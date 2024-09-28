https://ria.ru/20240928/kriminal-1975162296.html

"У нее были секреты". Новый поворот в деле о гибели бизнес-леди в Саратове

"У нее были секреты". Новый поворот в деле о гибели бизнес-леди в Саратове - РИА Новости, 28.09.2024

"У нее были секреты". Новый поворот в деле о гибели бизнес-леди в Саратове

СК разбирается в резонансном деле о похищении и убийстве 47-летней Натальи Алешниковой. Задержали первого подозреваемого. Рассматривают разные версии, СМИ в... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T08:00

2024-09-28T08:00

2024-09-28T08:03

происшествия

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криминал

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общество

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости, Глеб Подгорский. СК разбирается в резонансном деле о похищении и убийстве 47-летней Натальи Алешниковой. Задержали первого подозреваемого. Рассматривают разные версии, СМИ в качестве основной называют ревность, однако близкие погибшей с этим не согласны. О нашумевшей истории — в материале РИА Новости."Это какой-то розыгрыш"Предпринимательницу похитили в ночь на понедельник во дворе ее дома на улице Бульвар Роз в Балаково. Двое мужчин насильно усадили Алешникову в ее же автомобиль Toyota RAV4 и скрылись. Позже по камерам видеонаблюдения удалось установить, что преступники были в масках, жертву караулили в кустах. Как только Наталья припарковалась и вышла из машины, тут же набросились.Родные забили тревогу — за несколько часов до происшествия Алешникова разослала приглашения на празднование ее дня рождения 23 сентября. Накануне, 22-го, она была с мужем на пляже, а вечером поехала в кафе, где планировалось торжество, — обсудить организацию.Полиция начала поиски. Тем временем следователи возбудили дело по статье 126 УК "Похищение группой лиц по предварительному сговору".Спустя два дня добавилась еще одна — "Убийство". В ночь на 25 сентября силовики обнаружили тело Алешниковой в лесополосе неподалеку от дома. Преступники перерезали ей горло. Автомобиль был прикрыт зеленой тканью и замаскирован ветками."Везде все успевала"Близкие до последнего не верили в случившееся. Думали, что это "какой-то розыгрыш".Алешникова была активной, яркой и жизнерадостной, рассказывает РИА Новости ее подруга Наталья И."Вела здоровый образ жизни, прекрасно выглядела. Очень разносторонняя, много работала. Мы поражались, как она все и везде успевала", — признается собеседница агентства.У Алешниковой был свой бизнес: салон красоты и клининговая компания."Делала сладкие подарки. Фрукты и ягоды в шоколаде, печенье, все это красиво оформляла и упаковывала… Что-то продавала, но чаще дарила, поскольку занималась этим для души", — говорит близкая подруга.Расследование громкого делаСупруг Алешниковой Алексей — тоже бизнесмен. Владеет фирмой по ремонту цифрового оборудования.После того как 25 сентября Наталью нашли мертвой, он попросил в соцсетях помочь с поиском преступников. За любую важную информацию о них — имена, внешность или местоположение — пообещал вознаграждение в один миллион рублей.Именно на него силовики прежде всего обратили внимание. Сын погибшей рассказал РИА Новости, что отца в среду задержали на 48 часов. Однако уже на следующий день, после допроса, отпустили.А в пятницу появились новые подробности. На причастность к похищению проверяют 53-летнюю Светлану Тюрьганову. Ее задержали сроком до 29 сентября. В региональном управлении СК информацию о подозреваемой не комментируют.Также известно, что задержали супруга Светланы — Алексея. По данным телеграм-канала SHOT, следователи рассматривают версию о ревности: Алексей, отмечает СМИ, был любовником Алешниковой. Тюрьганова знала об этом и неоднократно угрожала Наталье.Однако близкая подруга сомневается в этом. Она назвала Алешниковых "образцовым семейным союзом". И никто "ничего подозрительного" не замечал."Хотя, может, и были подводные камни. Но ведь у каждой семьи есть свои секреты", — обмолвилась она в беседе с РИА Новости.Насколько правдива версия о ревности, будет разбираться следствие. Дело только набирает обороты, и в нем могут появиться новые подробности.

https://ria.ru/20240925/pokhischenie-1974607151.html

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Кадры с места, где была обнаружена похищенная жительница Саратовской области с признаками насильственной смерти Похищенную в Саратовской области женщину нашли мертвой в лесополосе возле автомобиля, на котором ее и увезли похитители. Судя по кадрам СК, машину пытались спрятать в посадке. 2024-09-28T08:00 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Марикян

происшествия, саратов, криминал, убийство, бизнес, общество