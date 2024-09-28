Более 50 тысяч человек бежали из Ливана в Сирию из-за конфликта с Израилем
ООН: 50 тыс человек бежали из Ливана в САР из-за эскалации конфликта с Израилем
© РИА Новости / Абед Абделькадер | Перейти в медиабанкЛиванские деревни после израильских бомбардировок
Ливанские деревни после израильских бомбардировок
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ЖЕНЕВА, 28 сен - РИА Новости. Более 50 тысяч человек бежали из Ливана в Сирию в результате эскалации конфликта с Израилем, более 200 тысяч человек стали вынужденными переселенцами на территории Ливана, заявил в соцсети X верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.
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"Более 50 тысяч ливанцев и сирийцев, проживающих в Ливане, в настоящее время перебрались в Сирию, спасаясь от израильских авиаударов. Более 200 тысяч человек стали перемещенными лицами внутри Ливана", - сообщил он.
Израильская авиация уже несколько дней наносит массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населенных пунктов. Бойцы ливанского движения "Хезболла", в свою очередь, выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию.
По последней официальной информации ливанских властей, с начала израильских бомбардировок Ливана с октября прошлого года погибли 1540 человек, из них около 700 - за последние четыре дня. Ранения получили более 5 тысяч мирных жителей.
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