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В Махачкале потушили пожар после взрыва на АЗС

В Махачкале потушили пожар после взрыва на АЗС - РИА Новости, 28.09.2024

В Махачкале потушили пожар после взрыва на АЗС

Пожар на АЗС в Дагестане ликвидирован, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T15:18

2024-09-28T15:18

2024-09-28T15:19

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв на азс в махачкале

махачкала

республика дагестан

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Пожар на АЗС в Дагестане ликвидирован, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ."Огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар на АЗС в Дагестане. Спасатели ведомства продолжают разбор завалов", - говорится в сообщении.В пятницу на АЗС на федеральной трассе на окраине Махачкалы произошел взрыв с последующим возгоранием. По последним данным, среди погибших есть двое детей, еще 11 человек получили ранения. Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане выросло до 13, сообщало МЧС России в Telegram-канале.

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махачкала

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Разбор завалов на месте взрыва на АЗС в Дагестане На месте взрыва на АЗС в Дагестане идет разбор завалов, передает корреспондент РИА Новости. 2024-09-28T15:18 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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