Рейтинг@Mail.ru
Лавров заявил о бессмысленности попыток воевать с ядерной державой - РИА Новости, 28.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:16 28.09.2024 (обновлено: 20:01 28.09.2024)
https://ria.ru/20240928/lavrov-1975269795.html
Лавров заявил о бессмысленности попыток воевать с ядерной державой
Лавров заявил о бессмысленности попыток воевать с ядерной державой - РИА Новости, 28.09.2024
Лавров заявил о бессмысленности попыток воевать с ядерной державой
Попытки воевать до победы с ядерной державой, какой является Россия, бессмысленны, заявил глава МИД Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 79-й сессии... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T19:16
2024-09-28T20:01
в мире
россия
оон
сергей лавров
владимир путин
дмитрий песков
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1c/1975243245_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9d1a693bb584c580766a9bee72e1610e.jpg
ООН, 28 сен — РИА Новости. Попытки воевать до победы с ядерной державой, какой является Россия, бессмысленны, заявил глава МИД Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.По его словам, России хотят нанести стратегическое поражение почти так же, как это планировали сделать США и Великобритания в мае 1945 года: они разрабатывали операцию по уничтожению СССР под названием "Немыслимое"."Тогда это держалось в строжайшем секрете, а нынешние англосаксонские стратеги своих замыслов не скрывают, правда пока рассчитывают победить Россию руками нелигитимного неонацистского киевского режима. Но уже готовят и Европу к тому, чтобы и она бросилась в самоубийственную авантюру. Не буду здесь говорить о бессмысленности и опасности самой идеи "воевать до победного" с ядерной державой, каковой является Россия", — сказал министр.При этом Лавров отметил, что Москва не отгораживается от диалога с Западом и предлагает сформировать архитектуру равной и неделимой безопасности в Евразии, открытой для всех стран и организаций континента.Этому вопросу будет посвящена международная конференция в Минске, которая откроется 31 октября, добавил он.Владимир Путин 25 сентября на совещании Совета безопасности по ядерному сдерживанию объявил об обновлении "Основ государственной политики в области ядерного сдерживания". Президент указал, что агрессия против России со стороны любого неядерного государства при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как их совместное нападение.Москва также оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное вооружение, создает критическую угрозу суверенитету, уточнил глава государства.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, изменения в российской ядерной доктрине — сигнал недружественным странам. По его словам, здравомыслящие главы государств и ранее понимали серьезность заявлений Путина, тем более когда речь идет о "такой беспрецедентной конфронтации", которую спровоцировало прямое участие западных стран в украинском конфликте.
https://ria.ru/20200425/1570527645.html
https://ria.ru/20240928/konflikt-1975271270.html
https://ria.ru/20240927/yadernaya_doktrina-1974977507.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Выступление Лаврова на общих дебатах 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Выступление Лаврова на общих дебатах 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
2024-09-28T19:16
true
PT22M59S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1c/1975243245_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_68bb3df7227d8949a2eec82bc984ba72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, оон, сергей лавров, владимир путин, дмитрий песков, сша
В мире, Россия, ООН, Сергей Лавров, Владимир Путин, Дмитрий Песков, США
Лавров заявил о бессмысленности попыток воевать с ядерной державой

Лавров: воевать до победы с ядерной державой, какой является РФ, бессмысленно

Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 28 сен — РИА Новости. Попытки воевать до победы с ядерной державой, какой является Россия, бессмысленны, заявил глава МИД Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
По его словам, России хотят нанести стратегическое поражение почти так же, как это планировали сделать США и Великобритания в мае 1945 года: они разрабатывали операцию по уничтожению СССР под названием "Немыслимое".
Встреча советских и американских войск на Эльбе в районе Торгау - РИА Новости, 1920, 25.04.2020
Операция "Немыслимое". Как союзники хотели бомбить нас сразу после Победы
25 апреля 2020, 08:00
"Тогда это держалось в строжайшем секрете, а нынешние англосаксонские стратеги своих замыслов не скрывают, правда пока рассчитывают победить Россию руками нелигитимного неонацистского киевского режима. Но уже готовят и Европу к тому, чтобы и она бросилась в самоубийственную авантюру. Не буду здесь говорить о бессмысленности и опасности самой идеи "воевать до победного" с ядерной державой, каковой является Россия", — сказал министр.
При этом Лавров отметил, что Москва не отгораживается от диалога с Западом и предлагает сформировать архитектуру равной и неделимой безопасности в Евразии, открытой для всех стран и организаций континента.
Выступление главы МИД Лаврова - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
Лавров обратился к странам, предлагающим мирные инициативы по Украине
Вчера, 19:29
Этому вопросу будет посвящена международная конференция в Минске, которая откроется 31 октября, добавил он.
Владимир Путин 25 сентября на совещании Совета безопасности по ядерному сдерживанию объявил об обновлении "Основ государственной политики в области ядерного сдерживания". Президент указал, что агрессия против России со стороны любого неядерного государства при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как их совместное нападение.
Москва также оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное вооружение, создает критическую угрозу суверенитету, уточнил глава государства.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, изменения в российской ядерной доктрине — сигнал недружественным странам. По его словам, здравомыслящие главы государств и ранее понимали серьезность заявлений Путина, тем более когда речь идет о "такой беспрецедентной конфронтации", которую спровоцировало прямое участие западных стран в украинском конфликте.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Последний довод великих держав: Запад испугался предупреждения Путина
27 сентября, 08:00
 
В миреРоссияООНСергей ЛавровВладимир ПутинДмитрий ПесковСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала