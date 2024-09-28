Президент Ирана обвинил США в убийстве лидера "Хезболлы"
Президент Ирана Пезешкиан: приказ об уничтожении Насруллы был дан из США
© AP Photo / Bilal HusseinГенеральный секретарь ливанской шиитской политической партии и военизированной организации "Хезболла" Хасан Насрулла
© AP Photo / Bilal Hussein
Генеральный секретарь ливанской шиитской политической партии и военизированной организации "Хезболла" Хасан Насрулла. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 28 сен - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что приказ об уничтожении лидера движения "Хезболлах" Хасана Насруллы был дан Израилю из США. Его слова приводит иранское агентство ISNA.
Ранее Армия обороны Израиля сообщила, что лидер шиитского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла был убит в результате атаки израильских ВВС в пятницу в Бейруте. Эта операция получила кодовое название "Новый порядок". Шиитское движение подтвердило гибель своего лидера.
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"Международное сообщество не забудет, что приказ об этом теракте был отдан из Нью-Йорка. Американцы не могут отрицать свое участие в пособничестве Израилю", - сказал он.
Серия примерно из десяти взрывов прогремела в Бейруте в пятницу, передавал корреспондент РИА Новости. Как заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари, ВВС Израиля нанесли точечный авиаудар по главному штабу "Хезболлах" в Бейруте, который расположен под жилыми домами в центре района Дахия. В результате атаки был убит лидер шиитского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла. Шиитское движение подтвердило гибель своего лидера.
По словам израильского чиновника, Израиль предупредил США об атаке за несколько минут до нанесения ударов. При этом президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не знал об операции Израиля и не участвовал в ней. Постоянный представитель Израиля при ООН Дэнни Данон отметил, что Израиль на данном этапе не готов подтвердить, что целью его удара по Бейруту в пятницу был Насрулла.
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