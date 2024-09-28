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Минск продолжит продвигать инициативу глобального диалога по безопасности - РИА Новости, 28.09.2024
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23:31 28.09.2024 (обновлено: 23:57 28.09.2024)
https://ria.ru/20240928/minsk-1975293190.html
Минск продолжит продвигать инициативу глобального диалога по безопасности
Минск продолжит продвигать инициативу глобального диалога по безопасности - РИА Новости, 28.09.2024
Минск продолжит продвигать инициативу глобального диалога по безопасности
Минск продолжит продвигать свою инициативу проведения глобального диалога по безопасности, заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков. РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T23:31
2024-09-28T23:57
в мире
минск
белоруссия
сан-франциско
александр лукашенко
оон
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ООН, 28 сен – РИА Новости. Минск продолжит продвигать свою инициативу проведения глобального диалога по безопасности, заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков."Президент Беларуси Александр Лукашенко выдвинул инициативу проведения глобального диалога по безопасности... И мы будем продолжать стучаться в двери "мира и созидания", "безопасности и развития", - сказал Рыженков, выступая на сессии Генассамблеи ООН.Он отметил, что с прошлого года в Минске проводится представительная международная конференция по евразийской безопасности, которая "призвана консолидировать политические, экономические и иные процессы на пространстве Большой Евразии в интересах ее государств и народов"."Этом году она пройдет 31 октября. Приглашаем всех. Мы должны вновь наполнить легкие ООН духом Сан-Франциско, который дал жизнь нашей организации. Убеждены в том, что это сегодня жизненно необходимо. Необходимо в интересах всех людей на планете", - подчеркнул глава белорусского МИД.Рыженков отметил, что необходимо использовать ООН как площадку для эффективного решения постоянно нарастающих транснациональных угроз. "Беларусь всегда была привержена коллективному подходу для решения общих глобальных проблем. Миграция, пандемии, стихийные бедствия, торговля людьми, голод и многие другие", - уточнил он."За стенами этого зала есть таймер, который в режиме реального времени четко отсчитывает денежные средства, затраченные на вооружение. Триллионы долларов. Это только то, что знает ООН. Пусть бы страны "золотого миллиарда" направили эти триллионы не на развязывание и подпитку очередных войн и конфликтов, а на решение жизненных для человека вопросов", - сказал министр.По его мнению, многие глобальные проблемы тогда сразу будут решены, ООН получит так необходимые сегодня ресурсы на развитие, которых постоянно не хватает, "а мир, наконец, увидит желание тех, кто называет себя гегемонами, нести ответственность за решение, а не создание глобальных проблем"."ООН должна быть голосом государств и не размываться различными негосударственными структурами. Ведь именно государства-члены принимают в организации решения, влияющие на судьбы всех людей на планете, и в полной мере несут ответственность за их реализацию", - заключил Рыженков.
https://ria.ru/20240928/oon-1975295269.html
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в мире, минск, белоруссия, сан-франциско, александр лукашенко, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Минск, Белоруссия, Сан-Франциско, Александр Лукашенко, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Минск продолжит продвигать инициативу глобального диалога по безопасности

Рыженков: Минск продолжит продвигать идею глобального диалога по безопасности

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАкции протеста в Минске
Акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
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ООН, 28 сен – РИА Новости. Минск продолжит продвигать свою инициативу проведения глобального диалога по безопасности, заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко выдвинул инициативу проведения глобального диалога по безопасности... И мы будем продолжать стучаться в двери "мира и созидания", "безопасности и развития", - сказал Рыженков, выступая на сессии Генассамблеи ООН.
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
Минск выступил за реформу Совбеза ООН
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Он отметил, что с прошлого года в Минске проводится представительная международная конференция по евразийской безопасности, которая "призвана консолидировать политические, экономические и иные процессы на пространстве Большой Евразии в интересах ее государств и народов".
"Этом году она пройдет 31 октября. Приглашаем всех. Мы должны вновь наполнить легкие ООН духом Сан-Франциско, который дал жизнь нашей организации. Убеждены в том, что это сегодня жизненно необходимо. Необходимо в интересах всех людей на планете", - подчеркнул глава белорусского МИД.
Рыженков отметил, что необходимо использовать ООН как площадку для эффективного решения постоянно нарастающих транснациональных угроз. "Беларусь всегда была привержена коллективному подходу для решения общих глобальных проблем. Миграция, пандемии, стихийные бедствия, торговля людьми, голод и многие другие", - уточнил он.
"За стенами этого зала есть таймер, который в режиме реального времени четко отсчитывает денежные средства, затраченные на вооружение. Триллионы долларов. Это только то, что знает ООН. Пусть бы страны "золотого миллиарда" направили эти триллионы не на развязывание и подпитку очередных войн и конфликтов, а на решение жизненных для человека вопросов", - сказал министр.
По его мнению, многие глобальные проблемы тогда сразу будут решены, ООН получит так необходимые сегодня ресурсы на развитие, которых постоянно не хватает, "а мир, наконец, увидит желание тех, кто называет себя гегемонами, нести ответственность за решение, а не создание глобальных проблем".
"ООН должна быть голосом государств и не размываться различными негосударственными структурами. Ведь именно государства-члены принимают в организации решения, влияющие на судьбы всех людей на планете, и в полной мере несут ответственность за их реализацию", - заключил Рыженков.
Здание МИД Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
Минск выразил опасения из-за наращивания военного потенциала НАТО
Вчера, 23:26
 
В миреМинскБелоруссияСан-ФранцискоАлександр ЛукашенкоООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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