https://ria.ru/20240928/nasrulla-1975240388.html
"Хезболла" подтвердила гибель Насруллы
"Хезболла" подтвердила гибель Насруллы - РИА Новости, 28.09.2024
"Хезболла" подтвердила гибель Насруллы
Генеральный секретарь ливанского движения "Хезболла" Хасан Насрулла погиб при израильском авиаударе по южному пригороду Бейрута, подтвердила пресс-служба... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T14:35
2024-09-28T14:35
2024-09-28T21:48
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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БЕЙРУТ, 28 сен — РИА Новости. Генеральный секретарь ливанского движения "Хезболла" Хасан Насрулла погиб при израильском авиаударе по южному пригороду Бейрута, подтвердила пресс-служба организации."Сейид Хасан Насрулла — генеральный секретарь "Хезболлы" — присоединился к мученикам, которых он возглавлял более тридцати лет", — говорится в заявлении.ХАМАС, в свою очередь, заявило о едином фронте с ливанским движением после гибели их генсека.Накануне в Бейруте прогремела серия примерно из десяти взрывов. Среди прочего, израильские военные сообщили о нанесении точечного авиаудара по главному штабу "Хезболлы", который располагался под жилыми домами в центре района Дахия. В результате оказались полностью разрушены шесть многоэтажных жилых зданий, на месте образовалась большая воронка. Точное число погибших и раненых до сих пор не установлено.В субботу в ЦАХАЛ официально подтвердили ликвидацию Насруллы и командующего южным фронтом шиитского движения Али Карки.Израильская армия также опубликовала инфографику, согласно которой среди военно-политического руководства "Хезболлы" никто, кроме регионального командира Абу Али Риды, не остался в живых.Обострение ливанско-израильского конфликтаОбстановка на границе между Ливаном и Израилем остается напряженной с начала военных действий в секторе Газа в октябре прошлого года. Эскалация ситуации произошла после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Как писали СМИ, в основном их использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения. В Бейруте возложили ответственность за произошедшее на Тель-Авив. Еврейское государство не подтверждало и не отрицало причастность к этому.Кроме того, в конце июля израильские военные ударили по жилому дому в районе Харет-Хрейк в пригороде Бейрута. Погибли семь человек, включая высокопоставленного командира "Хезболлы" Фуада Шукра.С утра 23 сентября ЦАХАЛ объявил о начале наступательной операции "Стрелы севера" и атаковал поселения на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и несколько областных населенных пунктов.Бойцы "Хезболлы", в свою очередь, выпустили десятки ракет по северу Израиля. Официальный Бейрут уже призвал ООН вмешаться и остановить агрессию Тель-Авива. По данным Центра экстренных ситуаций ливанского Минздрава, в результате израильских бомбардировок только за четыре дня погибли около 700 человек, более полутора тысяч получили ранения.
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Баннеры с надписью "молитесь за Ливан" на северном выезде из Бейрута
Баннеры с надписью «молитесь за Ливан» появились на северном выезде из Бейрута, передает корреспондент РИА Новости.
2024-09-28T14:35
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хезболла, в мире, израиль, ливан, хасан насрулла, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, тель-авив, бейрут
Хезболла, В мире, Израиль, Ливан, Хасан Насрулла, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Тель-Авив, Бейрут
"Хезболла" подтвердила гибель Насруллы
"Хезболла" подтвердила гибель генсека движения Насруллы
БЕЙРУТ, 28 сен — РИА Новости. Генеральный секретарь ливанского движения "Хезболла" Хасан Насрулла погиб при израильском авиаударе по южному пригороду Бейрута, подтвердила пресс-служба организации.
"Сейид Хасан Насрулла — генеральный секретарь "Хезболлы" — присоединился к мученикам, которых он возглавлял более тридцати лет", — говорится в заявлении.
ХАМАС, в свою очередь, заявило о едином фронте с ливанским движением после гибели их генсека.
Накануне в Бейруте
прогремела серия примерно из десяти взрывов. Среди прочего, израильские военные сообщили о нанесении точечного авиаудара по главному штабу "Хезболлы", который располагался под жилыми домами в центре района Дахия. В результате оказались полностью разрушены шесть многоэтажных жилых зданий, на месте образовалась большая воронка. Точное число погибших и раненых до сих пор не установлено.
В субботу в ЦАХАЛ официально подтвердили ликвидацию Насруллы и командующего южным фронтом шиитского движения Али Карки.
Израильская армия также опубликовала инфографику, согласно которой среди военно-политического руководства "Хезболлы" никто, кроме регионального командира Абу Али Риды, не остался в живых.
Обострение ливанско-израильского конфликта
Обстановка на границе между Ливаном
и Израилем остается напряженной с начала военных действий в секторе Газа в октябре прошлого года.
Эскалация ситуации произошла после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Как писали СМИ, в основном их использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения. В Бейруте возложили ответственность за произошедшее на Тель-Авив. Еврейское государство не подтверждало и не отрицало причастность к этому.
Кроме того, в конце июля израильские военные ударили по жилому дому в районе Харет-Хрейк в пригороде Бейрута. Погибли семь человек, включая высокопоставленного командира "Хезболлы" Фуада Шукра.
С утра 23 сентября ЦАХАЛ объявил о начале наступательной операции "Стрелы севера" и атаковал поселения на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и несколько областных населенных пунктов.
Бойцы "Хезболлы", в свою очередь, выпустили десятки ракет по северу Израиля
. Официальный Бейрут уже призвал ООН
вмешаться и остановить агрессию Тель-Авива. По данным Центра экстренных ситуаций ливанского Минздрава, в результате израильских бомбардировок только за четыре дня погибли около 700 человек, более полутора тысяч получили ранения.