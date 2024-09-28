https://ria.ru/20240928/livan-1975289365.html

Сотни тысяч ливанцев покинули дома за день из-за атак Израиля

Сотни тысяч ливанцев покинули дома за день из-за атак Израиля - РИА Новости, 28.09.2024

Сотни тысяч ливанцев покинули дома за день из-за атак Израиля

Сотни тысяч ливанцев покинули свои дома за день из-за атак Израиля, передает агентство Рейтер со ссылкой на ливанского министра Нассера Ясина, который... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T22:36

2024-09-28T22:36

2024-09-28T22:36

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Сотни тысяч ливанцев покинули свои дома за день из-за атак Израиля, передает агентство Рейтер со ссылкой на ливанского министра Нассера Ясина, который координирует ответные меры правительства Ливана на сложившуюся кризисную ситуацию. "Около одного миллиона ливанцев были вынуждены покинуть свои дома из-за атак Израиля, в том числе сотни тысяч со вчерашнего дня", - пишет агентство. Ранее верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил, что более 50 тысяч человек бежали из Ливана в Сирию в результате эскалации конфликта с Израилем, более 200 тысяч человек стали вынужденными переселенцами на территории Ливана. Ранее движение "Хезболлах" подтвердило гибель своего генерального секретаря Хасана Насруллы в результате израильского авиаудара по южному пригороду Бейрута. С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года. Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов. "Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО. Напряженность нарастает на фоне заявлений израильских военных о подготовке к наземной операции на территории Ливана. По итогам израильско-ливанской войны 2006 года Совбез ООН принял резолюцию 1701, которая предусматривала поддержку территориальной целостности и суверенитета Ливана, одновременный вывод израильских войск из южного Ливана и развертывание там сил ливанским правительством и ООН. Согласно этой резолюции, к югу от реки Литани запрещено присутствие любых военизированных формирований, кроме тех, что относятся к ливанской армии или силам ООН. Тем не менее, за эти 18 лет "Хезболлах" восстановило свою инфраструктуру на юге Ливана и уже 11 месяцев ежедневно обстреливает север Израиля. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года.

https://ria.ru/20240928/lavrov-1975288100.html

https://ria.ru/20240928/izrail-1975238276.html

https://ria.ru/20240928/konflikt-1915630213.html

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