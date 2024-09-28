https://ria.ru/20240928/lavrov-1975269795.html

Лавров заявил о бессмысленности попыток воевать с ядерной державой

Лавров заявил о бессмысленности попыток воевать с ядерной державой - РИА Новости, 28.09.2024

Лавров заявил о бессмысленности попыток воевать с ядерной державой

Попытки воевать до победы с ядерной державой, какой является Россия, бессмысленны, заявил глава МИД Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 79-й сессии... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T19:16

2024-09-28T19:16

2024-09-28T20:01

в мире

россия

оон

сергей лавров

владимир путин

дмитрий песков

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1c/1975243245_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9d1a693bb584c580766a9bee72e1610e.jpg

ООН, 28 сен — РИА Новости. Попытки воевать до победы с ядерной державой, какой является Россия, бессмысленны, заявил глава МИД Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.По его словам, России хотят нанести стратегическое поражение почти так же, как это планировали сделать США и Великобритания в мае 1945 года: они разрабатывали операцию по уничтожению СССР под названием "Немыслимое"."Тогда это держалось в строжайшем секрете, а нынешние англосаксонские стратеги своих замыслов не скрывают, правда пока рассчитывают победить Россию руками нелигитимного неонацистского киевского режима. Но уже готовят и Европу к тому, чтобы и она бросилась в самоубийственную авантюру. Не буду здесь говорить о бессмысленности и опасности самой идеи "воевать до победного" с ядерной державой, каковой является Россия", — сказал министр.При этом Лавров отметил, что Москва не отгораживается от диалога с Западом и предлагает сформировать архитектуру равной и неделимой безопасности в Евразии, открытой для всех стран и организаций континента.Этому вопросу будет посвящена международная конференция в Минске, которая откроется 31 октября, добавил он.Владимир Путин 25 сентября на совещании Совета безопасности по ядерному сдерживанию объявил об обновлении "Основ государственной политики в области ядерного сдерживания". Президент указал, что агрессия против России со стороны любого неядерного государства при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как их совместное нападение.Москва также оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное вооружение, создает критическую угрозу суверенитету, уточнил глава государства.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, изменения в российской ядерной доктрине — сигнал недружественным странам. По его словам, здравомыслящие главы государств и ранее понимали серьезность заявлений Путина, тем более когда речь идет о "такой беспрецедентной конфронтации", которую спровоцировало прямое участие западных стран в украинском конфликте.

https://ria.ru/20200425/1570527645.html

https://ria.ru/20240928/konflikt-1975271270.html

https://ria.ru/20240927/yadernaya_doktrina-1974977507.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Выступление Лаврова на общих дебатах 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Выступление Лаврова на общих дебатах 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 2024-09-28T19:16 true PT22M59S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, оон, сергей лавров, владимир путин, дмитрий песков, сша