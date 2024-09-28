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Крушение парома "Эстония" (1994)

Крушение парома "Эстония" (1994) - РИА Новости, 28.09.2024

Крушение парома "Эстония" (1994)

В ночь на 28 сентября 1994 года в Финском заливе (восточная часть Балтийского моря) произошло крушение грузопассажирского парома "Эстония" (Estonia). Судно... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T03:32

2024-09-28T03:32

2024-09-28T03:32

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В ночь на 28 сентября 1994 года в Финском заливе (восточная часть Балтийского моря) произошло крушение грузопассажирского парома "Эстония" (Estonia). Судно затонуло возле острова Утое, расположенного в 20 километрах от берегов Финляндии. Паром "Эстония" был построен в Германии на судоверфи Meyer Werft в 1980 году и мог перевозить до 2000 пассажиров. Судно могло также перевозить автомобили и грузовики. Для этого на нем имелась специальная палуба, которая простиралась от носа до кормы. На пассажирской линии Таллин (Эстония) – Стокгольм (Швеция) паром начал использоваться с июня 1990 года. На момент крушения судно принадлежало эстонско-шведской фирме "Эстлайн-Эстония". Паром совершал по три рейса в неделю. Время в пути составляло 14 часов.27-28 сентября 1994 года паром "Эстония" осуществлял рейс Таллин – Стокгольм. Он отправился из Таллина 27 сентября в 19.15 по местному времени. На борту парома находились 989 человек, из которых 803 были пассажирами. Он имел небольшой крен на правый борт. Пока паром шел вдоль эстонского побережья условия плавания были нормальными. Когда он покинул защищенные воды, произошло усиление ветра, который к полуночи достиг скорости 15-20 метров в секунду. Высота волн на море составляла 3-4 метра. В 01.05 на пароме появился необычный звук, а в 01.15 у него оторвался так называемый визор (козырек – поднимающаяся надводная часть носа судна, который закрывает носовые ворота на грузовую палубу). На грузовую палубу хлынули тонны воды. Паром резко накренился на правый борт.После того, как в 01.20 была объявлена тревога, у пассажиров было около 10-20 минут, чтобы попасть на верхнюю палубу, сесть в шлюпки или на надувные плоты и спастись. Многие из тех, кому удалось покинуть тонущее судно, позже умерли от переохлаждения. Но большое количество людей осталось на пароме и погибло вместе с ним. Судно затонуло около 01.50.На современных навигационных картах указано место гибели парома 59°23′ северной широты 21°41′ восточной долготы. Паром лежит на глубине 85 метров у носа и 74 метра у кормы. Первый сигнал бедствия с парома был отправлен в 01.22. Вскоре после этого он был повторен. К 01.24 сигналы бедствия с "Эстонии" получили 14 судовых и береговых радиостанций, включая морской координационный центр спасения (МРКЦ) в Турку (Финляндия). Примерно через час после затопления "Эстонии" на место происшествия прибыли четыре пассажирских парома, а также спасательные вертолеты. Высокие волны и сильный ветер сильно затруднили спасательные работы. Участвующие суда не смогли спустить спасательные лодки. В основном людей поднимали из воды вертолеты. Ночью и ранним утром вертолеты и вспомогательные суда спасли 138 человек, один из которых впоследствии скончался в больнице. В течение дня и в последующие двое суток было обнаружено 92 тела.В катастрофе погибли 852 человека, спаслись 137. Среди погибших 501 гражданин Швеции, 284 эстонца и 10 финнов. Помимо них на судне также были пассажиры еще из 14 стран, в том числе из России, Латвии, Дании, Германии, Литвы, Норвегии. Для расследования причин катастрофы 29 сентября 1994 года была сформирована совместная шведско-финско-эстонская комиссия. В декабре 1997 года она завершила расследование. Международная комиссия по расследованию причин катастрофы "Эстонии" пришла к выводу, что основным фактором катастрофы судна стало трагическое стечение целого ряда обстоятельств. В частности, по оценке комиссии, крушение парома ускорил ряд конструктивных особенностей "Эстонии", прежде всего автомобильная палуба, проходящая от носа до кормы. Сильный шторм, высокая скорость судна, курс движения и погодные условия привели к тому, что не выдержали и разрушились крепления носового транспортного люка на судне.