Рейтинг@Mail.ru
Появились новые подробности операции Израиля по ликвидации Насруллы - РИА Новости, 28.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:37 28.09.2024 (обновлено: 17:07 28.09.2024)
https://ria.ru/20240928/nasrulla-1975252190.html
Появились новые подробности операции Израиля по ликвидации Насруллы
Появились новые подробности операции Израиля по ликвидации Насруллы - РИА Новости, 28.09.2024
Появились новые подробности операции Израиля по ликвидации Насруллы
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продемонстрировала кадры вылета истребителей F-15I на операцию по ликвидации генерального секретаря движения "Хезболла" Хасана... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T16:37
2024-09-28T17:07
в мире
бейрут
израиль
хасан насрулла
хезболла
f-15se
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1c/1975252630_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7006a86f736a882ee7680ce040f9ac96.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продемонстрировала кадры вылета истребителей F-15I на операцию по ликвидации генерального секретаря движения "Хезболла" Хасана Насруллы в пригороде Бейрута. Армейская пресс-служба также опубликовала радиопереговоры командующего ВВС Израиля генерал-майора Томера Бара и командира 69-й эскадрильи ВВС, которые состоялись сразу после нанесения удара по главному штабу "Хезболлы" в подземном объекте в пригороде Бейрута Дахия. Томер Бар назвал удар хорошей работой, а пилот истребителя заявил, что израильские войска доберутся до каждого и в любой точке и сделают все необходимое для освобождения заложников и возвращения жителей севера в свои дома. Ранее израильские СМИ сообщали, что ВВС Израиля сбросили более 80 бомб весом в тонну каждая для ликвидации Насруллы. В субботу армия Израиля официально подтвердила ликвидацию Насруллы в ходе авиаудара по главному штабу "Хезболлы" в южном пригороде Бейрута, который был осуществлен в пятницу. Отмечалось, что вместе с ним был ликвидирован Али Карки, командующий южным фронтом "Хезболлы". Гибель своего лидера позднее подтвердили и в "Хезболлах". ЦАХАЛ также опубликовал инфографику, из которой следует, что к настоящему моменту все военно-политическое руководство "Хезболлы" было ликвидировано в ходе различных операций. Отмечается, что в живых остался последний региональный командир "Хезболлах" - Абу Али Рида.
https://ria.ru/20240928/khezbolla-1975227617.html
https://ria.ru/20240927/voyna-1974935156.html
бейрут
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Вылет истребителей F-15I на операцию, в результате которой был убит генсек "Хезболлах"
Вылет истребителей F-15I на операцию, в результате которой был убит генсек "Хезболлах"
2024-09-28T16:37
true
PT0M26S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1c/1975252630_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_29b41c9930f8033432b5a77bb4428e1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бейрут, израиль, хасан насрулла, хезболла, f-15se, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Бейрут, Израиль, Хасан Насрулла, Хезболла, F-15SE, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Появились новые подробности операции Израиля по ликвидации Насруллы

ЦАХАЛ показал кадры вылета истребителей F-15I на операцию по ликвидации Насруллы

Читать ria.ru в
Дзен
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продемонстрировала кадры вылета истребителей F-15I на операцию по ликвидации генерального секретаря движения "Хезболла" Хасана Насруллы в пригороде Бейрута.
Армейская пресс-служба также опубликовала радиопереговоры командующего ВВС Израиля генерал-майора Томера Бара и командира 69-й эскадрильи ВВС, которые состоялись сразу после нанесения удара по главному штабу "Хезболлы" в подземном объекте в пригороде Бейрута Дахия.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
В Израиле назвали операцию по ликвидации Насруллы "Новый порядок"
Вчера, 12:22
Томер Бар назвал удар хорошей работой, а пилот истребителя заявил, что израильские войска доберутся до каждого и в любой точке и сделают все необходимое для освобождения заложников и возвращения жителей севера в свои дома.
Ранее израильские СМИ сообщали, что ВВС Израиля сбросили более 80 бомб весом в тонну каждая для ликвидации Насруллы.
В субботу армия Израиля официально подтвердила ликвидацию Насруллы в ходе авиаудара по главному штабу "Хезболлы" в южном пригороде Бейрута, который был осуществлен в пятницу. Отмечалось, что вместе с ним был ликвидирован Али Карки, командующий южным фронтом "Хезболлы". Гибель своего лидера позднее подтвердили и в "Хезболлах".
ЦАХАЛ также опубликовал инфографику, из которой следует, что к настоящему моменту все военно-политическое руководство "Хезболлы" было ликвидировано в ходе различных операций. Отмечается, что в живых остался последний региональный командир "Хезболлах" - Абу Али Рида.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Второй фронт новой мировой войны открыт
27 сентября, 08:00
 
В миреБейрутИзраильХасан НасруллаХезболлаF-15SEОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала