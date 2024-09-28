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Муфтий Чечни возглавил Координационный центр мусульман Северного Кавказа

Муфтий Чечни возглавил Координационный центр мусульман Северного Кавказа - РИА Новости, 28.09.2024

Муфтий Чечни возглавил Координационный центр мусульман Северного Кавказа

Председателем Координационного центра мусульман Северного Кавказа избран советник главы ЧР, муфтий Чечни Салах Межиев, сообщила РИА Новости пресс-служба... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T17:56

2024-09-28T17:56

2024-09-28T17:56

религия

северный кавказ

россия

исмаил бердиев

религия

салах межиев

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ГРОЗНЫЙ, 23 сен - РИА Новости. Председателем Координационного центра мусульман Северного Кавказа избран советник главы ЧР, муфтий Чечни Салах Межиев, сообщила РИА Новости пресс-служба муфтията республики. "В Черкесске Карачаево-Черкесской республики на заседании совета муфтиев Координационного центра мусульман Северного Кавказа председателем КЦМСК единогласным решением совета избран советник главы ЧР, муфтий ЧР Шейх Салах-Хаджи Межиев", - сообщила РИА Новости пресс-служба муфтията. Предыдущий председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) и Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесской республики, член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России Исмаил Бердиев скончался в августе на 71-м году жизни.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

северный кавказ, россия, исмаил бердиев, религия, салах межиев