Однако в Швеции и Эстонии многие сразу же поставили под сомнение эту версию. Высказывались предположения, что паром мог пойти на дно из-за взрыва на борту, столкновения с подводной лодкой или действий преступников, затопивших паром, чтобы скрыть контрабандный груз на борту парома, предположительно секретные военные разработки, добытые спецслужбами Швеции у выводимых из Эстонии российских военных частей. Для того чтобы окончательно установить причину гибели, неоднократно предлагалось поднять остатки судна. Однако эти инициативы не нашли поддержки у официальных властей Эстонии и Швеции. В 1995 году Эстония, Финляндия и Швеция заключили договор, согласно которому паром не будет поднят на поверхность, а погружение к его обломкам и подъем на поверхность тел жертв трагедии или их вещей будет считаться преступлением. Позже к договору присоединились Россия, Дания, Латвия, Литва, Польша и Великобритания. В конце августа 2000 года тележурналисты одной из немецких телекомпаний и американский предприниматель Грек Бэмес организовали экспедицию к месту, где затонул паром. Прежде всего, журналисты изучали состояние парома ниже ватерлинии. Во время работы под водой водолазы также впервые взяли пробу металла с обшивки парома. Она были направлена для исследования в несколько независимых институтов Германии и США. По однозначному заключению и германских, и американских институтов, на борту "Эстонии" произошел взрыв. Эти данные подтвердил и авторитетный английский эксперт, который обобщил результаты всех четырех проведенных анализов. В выводах официальной комиссии усомнилась и исследовательская группа германской судоверфи Meyer Werft, где был построен паром. Группа заявила, что паром "Эстония" затонул не в результате ошибки в конструкции, а из-за взрыва заложенной в него бомбы. В интервью немецкой газете Ostsee Zeitung директор компании Вернер Гуммель заявил, что располагает доказательствами того, что судно, "без сомнения, стало объектом террористического акта". Однако власти пострадавших стран не приняли эти заявления во внимание. В конце 2004 года бывший начальник морской таможни стокгольмского порта Фрихамнен Леннарт Хенрикссон в передаче шведского телевидения заявил, что на борту затонувшего парома в день его гибели могла находиться советская военная техника. По его словам, в 1994 году паром "Эстония" несколько раз перевозил грузы, которые запрещено было досматривать таможенникам. По данному факту правительство Швеции провело расследование. Согласно его отчету, опубликованному в 2005 году, в день катастрофы на судне не перевозили взрывчатые вещества или военное оборудование. Правительство Эстонии весной 2005 года сформировало свою комиссию экспертов для расследования фактов перевозки военной техники на пассажирском пароме, а также обстоятельств его гибели. В ее отчете от 2006 года отмечалось, что комиссия не нашла подтверждения фактам перевозки военной техники на пароме незадолго до его гибели. Однако она обратила внимание на то, что международная комиссия не использовала все возможности для выяснения обстоятельств катастрофы, причиной которого мог стать взрыв. В представленном отчете комиссии в феврале 2009 года в качестве наиболее вероятной причины гибели парома были названы его конструктивные недостатки и тяжелые погодные условия, что соответствовало выводам международной комиссии, от 1997 года. В связи с тем, что эта информация не смогла дать дополнительных сведений о причинах гибели парома, то комиссию расформировали. Однако многие считают, что было проведено не полное расследование катастрофы. Весной 2019 года родственники погибших из Швеции подали иск в суд на эстонское государство и потребовали провести новое расследование причин гибели парома "Эстонии". В нем отмечается, что в официальной версии трагедии есть целый ряд противоречий. Истцы требуют организовать новые погружения к останкам судна на дне Балтийского моря. Иск, поданный шведской стороной, поддержало эстонское объединение родственников погибших. Прежде правительства отказывались организовывать новые погружения к останкам судна, не желая тревожить покой погибших и травмировать родственников.24 сентября 2019 года Таллинский административный суд начал рассмотрение требования вновь открыть дело о гибели парома.