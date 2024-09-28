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Минск выразил опасения из-за наращивания военного потенциала НАТО - РИА Новости, 28.09.2024
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23:26 28.09.2024
https://ria.ru/20240928/nato-1975292379.html
Минск выразил опасения из-за наращивания военного потенциала НАТО
Минск выразил опасения из-за наращивания военного потенциала НАТО - РИА Новости, 28.09.2024
Минск выразил опасения из-за наращивания военного потенциала НАТО
Минск опасается, что наращивание военного потенциала НАТО у границ Белоруссии может выйти из-под контроля, заявил глава МИД республики Максим Рыженков. РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T23:26
2024-09-28T23:26
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ООН, 28 сен – РИА Новости. Минск опасается, что наращивание военного потенциала НАТО у границ Белоруссии может выйти из-под контроля, заявил глава МИД республики Максим Рыженков. "НАТО продолжает кратно наращивать военный потенциал на наших западных границах. Десятки тысяч солдат и тысячи единиц техники. Мы серьезно опасаемся, что "игра" может выйти из-под контроля и привести к разрастанию конфликта в региональном и даже в глобальном масштабе с катастрофическими последствиями для всех", — сказал Рыженков, выступая на сессии Генассамблеи ООН. Он подчеркнул, что "ядерного оружия в Европе хватает". "Поэтому эскалация напряженности – прямой путь к третьей мировой войне", - заявил белорусский министр.
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в мире, минск, белоруссия, европа, нато, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Минск, Белоруссия, Европа, НАТО, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
Минск выразил опасения из-за наращивания военного потенциала НАТО

Рыженков: Белоруссия опасается наращивания военного потенциала НАТО у границ

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкЗдание МИД Белоруссии в Минске
Здание МИД Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
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Здание МИД Белоруссии в Минске. Архивное фото
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ООН, 28 сен – РИА Новости. Минск опасается, что наращивание военного потенциала НАТО у границ Белоруссии может выйти из-под контроля, заявил глава МИД республики Максим Рыженков.
"НАТО продолжает кратно наращивать военный потенциал на наших западных границах. Десятки тысяч солдат и тысячи единиц техники. Мы серьезно опасаемся, что "игра" может выйти из-под контроля и привести к разрастанию конфликта в региональном и даже в глобальном масштабе с катастрофическими последствиями для всех", — сказал Рыженков, выступая на сессии Генассамблеи ООН.
Он подчеркнул, что "ядерного оружия в Европе хватает". "Поэтому эскалация напряженности – прямой путь к третьей мировой войне", - заявил белорусский министр.
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