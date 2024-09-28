https://ria.ru/20240928/kurskaya-1975240497.html

Киев с начала боев в Курской области потерял более 18 130 боевиков

Киев с начала боев в Курской области потерял более 18 130 боевиков - РИА Новости, 28.09.2024

Киев с начала боев в Курской области потерял более 18 130 боевиков

ВСУ за время боевых действий на курском направлении потерял более 18 130 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T14:36

2024-09-28T14:36

2024-09-28T14:42

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

курская область

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. ВСУ за время боевых действий на курском направлении потерял более 18 130 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 18 130 военнослужащих, 132 танка, 64 боевые машины пехоты, 97 бронетранспортеров, 842 боевые бронированные машины, 541 автомобиль, 145 артиллерийских орудий, 31 пусковую установку реактивных систем залпового огня", - сообщили в оборонном ведомстве.

https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1967886580.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, курская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины