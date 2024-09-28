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Свидетели подтвердили причастность экс-мэра Сочи к преступлению - РИА Новости, 28.09.2024
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02:48 28.09.2024 (обновлено: 09:23 28.09.2024)
https://ria.ru/20240928/mer_sochi-1975197492.html
Свидетели подтвердили причастность экс-мэра Сочи к преступлению
Свидетели подтвердили причастность экс-мэра Сочи к преступлению - РИА Новости, 28.09.2024
Свидетели подтвердили причастность экс-мэра Сочи к преступлению
Свидетели подтверждают подозрения в причастности бывшего мэра города-курорта Сочи Алексея Копайгородского, которому вменили хищение двух земельных участков... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T02:48
2024-09-28T09:23
сочи
происшествия
луганская народная республика
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Свидетели подтверждают подозрения в причастности бывшего мэра города-курорта Сочи Алексея Копайгородского, которому вменили хищение двух земельных участков стоимостью 3,7 миллиона рублей, к инкриминируемому ему преступлению, указано в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости."Представленные в суд в обоснование заявленного ходатайства материалы содержат достаточные данные, указывающие на обоснованность подозрения в причастности Копайгородского А. С. к данному преступлению, что подтверждается представленными суду материалами, а именно показаниями свидетелей, результатами ОРМ, а также иными представленными в обосновании заявленного ходатайства процессуальными документами", — сказано в материалах.Защита Копайгородского ранее заявила, что вину он не признает. Как рассказал РИА Новости адвокат Павел Зайцев, в ходатайстве следствия перед судом указано, что Копайгородский задержан в связи с тем, что очевидцы указали на него, как на лицо, совершившее преступление. "Однако показаний таких лиц в суд не предоставлено, в ходатайстве следователя они также не указаны", — заявил Зайцев.Мещанский суд Москвы арестовал Копайгородского в среду. Ему вменили часть 4 статьи 160 Уголовного кодекса (присвоение или растрата). По словам защиты, бывшему мэру вменили хищение двух земельных участков стоимостью 3,7 миллиона рублей.Как ранее сообщил источник РИА Новости, Копайгородского задержали в ЛНР, куда он недавно отправился для участия в СВО.Копайгородский стал мэром Сочи в сентябре 2019 года. Ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. В отставку ушел в мае 2024 года в связи с переходом на новое место работы.
https://ria.ru/20240926/taganrog-1974888956.html
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сочи, происшествия, луганская народная республика, краснодарский край
Сочи, Происшествия, Луганская Народная Республика, Краснодарский край
Свидетели подтвердили причастность экс-мэра Сочи к преступлению

Свидетели подтвердили причастность экс-мэра Сочи Копайгородского к преступлению

© РИА Новости / Пресс-служба Мещанского суда | Перейти в медиабанкЭкс-глава города-курорта Сочи Алексей Копайгородский в Мещанском районном суде города Москвы
Экс-глава города-курорта Сочи Алексей Копайгородский в Мещанском районном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Мещанского суда
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Экс-глава города-курорта Сочи Алексей Копайгородский в Мещанском районном суде города Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Свидетели подтверждают подозрения в причастности бывшего мэра города-курорта Сочи Алексея Копайгородского, которому вменили хищение двух земельных участков стоимостью 3,7 миллиона рублей, к инкриминируемому ему преступлению, указано в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Представленные в суд в обоснование заявленного ходатайства материалы содержат достаточные данные, указывающие на обоснованность подозрения в причастности Копайгородского А. С. к данному преступлению, что подтверждается представленными суду материалами, а именно показаниями свидетелей, результатами ОРМ, а также иными представленными в обосновании заявленного ходатайства процессуальными документами", — сказано в материалах.
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Защита Копайгородского ранее заявила, что вину он не признает. Как рассказал РИА Новости адвокат Павел Зайцев, в ходатайстве следствия перед судом указано, что Копайгородский задержан в связи с тем, что очевидцы указали на него, как на лицо, совершившее преступление.
"Однако показаний таких лиц в суд не предоставлено, в ходатайстве следователя они также не указаны", — заявил Зайцев.
Мещанский суд Москвы арестовал Копайгородского в среду. Ему вменили часть 4 статьи 160 Уголовного кодекса (присвоение или растрата). По словам защиты, бывшему мэру вменили хищение двух земельных участков стоимостью 3,7 миллиона рублей.
Как ранее сообщил источник РИА Новости, Копайгородского задержали в ЛНР, куда он недавно отправился для участия в СВО.
Копайгородский стал мэром Сочи в сентябре 2019 года. Ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. В отставку ушел в мае 2024 года в связи с переходом на новое место работы.
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