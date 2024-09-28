https://ria.ru/20240928/nato-1975292379.html
Минск выразил опасения из-за наращивания военного потенциала НАТО
Минск выразил опасения из-за наращивания военного потенциала НАТО - РИА Новости, 28.09.2024
Минск выразил опасения из-за наращивания военного потенциала НАТО
Минск опасается, что наращивание военного потенциала НАТО у границ Белоруссии может выйти из-под контроля, заявил глава МИД республики Максим Рыженков. РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T23:26
2024-09-28T23:26
2024-09-28T23:26
в мире
минск
белоруссия
европа
нато
генеральная ассамблея оон
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575162898_0:0:3422:1925_1920x0_80_0_0_ca5bae7eb2cb427250a8e91b7a92b01b.jpg
ООН, 28 сен – РИА Новости. Минск опасается, что наращивание военного потенциала НАТО у границ Белоруссии может выйти из-под контроля, заявил глава МИД республики Максим Рыженков. "НАТО продолжает кратно наращивать военный потенциал на наших западных границах. Десятки тысяч солдат и тысячи единиц техники. Мы серьезно опасаемся, что "игра" может выйти из-под контроля и привести к разрастанию конфликта в региональном и даже в глобальном масштабе с катастрофическими последствиями для всех", — сказал Рыженков, выступая на сессии Генассамблеи ООН. Он подчеркнул, что "ядерного оружия в Европе хватает". "Поэтому эскалация напряженности – прямой путь к третьей мировой войне", - заявил белорусский министр.
https://ria.ru/20240724/belorussija-1961827324.html
минск
белоруссия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575162898_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_dac1ab55e40cb60f9d9c2bf313f44c93.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, минск, белоруссия, европа, нато, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Минск, Белоруссия, Европа, НАТО, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
Минск выразил опасения из-за наращивания военного потенциала НАТО
Рыженков: Белоруссия опасается наращивания военного потенциала НАТО у границ