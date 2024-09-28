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Появились новые подробности операции Израиля по ликвидации Насруллы

Появились новые подробности операции Израиля по ликвидации Насруллы - РИА Новости, 28.09.2024

Появились новые подробности операции Израиля по ликвидации Насруллы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продемонстрировала кадры вылета истребителей F-15I на операцию по ликвидации генерального секретаря движения "Хезболла" Хасана... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T16:37

2024-09-28T16:37

2024-09-28T17:07

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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продемонстрировала кадры вылета истребителей F-15I на операцию по ликвидации генерального секретаря движения "Хезболла" Хасана Насруллы в пригороде Бейрута. Армейская пресс-служба также опубликовала радиопереговоры командующего ВВС Израиля генерал-майора Томера Бара и командира 69-й эскадрильи ВВС, которые состоялись сразу после нанесения удара по главному штабу "Хезболлы" в подземном объекте в пригороде Бейрута Дахия. Томер Бар назвал удар хорошей работой, а пилот истребителя заявил, что израильские войска доберутся до каждого и в любой точке и сделают все необходимое для освобождения заложников и возвращения жителей севера в свои дома. Ранее израильские СМИ сообщали, что ВВС Израиля сбросили более 80 бомб весом в тонну каждая для ликвидации Насруллы. В субботу армия Израиля официально подтвердила ликвидацию Насруллы в ходе авиаудара по главному штабу "Хезболлы" в южном пригороде Бейрута, который был осуществлен в пятницу. Отмечалось, что вместе с ним был ликвидирован Али Карки, командующий южным фронтом "Хезболлы". Гибель своего лидера позднее подтвердили и в "Хезболлах". ЦАХАЛ также опубликовал инфографику, из которой следует, что к настоящему моменту все военно-политическое руководство "Хезболлы" было ликвидировано в ходе различных операций. Отмечается, что в живых остался последний региональный командир "Хезболлах" - Абу Али Рида.

https://ria.ru/20240928/khezbolla-1975227617.html

https://ria.ru/20240927/voyna-1974935156.html

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Вылет истребителей F-15I на операцию, в результате которой был убит генсек "Хезболлах" Вылет истребителей F-15I на операцию, в результате которой был убит генсек "Хезболлах" 2024-09-28T16:37 true PT0M26S

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Ольга Фомченкова

в мире, бейрут, израиль, хасан насрулла, хезболла, f-15se, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024