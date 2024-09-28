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Израильские военные сообщили о массированном ударе по Ливану - РИА Новости, 28.09.2024
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10:49 28.09.2024 (обновлено: 11:25 28.09.2024)
https://ria.ru/20240928/livan-1975217448.html
Израильские военные сообщили о массированном ударе по Ливану
Израильские военные сообщили о массированном ударе по Ливану - РИА Новости, 28.09.2024
Израильские военные сообщили о массированном ударе по Ливану
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала десятки целей шиитского движения "Хезболла" в глубине и на юге Ливана, сообщила армейская пресс-служба. РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T10:49
2024-09-28T11:25
в мире
ливан
израиль
бекаа
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 сен — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала десятки целей шиитского движения "Хезболла" в глубине и на юге Ливана, сообщила армейская пресс-служба. "За последние два часа ВВС Израиля нанесли массированные удары по десяткам террористических объектов "Хезболлы" в районе Бекаа и в различных районах на юге Ливана", — говорится в релизе.Как утверждают в ЦАХПЛ, среди пораженных целей были пусковые установки, здания, в которых хранилось оружие, и объекты террористической инфраструктуры. Кроме того, израильская армия заявила о мобилизации трех резервных батальонов для решения оперативных задач и усиления обороны. Решение принималось после оценки ситуации с безопасностью, добавила пресс-служба. С утра практически на всем севере Израиля по меньшей мере три раза срабатывали сирены воздушной тревоги из-за обстрелов со стороны Ливана. Военные заявляли о перехвате ракеты класса "земля — земля" и части из десяти снарядов, запущенных из Ливана по Верхней Галилеи. Обострение ливанско-израильского конфликтаИзраильская авиация с утра 23 сентября начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Генштаб ЦАХАЛ объявил о начале наступательной операции "Стрелы севера". Под удар попали десятки деревень и несколько областных населенных пунктов.Бойцы движения "Хезболла", в свою очередь, выпустили десятки ракет по северу Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить агрессию Тель-Авива. По данным Центра экстренных ситуаций ливанского Минздрава, в результате израильских бомбардировок только за четыре дня погибли около 700 человек, более полутора тысяч получили ранения.
https://ria.ru/20240922/front-1973845155.html
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в мире, ливан, израиль, бекаа, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Бекаа, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израильские военные сообщили о массированном ударе по Ливану

ЦАХАЛ заявил об атаке на десятки целей "Хезболлы" в глубине и на юге Ливана

© The Israeli Air Force’s Official Twitter AccountИстребитель ВВС Израиля в небе
Истребитель ВВС Израиля в небе - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© The Israeli Air Force’s Official Twitter Account
Истребитель ВВС Израиля в небе. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 сен — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала десятки целей шиитского движения "Хезболла" в глубине и на юге Ливана, сообщила армейская пресс-служба.
"За последние два часа ВВС Израиля нанесли массированные удары по десяткам террористических объектов "Хезболлы" в районе Бекаа и в различных районах на юге Ливана", — говорится в релизе.
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Как утверждают в ЦАХПЛ, среди пораженных целей были пусковые установки, здания, в которых хранилось оружие, и объекты террористической инфраструктуры.
Кроме того, израильская армия заявила о мобилизации трех резервных батальонов для решения оперативных задач и усиления обороны. Решение принималось после оценки ситуации с безопасностью, добавила пресс-служба.
С утра практически на всем севере Израиля по меньшей мере три раза срабатывали сирены воздушной тревоги из-за обстрелов со стороны Ливана. Военные заявляли о перехвате ракеты класса "земля — земля" и части из десяти снарядов, запущенных из Ливана по Верхней Галилеи.

Обострение ливанско-израильского конфликта

Израильская авиация с утра 23 сентября начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Генштаб ЦАХАЛ объявил о начале наступательной операции "Стрелы севера". Под удар попали десятки деревень и несколько областных населенных пунктов.
Бойцы движения "Хезболла", в свою очередь, выпустили десятки ракет по северу Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить агрессию Тель-Авива. По данным Центра экстренных ситуаций ливанского Минздрава, в результате израильских бомбардировок только за четыре дня погибли около 700 человек, более полутора тысяч получили ранения.
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В миреЛиванИзраильБекааХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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