https://ria.ru/20240928/muftiy-1975262614.html
Муфтий Чечни возглавил Координационный центр мусульман Северного Кавказа
Муфтий Чечни возглавил Координационный центр мусульман Северного Кавказа - РИА Новости, 28.09.2024
Муфтий Чечни возглавил Координационный центр мусульман Северного Кавказа
Председателем Координационного центра мусульман Северного Кавказа избран советник главы ЧР, муфтий Чечни Салах Межиев, сообщила РИА Новости пресс-служба... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T17:56
2024-09-28T17:56
2024-09-28T17:56
религия
северный кавказ
россия
исмаил бердиев
религия
салах межиев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156276/98/1562769840_0:254:2464:1640_1920x0_80_0_0_46526f6474dd18a7db2f3e0a1f82d2e2.jpg
ГРОЗНЫЙ, 23 сен - РИА Новости. Председателем Координационного центра мусульман Северного Кавказа избран советник главы ЧР, муфтий Чечни Салах Межиев, сообщила РИА Новости пресс-служба муфтията республики. "В Черкесске Карачаево-Черкесской республики на заседании совета муфтиев Координационного центра мусульман Северного Кавказа председателем КЦМСК единогласным решением совета избран советник главы ЧР, муфтий ЧР Шейх Салах-Хаджи Межиев", - сообщила РИА Новости пресс-служба муфтията. Предыдущий председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) и Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесской республики, член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России Исмаил Бердиев скончался в августе на 71-м году жизни.
северный кавказ
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156276/98/1562769840_139:0:2326:1640_1920x0_80_0_0_9187bb181b500a5c428493793740feb3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
северный кавказ, россия, исмаил бердиев, религия, салах межиев
Религия, Северный Кавказ, Россия, Исмаил Бердиев, Религия, Салах Межиев
Муфтий Чечни возглавил Координационный центр мусульман Северного Кавказа
Муфтий Чечни Межиев возглавил Координационный центр мусульман Северного Кавказа
ГРОЗНЫЙ, 23 сен - РИА Новости. Председателем Координационного центра мусульман Северного Кавказа избран советник главы ЧР, муфтий Чечни Салах Межиев, сообщила РИА Новости пресс-служба муфтията республики.
«
"В Черкесске Карачаево-Черкесской республики на заседании совета муфтиев Координационного центра мусульман Северного Кавказа председателем КЦМСК единогласным решением совета избран советник главы ЧР, муфтий ЧР Шейх Салах-Хаджи Межиев", - сообщила РИА Новости пресс-служба муфтията.
Предыдущий председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) и Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесской республики, член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России Исмаил Бердиев скончался в августе на 71-м году жизни.