В конце октября 2019 года Таллинский административный суд счел, что правительство не ответило в требуемой форме на ходатайство близких погибших на пароме "Эстония" о том, чтобы начать новое расследование причин крушения судна. В январе 2020 года эстонское правительство поручило министру юстиции сформировать экспертную группу для рассмотрения ходатайства пассажиров и родственников жертв крушения парома "Эстония".В сентябре 2020 года состоялась премьера документального фильма шведского кинорежиссера Хенрика Эвертссона "Эстония": находка, которая меняет все".Кинодокументалисты предъявили общественности кадры, которые свидетельствуют о том, что корпус судна имеет повреждения, о которых ранее никогда не упоминалось. По ним отчетливо видно, что на боковой части корабля есть большая вмятина и дыра размером 4 на 1,2 метра. Авторы фильма делают из этого вывод, что причиной кораблекрушения стал некий объект, который столкнулся с паромом и нанес ему гибельное повреждение.Мнения экспертов, в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, разделились. Часть из них, в том числе и бывший государственный прокурор Эстонии Маргус Курм, возглавлявший в 2005-2006 годах правительственную комиссию по расследованию гибели парома "Эстония", считают, что причиной трагедии могло стать столкновение корабля с неизвестной подводной лодкой. В пользу этой версии, по их мнению, говорит то обстоятельство, что в это время на Балтике проходили учения ВМС Швеции.Однако шведские политики и военные, руководившие в то время страной и ее вооруженными силами, отвергли этот аргумент. Их поддерживает другая группа экспертов, которая считает, что столкновение с подводной лодкой или надводным кораблем трудно было бы утаить.В сентябре 2022 года Хенрик Эвертссон и эксперт по затонувшим кораблям Линус Андерссон были признаны виновными окружным судом Гётеборга в нарушении закона о морском захоронении на месте крушения парома "Эстония" и приговорены к штрафам. Эстонское правительство заявило, что в связи с появлением новой информации по поводу затонувшего парома "Эстония" необходимо провести новые подводные технические исследования.В начале февраля 2021 года правительство Эстонии приняло решение выделить на подводные исследования обломков парома три миллиона евро с целью установить происхождение пробоин. В июле 2021 года начались очередные исследования судна, и для этого Финляндия и Швеция внесли изменения в свое законодательство.В июле 2023 года исследования на месте крушения парома провела международная команда, в которую вошли представители Эстонского Центра расследований безопасности (OJK) и Шведского агентства по расследованию происшествий (SHK). В ходе недельных морских работ были взяты образцы пород морского дна из повреждения правого борта затонувшего парома, а также перекрывающиеся образцы обшивки корпуса. С места крушения были подняты вырезы обшивки бортов парома, также на поверхность была поднята носовая аппарель автомобильной палубы. Все эти работы проводились с помощью подводных роботов, водолазы к останкам парома не погружались. В феврале 2024 года стало известно, что Швеция не будет начинать расследование гибели парома "Эстония". По словам прокурора страны, в деле не выявлено новых обстоятельств, которые давали бы основания подозревать совершение преступления.В память о жертвах катастрофы установлены несколько мемориалов. В 1996 году в Таллине был открыт монумент под названием "Прерванная линия". Он символизирует путь, прерванный посередине. На памятнике высечены имена всех пассажиров, оставшихся на дне Балтийского моря. В Эстонии помимо памятника в Таллине монументы погибшим на пароме "Эстония" есть на острове Хийумаа (на мысе Тахкуна) и на острове Сааремаа (на мысе Нинасе в волости Мустьяла), а также в городах Выру и Пярну. Мемориал, посвященный жертвам катастрофы парома "Эстония", открыт и в Стокгольме (Швеция). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, швеция, эстония, таллин, финский залив