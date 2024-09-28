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Киев с начала боев в Курской области потерял более 18 130 боевиков
Киев с начала боев в Курской области потерял более 18 130 боевиков - РИА Новости, 28.09.2024
Киев с начала боев в Курской области потерял более 18 130 боевиков
ВСУ за время боевых действий на курском направлении потерял более 18 130 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T14:36
2024-09-28T14:36
2024-09-28T14:42
специальная военная операция на украине
безопасность
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курская область
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. ВСУ за время боевых действий на курском направлении потерял более 18 130 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 18 130 военнослужащих, 132 танка, 64 боевые машины пехоты, 97 бронетранспортеров, 842 боевые бронированные машины, 541 автомобиль, 145 артиллерийских орудий, 31 пусковую установку реактивных систем залпового огня", - сообщили в оборонном ведомстве.
https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1967886580.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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безопасность, россия, курская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Киев с начала боев в Курской области потерял более 18 130 боевиков
МО РФ: Киев в боях в Курской области потерял более 18 130 боевиков и 132 танка