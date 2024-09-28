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Лавров прокомментировал слова Байдена об убийстве Насруллы - РИА Новости, 28.09.2024
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22:17 28.09.2024
https://ria.ru/20240928/lavrov-1975288100.html
Лавров прокомментировал слова Байдена об убийстве Насруллы
Лавров прокомментировал слова Байдена об убийстве Насруллы - РИА Новости, 28.09.2024
Лавров прокомментировал слова Байдена об убийстве Насруллы
У американцев иное отношение к тому, как вести себя в конфликтах, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя слова американского... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T22:17
2024-09-28T22:17
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ООН, 28 сен — РИА Новости. У американцев иное отношение к тому, как вести себя в конфликтах, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя слова американского президента Джо Байдена об убийстве Израилем лидера "Хезболлах" Хасана Насруллы. "То, что вчера произошло в Бейруте, это очередное политическое убийство. И я слышал, что президент Байден сказал, что это было правильное решение. У них, значит, несколько иное отношение к тому, как вести себя в конфликтах и чем руководствоваться", - сказал Лавров на пресс-конференции на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня в Генассамблее ООН. Министр также напомнил, как бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон восхищалась кадрами с окровавленным ливийским лидером Муаммаром Каддафи.
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в мире, россия, израиль, бейрут, сергей лавров, джо байден, хасан насралла, хезболла, генеральная ассамблея оон, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Россия, Израиль, Бейрут, Сергей Лавров, Джо Байден, Хасан Насралла, Хезболла, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Лавров прокомментировал слова Байдена об убийстве Насруллы

Лавров назвал гибель Насруллы в Бейруте политическим убийством

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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ООН, 28 сен — РИА Новости. У американцев иное отношение к тому, как вести себя в конфликтах, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя слова американского президента Джо Байдена об убийстве Израилем лидера "Хезболлах" Хасана Насруллы.
"То, что вчера произошло в Бейруте, это очередное политическое убийство. И я слышал, что президент Байден сказал, что это было правильное решение. У них, значит, несколько иное отношение к тому, как вести себя в конфликтах и чем руководствоваться", - сказал Лавров на пресс-конференции на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня в Генассамблее ООН.
Министр также напомнил, как бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон восхищалась кадрами с окровавленным ливийским лидером Муаммаром Каддафи.
Генеральный секретарь ливанской шиитской политической партии и военизированной организации Хезболла Хасан Насрулла - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
МИД России осудил убийство генсека "Хезболлы"
Вчера, 17:33
 
В миреРоссияИзраильБейрутСергей ЛавровДжо БайденХасан НасраллаХезболлаГенеральная Ассамблея ООНООНОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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