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Томский и смоленский губернаторы открыли мемориал воинам-сибирякам - РИА Новости, 28.09.2024
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Томская область
 
16:31 28.09.2024
https://ria.ru/20240928/memorial-1975249192.html
Томский и смоленский губернаторы открыли мемориал воинам-сибирякам
Томский и смоленский губернаторы открыли мемориал воинам-сибирякам - РИА Новости, 28.09.2024
Томский и смоленский губернаторы открыли мемориал воинам-сибирякам
Губернаторы Томской и Смоленской областей Владимир Мазур и Василий Анохин, а также председатель облдумы Томской области Оксана Козловская в субботу открыли... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T16:31
2024-09-28T16:31
томская область
общество
смоленская область
томская область
владимир мазур
василий анохин
великая отечественная война (1941-1945)
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ТОМСК, 28 сен – РИА Новости. Губернаторы Томской и Смоленской областей Владимир Мазур и Василий Анохин, а также председатель облдумы Томской области Оксана Козловская в субботу открыли после ремонта мемориал воинам-сибирякам и партизанам Вадинского края в Холм-Жирковском районе Смоленской области, сообщает администрация сибирского региона. Открытие обновленного мемориала состоялось накануне важной даты: 30 сентября 1941 года началось масштабное контрнаступление советских войск, оборонявших Москву в первые месяцы Великой Отечественной войны. В результате этой операции Красная армия полностью освободила от фашистских захватчиков Московскую, Смоленскую и Тульскую области. Губернатор Томской области отметил, что в самых ожесточенных боях, на месте которых установлен мемориал воинам-сибирякам, принимала активное участие сформированная в Томске 166-я стрелковая дивизия. "Дивизия держала страшный удар фашисткой армии, 15 тысяч наших дедов и прадедов, бойцов и командиров дивизии, отдали за страну свои жизни. Но не подпустили врага к столице нашей родины", - подчеркнул Мазур. Он поблагодарил за сбережение исторической памяти губернатора Смоленской области, мэрию Москвы, Томское землячество в Москве, руководителей и совет ветеранов Томского политехнического университета. Именно по инициативе вуза в 1979 году студенческий стройотряд "Поиск" приступил к созданию мемориала, материалы для которого поставили томские предприятия. Мемориал был открыт в 1984 году, а в 1985-м "Поиск" был удостоен за работу премии Ленинского комсомола. "Сегодня наши воины снова сражаются за мир, свободу и традиционные ценности, в которых одна из главных - уважение к памяти предков. Как подчеркивает президент Владимир Владимирович Путин, народ без памяти не имеет будущего. Мы помним о той высочайшей цене, которой нам дана победа в Великой Отечественной войне, и не забудем никогда. Вечная память павшим за Родину", - сказал Мазур. Анохин, в свою очередь, поблагодарил Мазура и Козловскую за личное участие в обновлении мемориала. А епископ Вяземский и Гагаринский Сергий наградил их медалью преподобного Аркадия Вяземского первой степени.
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общество, смоленская область, томская область, владимир мазур, василий анохин, великая отечественная война (1941-1945)
Томская область, Общество, Смоленская область, Томская область, Владимир Мазур, Василий Анохин, Великая Отечественная война (1941-1945)

Томский и смоленский губернаторы открыли мемориал воинам-сибирякам

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Томской областиГубернатор Томской области Владимир Мазур и губернатор Смоленской области Василий Анохин открыли после ремонта Мемориал воинам-сибирякам и партизанам
Губернатор Томской области Владимир Мазур и губернатор Смоленской области Василий Анохин открыли после ремонта Мемориал воинам-сибирякам и партизанам - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Томской области
Губернатор Томской области Владимир Мазур и губернатор Смоленской области Василий Анохин открыли после ремонта Мемориал воинам-сибирякам и партизанам
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ТОМСК, 28 сен – РИА Новости. Губернаторы Томской и Смоленской областей Владимир Мазур и Василий Анохин, а также председатель облдумы Томской области Оксана Козловская в субботу открыли после ремонта мемориал воинам-сибирякам и партизанам Вадинского края в Холм-Жирковском районе Смоленской области, сообщает администрация сибирского региона.
Открытие обновленного мемориала состоялось накануне важной даты: 30 сентября 1941 года началось масштабное контрнаступление советских войск, оборонявших Москву в первые месяцы Великой Отечественной войны. В результате этой операции Красная армия полностью освободила от фашистских захватчиков Московскую, Смоленскую и Тульскую области.
Губернатор Томской области отметил, что в самых ожесточенных боях, на месте которых установлен мемориал воинам-сибирякам, принимала активное участие сформированная в Томске 166-я стрелковая дивизия.
«
"Дивизия держала страшный удар фашисткой армии, 15 тысяч наших дедов и прадедов, бойцов и командиров дивизии, отдали за страну свои жизни. Но не подпустили врага к столице нашей родины", - подчеркнул Мазур.
Он поблагодарил за сбережение исторической памяти губернатора Смоленской области, мэрию Москвы, Томское землячество в Москве, руководителей и совет ветеранов Томского политехнического университета. Именно по инициативе вуза в 1979 году студенческий стройотряд "Поиск" приступил к созданию мемориала, материалы для которого поставили томские предприятия. Мемориал был открыт в 1984 году, а в 1985-м "Поиск" был удостоен за работу премии Ленинского комсомола.
"Сегодня наши воины снова сражаются за мир, свободу и традиционные ценности, в которых одна из главных - уважение к памяти предков. Как подчеркивает президент Владимир Владимирович Путин, народ без памяти не имеет будущего. Мы помним о той высочайшей цене, которой нам дана победа в Великой Отечественной войне, и не забудем никогда. Вечная память павшим за Родину", - сказал Мазур.
Анохин, в свою очередь, поблагодарил Мазура и Козловскую за личное участие в обновлении мемориала. А епископ Вяземский и Гагаринский Сергий наградил их медалью преподобного Аркадия Вяземского первой степени.
 
Томская областьОбществоСмоленская областьТомская областьВладимир МазурВасилий АнохинВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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