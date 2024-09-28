https://ria.ru/20240928/maxxpro-1975200714.html

Военные захватили под Авдеевкой американский бронетранспортер

Военные захватили под Авдеевкой американский бронетранспортер - РИА Новости, 28.09.2024

Военные захватили под Авдеевкой американский бронетранспортер

Военнослужащие группировки войск "Центр" с боем эвакуировали трофейный бронетранспортёр International MaxxPro ВСУ с авдеевского направления, рассказали... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T05:03

2024-09-28T05:03

2024-09-28T05:03

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ЛУГАНСК, 28 сен - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Центр" с боем эвакуировали трофейный бронетранспортёр International MaxxPro ВСУ с авдеевского направления, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Военнослужащие ремонтно-эвакуационной группы соединения специального назначения группировки войск "Центр" эвакуировали американский бронетранспортёр International MaxxPro ВСУ, уничтоженный на авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО)", - сообщили в ведомстве. Там добавили, что эвакуация иностранной машины проходила в два этапа. Сначала проводилась инженерная разведка района эвакуации для обеспечения безопасности личного состава и используемой техники. На втором этапе группа эвакуации обнаружила противника, который пытался эвакуировать свою технику, но в ходе непродолжительного боя военнослужащие группировки "Центр" отбили противника и провели эвакуацию бронемашины. "Занимались эвакуацией, стояла она на самом передке, тяжело ее выло вытащить. Линия фронта рядом, противник рядом и FPV-дроны шерстили все. Просто удача, они ее подготовили к эвакуации, а тут мы залетели. Завязался небольшой бой", – рассказал боец с позывным "Осетин".

https://ria.ru/20240927/ukraina-1975027145.html

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россия, вооруженные силы украины, в мире