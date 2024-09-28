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Нетаньяху сделал заявление об устранении лидера "Хезболлы"
Нетаньяху сделал заявление об устранении лидера "Хезболлы" - РИА Новости, 28.09.2024
Нетаньяху сделал заявление об устранении лидера "Хезболлы"
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в своем первом публичном выступлении после ликвидации главы движения "Хезболлах" Хасана Насруллы заявил, что его устранение... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T21:49
2024-09-28T21:49
2024-09-28T22:00
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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 сен — РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в своем первом публичном выступлении после ликвидации главы движения "Хезболлах" Хасана Насруллы заявил, что его устранение является необходимым условием для достижения нынешних целей Израиля - возвращения жителей севера в свои дома и изменения баланса сил в регионе."Устранение Насруллы является необходимым условием для достижения поставленных нами целей - безопасного возвращения жителей севера в свои дома и изменения баланса сил в регионе на годы вперед", - заявил премьер, слова которого распространила его канцелярия.Премьер добавил, что ликвидация генсека "Хезболлах" будет способствовать усилиям по освобождению заложников из сектора Газа."Чем больше глава палестинского движения ХАМАС (Яхья - ред.) Синвар видит, что "Хезболлах" больше не придёт ему на помощь, тем больше шансов на возвращение наших похищенных", - заявил Нетаньяху.
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хезболла, израиль, в мире, биньямин нетаньяху, хамас, хасан насрулла
Хезболла, Израиль, В мире, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Хасан Насрулла
Нетаньяху сделал заявление об устранении лидера "Хезболлы"
Нетаньяху назвал устранение Насруллы необходимым условием достижения целей