https://ria.ru/20240928/leopard-1975202227.html

Обученные НАТО танкисты ВСУ не дождались Leopard, сообщил пленный

Обученные НАТО танкисты ВСУ не дождались Leopard, сообщил пленный - РИА Новости, 28.09.2024

Обученные НАТО танкисты ВСУ не дождались Leopard, сообщил пленный

Украинские экипажи обученные для управления натовскими танками, на Южнодонецком направлении месяцами ждут в тылу выдачи техники, рассказал РИА Новости пленный... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T05:49

2024-09-28T05:49

2024-09-28T07:38

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

т-64

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947642263_0:116:3072:1844_1920x0_80_0_0_da9378c5733cb2bb6e804383ea285878.jpg

ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Украинские экипажи обученные для управления натовскими танками, на Южнодонецком направлении месяцами ждут в тылу выдачи техники, рассказал РИА Новости пленный механик-водитель ВСУ Владимир Кузько. "Из наших никто не проходил обучение на западной техники. Пара знакомых у меня были, которые поехали учиться на танк Leopard. Учились там 30 дней или сколько, отучились, а теперь либо нема (нет — Прим. ред.) техники, либо нема экипажа (в достаточном количестве)", — заявил пленный танкист.Ожидание, по его словам, затягивается на долгие месяцы, а таких неполных экипажей или экипажей без техники много.Кузько при этом заявил, что в том танковом батальоне, в котором он служил на Донецком направлении, западной техники не было в принципе."У нас в роте только Т-64. Допустим, мой танковый батальон — тоже только из Т-64. Abrams, Leopard я не бачил (не видел — Прим. ред.) ни одного, то же самое и с другой техникой (западной)", — пояснил пленный.Кузько также сообщил, что танковая рода, стоявшая в Новоукраинке, за год потеряла шесть танков из десяти, четыре машины отправили на ремонт, последние месяцы подразделение воевало на двух танках, которые пришли со срочного ремонта.Как писала ранее немецкая газета Frankfurter Rundschau, российская армия уничтожила огромное количество западной техники, переданной Украине, включая немецкие танки Leopard 2 и БМП Marder. Согласно информации, которую приводит издание, за весь период СВО Украина потеряла минимум 935 танков и 6613 боевых машин. Большая часть техники была предоставлена Германией, отмечает газета.Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240910/leopard-1971730464.html

https://ria.ru/20240926/obstanovka-1974675645.html

https://ria.ru/20240920/leopard-1973744143.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, т-64, в мире