https://ria.ru/20240928/moskva-1975228200.html

Столичные промышленники выпускают продукцию для атомной отрасли

Столичные промышленники выпускают продукцию для атомной отрасли - РИА Новости, 28.09.2024

Столичные промышленники выпускают продукцию для атомной отрасли

На территории столицы работают более 760 предприятий, которые в том числе выпускают различные разработки для атомных объектов, сообщил министр правительства... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T13:13

2024-09-28T13:13

2024-09-28T13:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1c/1975228058_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_2108c5792b7a364fd6978a1fe202a0ad.jpg

МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. На территории столицы работают более 760 предприятий, которые в том числе выпускают различные разработки для атомных объектов, сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.В субботу свой профессиональный праздник отмечают сотрудники атомной промышленности. Существенный вклад в развитие этой отрасли вносят столичные предприятия, на которых создают передовые технологии и оборудование, применяемые в том числе на энергообъектах и в ядерной медицине. В этом им помогает Москва — для компаний разработаны свыше 20 инструментов, которые дают значительные налоговые льготы и другие преференции."Развитие атомной промышленности обеспечивает бесперебойное энергоснабжение, способствует дальнейшему освоению космического пространства. Существенный вклад в это вносят столичные производства. Сегодня в городе работает более 760 предприятий, которые выпускают приборы, оборудование, электронику, в том числе для атомных объектов. Столица оказывает всестороннюю поддержку и предлагает московским промышленникам более 20 мер — от присвоения статуса резидента ОЭЗ “Технополис Москва” до передачи земельных участков в аренду за один рубль в год. Преференции позволяют экономить на налогах и вкладывать средства в расширение ассортимента и увеличение объемов производства", — цитирует пресс-служба ДИПП Гарбузова.Для АЭС и плавучих энергоблоковВ особой экономической зоне "Технополис Москва" расположена одна из производственных площадок предприятия "Препрег-СКМ", входящего в контур композитного дивизиона госкорпорации "Росатом". Здесь производят композиционные материалы, широко применяемые при строительстве атомных электростанций. Такие материалы не подвержены коррозии, легкие, высокопрочные и не теряют своих свойств даже при сверхнизких температурах. Все это делает композиты незаменимыми для использования на атомных электростанциях (АЭС) по всему миру при разных климатических условиях.Столичное предприятие "СНИИП" (Специализированный научно-исследовательский институт приборостроения) более 70 лет разрабатывает приборы для радиационной безопасности. В числе ключевых проектов компании — различное оборудование радиационного контроля для атомного ледокола "Ленин" и плавучего энергоблока "Академик Ломоносов". Технические решения предприятия используются более чем на 60 российских и зарубежных энергообъектах.Например, автоматизированная система радиационного контроля (АСРК) установлена на АЭС "Руппур" в Бангладеш. Она также будет контролировать радиационную обстановку на турецкой АЭС "Аккую" и Курской АЭС-2. Помимо этого, оборудование СНИИП непрерывно отслеживает радиационную ситуацию на промпредприятиях. А автоматическая диагностическая система технологических процессов (АДСТП) производителя позволяет обнаруживать дефекты оборудования. Техника анализирует звуковые и вибрационные сигналы и тем самым выявляет неисправности в механизмах.Измерить уровень радиацииНаучно-производственное предприятие "Доза" разрабатывает и производит оборудование радиационного контроля. Его используют на промышленных комбинатах и заводах, в центрах судоремонта и различных институтах, а также на АЭС России и за рубежом. На предприятии создали усовершенствованный блок детектирования для измерения уровня радиоактивного загрязнения разных объектов: от одежды и личных вещей до больших территорий и производственных помещений. Разработка производится из отечественных компонентов, она обладает высокой чувствительностью и малым весом.Российские медицинские исследовательские центры, в том числе радиологии, хирургии и нейрохирургии, АЭС, центры ядерных исследований используют оборудование, производимое столичным предприятием "НТЦ Амплитуда". Это спектрометры, дозиметры, радиационно-защитное оборудование, и другие специализированные устройства. С их помощью осуществляют контроль радиационной безопасности при проведении процедур. Помимо этого, их используют для обнаружения и измерения радиационных уровней в помещениях и на оборудовании.Ученые Научно-исследовательского института технической физики и автоматизации (АО "НИИТФА"), специализирующегося на производстве радиационной техники, создали гамма-терапевтический комплекс для лечения онкологии методом брахитерапии — когда источник излучения вводится внутрь пораженного органа. Оборудование включает в себя современную систему дозиметрического контроля и широкий набор аппликаторов для различных локализаций опухолей. В этом году комплекс стал легче, а также быстрее в сборке и обслуживании — для него разработали улучшенные корпуса из углекомпозита.

https://ria.ru/20240928/prazdnik-1974871687.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, анатолий гарбузов