https://ria.ru/20240928/minsk-1975293190.html

Минск продолжит продвигать инициативу глобального диалога по безопасности

Минск продолжит продвигать инициативу глобального диалога по безопасности - РИА Новости, 28.09.2024

Минск продолжит продвигать инициативу глобального диалога по безопасности

Минск продолжит продвигать свою инициативу проведения глобального диалога по безопасности, заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков. РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T23:31

2024-09-28T23:31

2024-09-28T23:57

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ООН, 28 сен – РИА Новости. Минск продолжит продвигать свою инициативу проведения глобального диалога по безопасности, заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков."Президент Беларуси Александр Лукашенко выдвинул инициативу проведения глобального диалога по безопасности... И мы будем продолжать стучаться в двери "мира и созидания", "безопасности и развития", - сказал Рыженков, выступая на сессии Генассамблеи ООН.Он отметил, что с прошлого года в Минске проводится представительная международная конференция по евразийской безопасности, которая "призвана консолидировать политические, экономические и иные процессы на пространстве Большой Евразии в интересах ее государств и народов"."Этом году она пройдет 31 октября. Приглашаем всех. Мы должны вновь наполнить легкие ООН духом Сан-Франциско, который дал жизнь нашей организации. Убеждены в том, что это сегодня жизненно необходимо. Необходимо в интересах всех людей на планете", - подчеркнул глава белорусского МИД.Рыженков отметил, что необходимо использовать ООН как площадку для эффективного решения постоянно нарастающих транснациональных угроз. "Беларусь всегда была привержена коллективному подходу для решения общих глобальных проблем. Миграция, пандемии, стихийные бедствия, торговля людьми, голод и многие другие", - уточнил он."За стенами этого зала есть таймер, который в режиме реального времени четко отсчитывает денежные средства, затраченные на вооружение. Триллионы долларов. Это только то, что знает ООН. Пусть бы страны "золотого миллиарда" направили эти триллионы не на развязывание и подпитку очередных войн и конфликтов, а на решение жизненных для человека вопросов", - сказал министр.По его мнению, многие глобальные проблемы тогда сразу будут решены, ООН получит так необходимые сегодня ресурсы на развитие, которых постоянно не хватает, "а мир, наконец, увидит желание тех, кто называет себя гегемонами, нести ответственность за решение, а не создание глобальных проблем"."ООН должна быть голосом государств и не размываться различными негосударственными структурами. Ведь именно государства-члены принимают в организации решения, влияющие на судьбы всех людей на планете, и в полной мере несут ответственность за их реализацию", - заключил Рыженков.

https://ria.ru/20240928/oon-1975295269.html

https://ria.ru/20240928/nato-1975292379.html

минск

белоруссия

сан-франциско

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в мире, минск, белоруссия, сан-франциско, александр лукашенко, оон, генеральная ассамблея оон