https://ria.ru/20240928/nato-1975292379.html

Минск выразил опасения из-за наращивания военного потенциала НАТО

Минск выразил опасения из-за наращивания военного потенциала НАТО - РИА Новости, 28.09.2024

Минск выразил опасения из-за наращивания военного потенциала НАТО

Минск опасается, что наращивание военного потенциала НАТО у границ Белоруссии может выйти из-под контроля, заявил глава МИД республики Максим Рыженков. РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T23:26

2024-09-28T23:26

2024-09-28T23:26

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ООН, 28 сен – РИА Новости. Минск опасается, что наращивание военного потенциала НАТО у границ Белоруссии может выйти из-под контроля, заявил глава МИД республики Максим Рыженков. "НАТО продолжает кратно наращивать военный потенциал на наших западных границах. Десятки тысяч солдат и тысячи единиц техники. Мы серьезно опасаемся, что "игра" может выйти из-под контроля и привести к разрастанию конфликта в региональном и даже в глобальном масштабе с катастрофическими последствиями для всех", — сказал Рыженков, выступая на сессии Генассамблеи ООН. Он подчеркнул, что "ядерного оружия в Европе хватает". "Поэтому эскалация напряженности – прямой путь к третьей мировой войне", - заявил белорусский министр.

https://ria.ru/20240724/belorussija-1961827324.html

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