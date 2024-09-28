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Нетаньяху сделал заявление об устранении лидера "Хезболлы" - РИА Новости, 28.09.2024
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21:49 28.09.2024 (обновлено: 22:00 28.09.2024)
https://ria.ru/20240928/netanyakhu-1975285324.html
Нетаньяху сделал заявление об устранении лидера "Хезболлы"
Нетаньяху сделал заявление об устранении лидера "Хезболлы" - РИА Новости, 28.09.2024
Нетаньяху сделал заявление об устранении лидера "Хезболлы"
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в своем первом публичном выступлении после ликвидации главы движения "Хезболлах" Хасана Насруллы заявил, что его устранение... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T21:49
2024-09-28T22:00
хезболла
израиль
в мире
биньямин нетаньяху
хамас
хасан насрулла
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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 сен — РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в своем первом публичном выступлении после ликвидации главы движения "Хезболлах" Хасана Насруллы заявил, что его устранение является необходимым условием для достижения нынешних целей Израиля - возвращения жителей севера в свои дома и изменения баланса сил в регионе."Устранение Насруллы является необходимым условием для достижения поставленных нами целей - безопасного возвращения жителей севера в свои дома и изменения баланса сил в регионе на годы вперед", - заявил премьер, слова которого распространила его канцелярия.Премьер добавил, что ликвидация генсека "Хезболлах" будет способствовать усилиям по освобождению заложников из сектора Газа."Чем больше глава палестинского движения ХАМАС (Яхья - ред.) Синвар видит, что "Хезболлах" больше не придёт ему на помощь, тем больше шансов на возвращение наших похищенных", - заявил Нетаньяху.
https://ria.ru/20240928/biden-1975273420.html
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хезболла, израиль, в мире, биньямин нетаньяху, хамас, хасан насрулла
Хезболла, Израиль, В мире, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Хасан Насрулла
Нетаньяху сделал заявление об устранении лидера "Хезболлы"

Нетаньяху назвал устранение Насруллы необходимым условием достижения целей

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 сен — РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в своем первом публичном выступлении после ликвидации главы движения "Хезболлах" Хасана Насруллы заявил, что его устранение является необходимым условием для достижения нынешних целей Израиля - возвращения жителей севера в свои дома и изменения баланса сил в регионе.
"Устранение Насруллы является необходимым условием для достижения поставленных нами целей - безопасного возвращения жителей севера в свои дома и изменения баланса сил в регионе на годы вперед", - заявил премьер, слова которого распространила его канцелярия.
Премьер добавил, что ликвидация генсека "Хезболлах" будет способствовать усилиям по освобождению заложников из сектора Газа.
"Чем больше глава палестинского движения ХАМАС (Яхья - ред.) Синвар видит, что "Хезболлах" больше не придёт ему на помощь, тем больше шансов на возвращение наших похищенных", - заявил Нетаньяху.
Генеральный секретарь ливанской шиитской политической партии и военизированной организации Хезболла Хасан Насрулла - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
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ХезболлаИзраильВ миреБиньямин НетаньяхуХАМАСХасан Насрулла
 
 
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