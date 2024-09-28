https://ria.ru/20240928/memorial-1975249192.html

Томский и смоленский губернаторы открыли мемориал воинам-сибирякам

Томский и смоленский губернаторы открыли мемориал воинам-сибирякам - РИА Новости, 28.09.2024

Томский и смоленский губернаторы открыли мемориал воинам-сибирякам

Губернаторы Томской и Смоленской областей Владимир Мазур и Василий Анохин, а также председатель облдумы Томской области Оксана Козловская в субботу открыли... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T16:31

2024-09-28T16:31

2024-09-28T16:31

томская область

общество

смоленская область

томская область

владимир мазур

василий анохин

великая отечественная война (1941-1945)

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ТОМСК, 28 сен – РИА Новости. Губернаторы Томской и Смоленской областей Владимир Мазур и Василий Анохин, а также председатель облдумы Томской области Оксана Козловская в субботу открыли после ремонта мемориал воинам-сибирякам и партизанам Вадинского края в Холм-Жирковском районе Смоленской области, сообщает администрация сибирского региона. Открытие обновленного мемориала состоялось накануне важной даты: 30 сентября 1941 года началось масштабное контрнаступление советских войск, оборонявших Москву в первые месяцы Великой Отечественной войны. В результате этой операции Красная армия полностью освободила от фашистских захватчиков Московскую, Смоленскую и Тульскую области. Губернатор Томской области отметил, что в самых ожесточенных боях, на месте которых установлен мемориал воинам-сибирякам, принимала активное участие сформированная в Томске 166-я стрелковая дивизия. "Дивизия держала страшный удар фашисткой армии, 15 тысяч наших дедов и прадедов, бойцов и командиров дивизии, отдали за страну свои жизни. Но не подпустили врага к столице нашей родины", - подчеркнул Мазур. Он поблагодарил за сбережение исторической памяти губернатора Смоленской области, мэрию Москвы, Томское землячество в Москве, руководителей и совет ветеранов Томского политехнического университета. Именно по инициативе вуза в 1979 году студенческий стройотряд "Поиск" приступил к созданию мемориала, материалы для которого поставили томские предприятия. Мемориал был открыт в 1984 году, а в 1985-м "Поиск" был удостоен за работу премии Ленинского комсомола. "Сегодня наши воины снова сражаются за мир, свободу и традиционные ценности, в которых одна из главных - уважение к памяти предков. Как подчеркивает президент Владимир Владимирович Путин, народ без памяти не имеет будущего. Мы помним о той высочайшей цене, которой нам дана победа в Великой Отечественной войне, и не забудем никогда. Вечная память павшим за Родину", - сказал Мазур. Анохин, в свою очередь, поблагодарил Мазура и Козловскую за личное участие в обновлении мемориала. А епископ Вяземский и Гагаринский Сергий наградил их медалью преподобного Аркадия Вяземского первой степени.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, смоленская область, томская область, владимир мазур, василий анохин, великая отечественная война (1941-1945)