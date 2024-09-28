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Более 50 тысяч человек бежали из Ливана в Сирию из-за конфликта с Израилем - РИА Новости, 28.09.2024
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16:27 28.09.2024 (обновлено: 16:28 28.09.2024)
https://ria.ru/20240928/livan-1975249723.html
Более 50 тысяч человек бежали из Ливана в Сирию из-за конфликта с Израилем
Более 50 тысяч человек бежали из Ливана в Сирию из-за конфликта с Израилем - РИА Новости, 28.09.2024
Более 50 тысяч человек бежали из Ливана в Сирию из-за конфликта с Израилем
Более 50 тысяч человек бежали из Ливана в Сирию в результате эскалации конфликта с Израилем, более 200 тысяч человек стали вынужденными переселенцами на... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T16:27
2024-09-28T16:28
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сирия
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ЖЕНЕВА, 28 сен - РИА Новости. Более 50 тысяч человек бежали из Ливана в Сирию в результате эскалации конфликта с Израилем, более 200 тысяч человек стали вынужденными переселенцами на территории Ливана, заявил в соцсети X верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. "Более 50 тысяч ливанцев и сирийцев, проживающих в Ливане, в настоящее время перебрались в Сирию, спасаясь от израильских авиаударов. Более 200 тысяч человек стали перемещенными лицами внутри Ливана", - сообщил он. Израильская авиация уже несколько дней наносит массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населенных пунктов. Бойцы ливанского движения "Хезболла", в свою очередь, выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию. По последней официальной информации ливанских властей, с начала израильских бомбардировок Ливана с октября прошлого года погибли 1540 человек, из них около 700 - за последние четыре дня. Ранения получили более 5 тысяч мирных жителей.
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в мире, ливан, сирия, израиль, филиппо гранди, оон, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Сирия, Израиль, Филиппо Гранди, ООН, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Более 50 тысяч человек бежали из Ливана в Сирию из-за конфликта с Израилем

ООН: 50 тыс человек бежали из Ливана в САР из-за эскалации конфликта с Израилем

© РИА Новости / Абед Абделькадер | Перейти в медиабанкЛиванские деревни после израильских бомбардировок
Ливанские деревни после израильских бомбардировок - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© РИА Новости / Абед Абделькадер
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Ливанские деревни после израильских бомбардировок
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ЖЕНЕВА, 28 сен - РИА Новости. Более 50 тысяч человек бежали из Ливана в Сирию в результате эскалации конфликта с Израилем, более 200 тысяч человек стали вынужденными переселенцами на территории Ливана, заявил в соцсети X верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.
«
"Более 50 тысяч ливанцев и сирийцев, проживающих в Ливане, в настоящее время перебрались в Сирию, спасаясь от израильских авиаударов. Более 200 тысяч человек стали перемещенными лицами внутри Ливана", - сообщил он.
Израильская авиация уже несколько дней наносит массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населенных пунктов. Бойцы ливанского движения "Хезболла", в свою очередь, выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию.
По последней официальной информации ливанских властей, с начала израильских бомбардировок Ливана с октября прошлого года погибли 1540 человек, из них около 700 - за последние четыре дня. Ранения получили более 5 тысяч мирных жителей.
Беженцы из южных районов Ливана в Бейруте - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Сирийские беженцы из Ливана вынуждены жить на улице
26 сентября, 17:27
 
В миреЛиванСирияИзраильФилиппо ГрандиООНХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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