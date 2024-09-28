https://ria.ru/20240928/mer_sochi-1975197492.html

Свидетели подтвердили причастность экс-мэра Сочи к преступлению

Свидетели подтвердили причастность экс-мэра Сочи к преступлению - РИА Новости, 28.09.2024

Свидетели подтвердили причастность экс-мэра Сочи к преступлению

Свидетели подтверждают подозрения в причастности бывшего мэра города-курорта Сочи Алексея Копайгородского, которому вменили хищение двух земельных участков... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T02:48

2024-09-28T02:48

2024-09-28T09:23

сочи

происшествия

луганская народная республика

краснодарский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974685761_0:0:832:468_1920x0_80_0_0_7d1dab3706a9a1c2fa8bf4c715fe1cae.jpg

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Свидетели подтверждают подозрения в причастности бывшего мэра города-курорта Сочи Алексея Копайгородского, которому вменили хищение двух земельных участков стоимостью 3,7 миллиона рублей, к инкриминируемому ему преступлению, указано в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости."Представленные в суд в обоснование заявленного ходатайства материалы содержат достаточные данные, указывающие на обоснованность подозрения в причастности Копайгородского А. С. к данному преступлению, что подтверждается представленными суду материалами, а именно показаниями свидетелей, результатами ОРМ, а также иными представленными в обосновании заявленного ходатайства процессуальными документами", — сказано в материалах.Защита Копайгородского ранее заявила, что вину он не признает. Как рассказал РИА Новости адвокат Павел Зайцев, в ходатайстве следствия перед судом указано, что Копайгородский задержан в связи с тем, что очевидцы указали на него, как на лицо, совершившее преступление. "Однако показаний таких лиц в суд не предоставлено, в ходатайстве следователя они также не указаны", — заявил Зайцев.Мещанский суд Москвы арестовал Копайгородского в среду. Ему вменили часть 4 статьи 160 Уголовного кодекса (присвоение или растрата). По словам защиты, бывшему мэру вменили хищение двух земельных участков стоимостью 3,7 миллиона рублей.Как ранее сообщил источник РИА Новости, Копайгородского задержали в ЛНР, куда он недавно отправился для участия в СВО.Копайгородский стал мэром Сочи в сентябре 2019 года. Ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. В отставку ушел в мае 2024 года в связи с переходом на новое место работы.

https://ria.ru/20240926/taganrog-1974888956.html

https://ria.ru/20240927/mer-1975170816.html

сочи

луганская народная республика

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сочи, происшествия, луганская народная республика, краснодарский край