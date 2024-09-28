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В Махачкале потушили пожар после взрыва на АЗС - РИА Новости, 28.09.2024
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15:18 28.09.2024 (обновлено: 15:19 28.09.2024)
https://ria.ru/20240928/makhachkala-1975242758.html
В Махачкале потушили пожар после взрыва на АЗС
В Махачкале потушили пожар после взрыва на АЗС - РИА Новости, 28.09.2024
В Махачкале потушили пожар после взрыва на АЗС
Пожар на АЗС в Дагестане ликвидирован, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T15:18
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происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв на азс в махачкале
махачкала
республика дагестан
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Пожар на АЗС в Дагестане ликвидирован, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ."Огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар на АЗС в Дагестане. Спасатели ведомства продолжают разбор завалов", - говорится в сообщении.В пятницу на АЗС на федеральной трассе на окраине Махачкалы произошел взрыв с последующим возгоранием. По последним данным, среди погибших есть двое детей, еще 11 человек получили ранения. Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане выросло до 13, сообщало МЧС России в Telegram-канале.
россия
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Разбор завалов на месте взрыва на АЗС в Дагестане
На месте взрыва на АЗС в Дагестане идет разбор завалов, передает корреспондент РИА Новости.
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв на азс в махачкале, махачкала, республика дагестан, видео
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв на АЗС в Махачкале, Махачкала, Республика Дагестан
В Махачкале потушили пожар после взрыва на АЗС
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Пожар на АЗС в Дагестане ликвидирован, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.
2024-09-28T15:18
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В Махачкале потушили пожар после взрыва на АЗС

МЧС: пожар на АЗС в Дагестане ликвидирован, спасатели продолжают разбор завалов

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудники спасательной службы МЧС РФ работают на месте взрыва на автозаправочной станции в Махачкале
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ работают на месте взрыва на автозаправочной станции в Махачкале - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© РИА Новости
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Сотрудники спасательной службы МЧС РФ работают на месте взрыва на автозаправочной станции в Махачкале
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Пожар на АЗС в Дагестане ликвидирован, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.
«
"Огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар на АЗС в Дагестане. Спасатели ведомства продолжают разбор завалов", - говорится в сообщении.
В пятницу на АЗС на федеральной трассе на окраине Махачкалы произошел взрыв с последующим возгоранием. По последним данным, среди погибших есть двое детей, еще 11 человек получили ранения. Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане выросло до 13, сообщало МЧС России в Telegram-канале.
 
ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Взрыв на АЗС в МахачкалеМахачкалаРеспублика Дагестан
 
 
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