"Полный крах". В Киеве впали в панику после визита Зеленского в США
Соскин: визит Зеленского в США обернулся для Украины катастрофой
© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Украины Владимир Зеленский во время выступления в бундестаге
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в бундестаге. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Визит Зеленского в США обернулась полным провалом, что повлечет за собой огромные проблемы, заявил в интервью Александру Шелесту* экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин
"Поездка Зеленского в США – крах полный с точки зрения развала отношений с Республиканской партией, (Дональдом — Прим. ред.) Трампом, (спикером нижней палаты конгресса Майком) Джонсоном и всеми-всеми остальными", — сказал Соскин.
Усиление риторики Трампа, заявившего на днях, что Украина уже разрушена, как считает Соскин, связано с тем, что Зеленский довел ситуацию до катастрофы.
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"Дефиниция, что Украины больше нет, по сути, означает, что Зеленский довел Украину до катастрофы, нынешнюю. <…> Это, фактически, крах режима Зеленского", — заключил эксперт.
Владимир Зеленский на этой неделе прилетел с визитом в США. В четверг он встретился с президентом Джо Байденом, чтобы добиться разрешения на применение западных дальнобойных ракет для ударов по территории России, но Белый дом по итогам переговоров не стал объявлять о смене подхода к запрету для Киева использовать это оружие.
В пятницу Зеленский провел встречу с кандидатом в президенты республиканцем Дональдом Трампом. Последний выразил надежду, что в случае своей победы на ноябрьских выборах сможет найти "хорошее решение" для обеих сторон конфликта на Украине еще до инаугурации 20 января. Он добавил, что в случае избрания готов работать с обеими сторонами для урегулирования конфликта.
При этом незадолго до встречи политик раскритиковал Зеленского, назвав его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.