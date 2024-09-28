https://ria.ru/20240928/livan-1975249723.html

Более 50 тысяч человек бежали из Ливана в Сирию из-за конфликта с Израилем

Более 50 тысяч человек бежали из Ливана в Сирию из-за конфликта с Израилем - РИА Новости, 28.09.2024

Более 50 тысяч человек бежали из Ливана в Сирию из-за конфликта с Израилем

Более 50 тысяч человек бежали из Ливана в Сирию в результате эскалации конфликта с Израилем, более 200 тысяч человек стали вынужденными переселенцами на... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T16:27

2024-09-28T16:27

2024-09-28T16:28

в мире

ливан

сирия

израиль

филиппо гранди

оон

хезболла

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ЖЕНЕВА, 28 сен - РИА Новости. Более 50 тысяч человек бежали из Ливана в Сирию в результате эскалации конфликта с Израилем, более 200 тысяч человек стали вынужденными переселенцами на территории Ливана, заявил в соцсети X верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. "Более 50 тысяч ливанцев и сирийцев, проживающих в Ливане, в настоящее время перебрались в Сирию, спасаясь от израильских авиаударов. Более 200 тысяч человек стали перемещенными лицами внутри Ливана", - сообщил он. Израильская авиация уже несколько дней наносит массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населенных пунктов. Бойцы ливанского движения "Хезболла", в свою очередь, выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию. По последней официальной информации ливанских властей, с начала израильских бомбардировок Ливана с октября прошлого года погибли 1540 человек, из них около 700 - за последние четыре дня. Ранения получили более 5 тысяч мирных жителей.

https://ria.ru/20240926/bezhentsy-1974912300.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ливан, сирия, израиль, филиппо гранди, оон, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024