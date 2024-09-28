https://ria.ru/20240928/moshenniki-1975289864.html

Алаудинов рассказал о мошенниках, представлявшихся бойцами спецназа "Ахмат"

Алаудинов рассказал о мошенниках, представлявшихся бойцами спецназа "Ахмат" - РИА Новости, 28.09.2024

Алаудинов рассказал о мошенниках, представлявшихся бойцами спецназа "Ахмат"

Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов сообщил о мошенниках,... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T22:54

2024-09-28T22:54

2024-09-28T22:54

россия

апты алаудинов

рамзан кадыров

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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов сообщил о мошенниках, представлявшихся бойцами спецназа "Ахмат", за короткое время сумевших обманом "заработать" на дорогой автомобиль. Алаудинов разместил в своем Telegram-канале видеоролики, на которых мужчина называет себя цыганом Федором Васильевичем Куденко. Кроме него на кадрах еще несколько человек. Также он опубликовал фотографии автомобиля Jaecoo с надписями на капоте "Ахмат - сила" и "Россия - мощь" и буквой Z на фоне флага Чечни на лобовом стекле. "Представляясь бойцами спецназа "Ахмат", данные "субъекты" на протяжении длительного времени обманывали отзывчивых и неравнодушных людей нашей страны. Под вымышленным предлогом материальной нужды в спецназе "Ахмат" и необходимости срочной помощи мошенники продавали различное техническое оборудование. Бессовестно и цинично вводя граждан в заблуждение, предприимчивые торговцы быстро "заработали" немало денег и приобрели дорогой автомобиль", - сопроводил комментарием Алаудинов фото- и видеокадры. Он отметил, что никакого отношения ни данные "личности", ни им подобные к возглавляемым им подразделениям не имеют, добавив, что спецназ "Ахмат" - одно из самых обеспеченных воинских подразделений Минобороны РФ. По его словам, вооружение, транспорт, средства связи, обмундирование и уж тем более питание — на полноценном и качественном уровне обеспечивается фондом имени первого президента Чечни Ахмата Кадырова и находится на постоянном контроле главы республики Рамзана Кадырова. "Спецназ "Ахмат" никогда не занимался и не будет заниматься коммерцией — ни напрямую, ни опосредованно. Использование наименования подразделения в торговых целях кем бы то ни было будет пресекаться самым жёстким образом", - написал Алаудинов.

https://ria.ru/20240928/plen-1975280352.html

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россия, апты алаудинов, рамзан кадыров, происшествия