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html
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донецк, горловка, петровский район, сцкк, происшествия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Петровский район, СЦКК, Происшествия, Донецкая Народная Республика
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили восемь снарядов по Донецку и Горловке