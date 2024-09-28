https://ria.ru/20240928/livan-1975263992.html
В Ливане заявили об увеличении числа жертв при израильских ударах
В Ливане заявили об увеличении числа жертв при израильских ударах - РИА Новости, 28.09.2024
В Ливане заявили об увеличении числа жертв при израильских ударах
Более тысячи человек погибли в Ливане, свыше 6,3 тысячи получили ранения в результате израильских бомбардировок, сообщил в субботу на пресс-конференции временно РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T18:15
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ДОХА, 28 сен - РИА Новости. Более тысячи человек погибли в Ливане, свыше 6,3 тысячи получили ранения в результате израильских бомбардировок, сообщил в субботу на пресс-конференции временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Фирас Абъяд."Общее количество жертв с начала событий 8 октября 2023 года по сегодняшний день 1640, в том числе 104 ребенка и 194 женщины. Общее количество раненых - 8408. При этом за период с 16 сентября 2024 года по 27 сентября 2024 года погибли 1030 человек, в том числе 56 женщин и 87 детей. Общее количество раненых за этот период - 6352", - сказал Абъяд.По его словам, среди погибших 41 работник здравоохранения или экстренных служб.Что касается числа жертв израильского удара в пятницу по южному пригороду Бейрута, когда погиб лидер шиитского движения "Хезболлах", глава минздрава подтвердил гибель 11 человек, раненых - 108.Он отметил, что под завалами все еще находятся жертвы, а также пропавшие без вести люди и части тел.
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ливан, в мире, бейрут, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
Ливан, В мире, Бейрут, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В Ливане заявили об увеличении числа жертв при израильских ударах
Минздрав Ливана: при ударах ЦАХАЛ с октября погибли 1640 человек, 8408 раненых
ДОХА, 28 сен - РИА Новости. Более тысячи человек погибли в Ливане, свыше 6,3 тысячи получили ранения в результате израильских бомбардировок, сообщил в субботу на пресс-конференции временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Фирас Абъяд.
"Общее количество жертв с начала событий 8 октября 2023 года по сегодняшний день 1640, в том числе 104 ребенка и 194 женщины. Общее количество раненых - 8408. При этом за период с 16 сентября 2024 года по 27 сентября 2024 года погибли 1030 человек, в том числе 56 женщин и 87 детей. Общее количество раненых за этот период - 6352", - сказал Абъяд.
По его словам, среди погибших 41 работник здравоохранения или экстренных служб.
Что касается числа жертв израильского удара в пятницу по южному пригороду Бейрута
, когда погиб лидер шиитского движения "Хезболлах
", глава минздрава подтвердил гибель 11 человек, раненых - 108.
Он отметил, что под завалами все еще находятся жертвы, а также пропавшие без вести люди и части тел.