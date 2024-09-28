https://ria.ru/20240928/nasrulla-1975252190.html
Появились новые подробности операции Израиля по ликвидации Насруллы
Появились новые подробности операции Израиля по ликвидации Насруллы - РИА Новости, 28.09.2024
Появились новые подробности операции Израиля по ликвидации Насруллы
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продемонстрировала кадры вылета истребителей F-15I на операцию по ликвидации генерального секретаря движения "Хезболла" Хасана... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T16:37
2024-09-28T16:37
2024-09-28T17:07
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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продемонстрировала кадры вылета истребителей F-15I на операцию по ликвидации генерального секретаря движения "Хезболла" Хасана Насруллы в пригороде Бейрута. Армейская пресс-служба также опубликовала радиопереговоры командующего ВВС Израиля генерал-майора Томера Бара и командира 69-й эскадрильи ВВС, которые состоялись сразу после нанесения удара по главному штабу "Хезболлы" в подземном объекте в пригороде Бейрута Дахия. Томер Бар назвал удар хорошей работой, а пилот истребителя заявил, что израильские войска доберутся до каждого и в любой точке и сделают все необходимое для освобождения заложников и возвращения жителей севера в свои дома. Ранее израильские СМИ сообщали, что ВВС Израиля сбросили более 80 бомб весом в тонну каждая для ликвидации Насруллы. В субботу армия Израиля официально подтвердила ликвидацию Насруллы в ходе авиаудара по главному штабу "Хезболлы" в южном пригороде Бейрута, который был осуществлен в пятницу. Отмечалось, что вместе с ним был ликвидирован Али Карки, командующий южным фронтом "Хезболлы". Гибель своего лидера позднее подтвердили и в "Хезболлах". ЦАХАЛ также опубликовал инфографику, из которой следует, что к настоящему моменту все военно-политическое руководство "Хезболлы" было ликвидировано в ходе различных операций. Отмечается, что в живых остался последний региональный командир "Хезболлах" - Абу Али Рида.
https://ria.ru/20240928/khezbolla-1975227617.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1c/1975252630_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_29b41c9930f8033432b5a77bb4428e1e.jpg
Вылет истребителей F-15I на операцию, в результате которой был убит генсек "Хезболлах"
Вылет истребителей F-15I на операцию, в результате которой был убит генсек "Хезболлах"
2024-09-28T16:37
true
PT0M26S
РИА Новости
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в мире, бейрут, израиль, хасан насрулла, хезболла, f-15se, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Бейрут, Израиль, Хасан Насрулла, Хезболла, F-15SE, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Появились новые подробности операции Израиля по ликвидации Насруллы
ЦАХАЛ показал кадры вылета истребителей F-15I на операцию по ликвидации Насруллы
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продемонстрировала кадры вылета истребителей F-15I на операцию по ликвидации генерального секретаря движения "Хезболла" Хасана Насруллы в пригороде Бейрута.
Армейская пресс-служба также опубликовала радиопереговоры командующего ВВС Израиля генерал-майора Томера Бара и командира 69-й эскадрильи ВВС, которые состоялись сразу после нанесения удара по главному штабу "Хезболлы" в подземном объекте в пригороде Бейрута Дахия.
Томер Бар назвал удар хорошей работой, а пилот истребителя заявил, что израильские войска доберутся до каждого и в любой точке и сделают все необходимое для освобождения заложников и возвращения жителей севера в свои дома.
Ранее израильские СМИ сообщали, что ВВС Израиля сбросили более 80 бомб весом в тонну каждая для ликвидации Насруллы.
В субботу армия Израиля официально подтвердила ликвидацию Насруллы в ходе авиаудара по главному штабу "Хезболлы" в южном пригороде Бейрута, который был осуществлен в пятницу. Отмечалось, что вместе с ним был ликвидирован Али Карки, командующий южным фронтом "Хезболлы". Гибель своего лидера позднее подтвердили и в "Хезболлах".
ЦАХАЛ также опубликовал инфографику, из которой следует, что к настоящему моменту все военно-политическое руководство "Хезболлы" было ликвидировано в ходе различных операций. Отмечается, что в живых остался последний региональный командир "Хезболлах" - Абу Али Рида.