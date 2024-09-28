https://ria.ru/20240928/lavrov-1975288100.html

Лавров прокомментировал слова Байдена об убийстве Насруллы

Лавров прокомментировал слова Байдена об убийстве Насруллы - РИА Новости, 28.09.2024

Лавров прокомментировал слова Байдена об убийстве Насруллы

У американцев иное отношение к тому, как вести себя в конфликтах, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя слова американского... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T22:17

2024-09-28T22:17

2024-09-28T22:17

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ООН, 28 сен — РИА Новости. У американцев иное отношение к тому, как вести себя в конфликтах, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя слова американского президента Джо Байдена об убийстве Израилем лидера "Хезболлах" Хасана Насруллы. "То, что вчера произошло в Бейруте, это очередное политическое убийство. И я слышал, что президент Байден сказал, что это было правильное решение. У них, значит, несколько иное отношение к тому, как вести себя в конфликтах и чем руководствоваться", - сказал Лавров на пресс-конференции на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня в Генассамблее ООН. Министр также напомнил, как бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон восхищалась кадрами с окровавленным ливийским лидером Муаммаром Каддафи.

https://ria.ru/20240928/ubiystvo-1975259080.html

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