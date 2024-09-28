https://ria.ru/20240928/makhachkala-1975242758.html
В Махачкале потушили пожар после взрыва на АЗС
В Махачкале потушили пожар после взрыва на АЗС - РИА Новости, 28.09.2024
В Махачкале потушили пожар после взрыва на АЗС
Пожар на АЗС в Дагестане ликвидирован, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T15:18
2024-09-28T15:18
2024-09-28T15:19
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв на азс в махачкале
махачкала
республика дагестан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1c/1975223572_0:166:1280:886_1920x0_80_0_0_79a4f8e3be82fe312efcd634fae45dce.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Пожар на АЗС в Дагестане ликвидирован, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ."Огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар на АЗС в Дагестане. Спасатели ведомства продолжают разбор завалов", - говорится в сообщении.В пятницу на АЗС на федеральной трассе на окраине Махачкалы произошел взрыв с последующим возгоранием. По последним данным, среди погибших есть двое детей, еще 11 человек получили ранения. Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане выросло до 13, сообщало МЧС России в Telegram-канале.
россия
махачкала
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1c/1975223572_0:0:1182:886_1920x0_80_0_0_95127ec343e8232aaeed57a645eabbce.jpg
Разбор завалов на месте взрыва на АЗС в Дагестане
На месте взрыва на АЗС в Дагестане идет разбор завалов, передает корреспондент РИА Новости.
2024-09-28T15:18
true
PT0M16S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв на азс в махачкале, махачкала, республика дагестан, видео
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв на АЗС в Махачкале, Махачкала, Республика Дагестан
В Махачкале потушили пожар после взрыва на АЗС
МЧС: пожар на АЗС в Дагестане ликвидирован, спасатели продолжают разбор завалов