https://ria.ru/20240928/livan-1975217448.html

Израильские военные сообщили о массированном ударе по Ливану

Израильские военные сообщили о массированном ударе по Ливану - РИА Новости, 28.09.2024

Израильские военные сообщили о массированном ударе по Ливану

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала десятки целей шиитского движения "Хезболла" в глубине и на юге Ливана, сообщила армейская пресс-служба. РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T10:49

2024-09-28T10:49

2024-09-28T11:25

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 сен — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала десятки целей шиитского движения "Хезболла" в глубине и на юге Ливана, сообщила армейская пресс-служба. "За последние два часа ВВС Израиля нанесли массированные удары по десяткам террористических объектов "Хезболлы" в районе Бекаа и в различных районах на юге Ливана", — говорится в релизе.Как утверждают в ЦАХПЛ, среди пораженных целей были пусковые установки, здания, в которых хранилось оружие, и объекты террористической инфраструктуры. Кроме того, израильская армия заявила о мобилизации трех резервных батальонов для решения оперативных задач и усиления обороны. Решение принималось после оценки ситуации с безопасностью, добавила пресс-служба. С утра практически на всем севере Израиля по меньшей мере три раза срабатывали сирены воздушной тревоги из-за обстрелов со стороны Ливана. Военные заявляли о перехвате ракеты класса "земля — земля" и части из десяти снарядов, запущенных из Ливана по Верхней Галилеи. Обострение ливанско-израильского конфликтаИзраильская авиация с утра 23 сентября начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Генштаб ЦАХАЛ объявил о начале наступательной операции "Стрелы севера". Под удар попали десятки деревень и несколько областных населенных пунктов.Бойцы движения "Хезболла", в свою очередь, выпустили десятки ракет по северу Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить агрессию Тель-Авива. По данным Центра экстренных ситуаций ливанского Минздрава, в результате израильских бомбардировок только за четыре дня погибли около 700 человек, более полутора тысяч получили ранения.

https://ria.ru/20240922/front-1973845155.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ливан, израиль, бекаа, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024