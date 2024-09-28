https://ria.ru/20240928/kosmetika-1975205722.html

Россиян предупредили об опасных веществах в 65 процентах косметики

Россиян предупредили об опасных веществах в 65 процентах косметики - РИА Новости, 28.09.2024

Россиян предупредили об опасных веществах в 65 процентах косметики

Опасные для здоровья вещества содержатся в 65% косметической продукции, которая продается в России, а в 76% продукции нет информации о противопоказаниях для... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T07:24

2024-09-28T07:24

2024-09-28T07:51

россия

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Опасные для здоровья вещества содержатся в 65% косметической продукции, которая продается в России, а в 76% продукции нет информации о противопоказаниях для применения, говорится в исследовании Национального союза защиты прав потребителей по итогам мониторинга рынка косметики массового сегмента, с которым ознакомилось РИА Новости. "Шестьдесят пять процентов косметической продукции содержит опасные вещества… В 76% случаев отсутствует информация о противопоказаниях для применения", — сказано в исследовании. Как напомнили в союзе, в перечне веществ, которые запрещены к использованию в парфюмерно-косметической продукции, содержится 1680 наименований — их вред был доказан, в том числе, в ходе судебных процессов. В перечне разрешенных к использованию веществ только 332 названия. "Сумма веществ, используемых в смеси, не должна превышать значения, указанного как "максимальная концентрация в готовой к использованию продукции", — уточнили в союзе.Также аналитики выяснили, что каждый пятый товар реализуется просроченным либо без указания срока годности.Основное нарушение, которое было выявлено во время исследования — отсутствие информации о составе на русском языке. Более 90% косметики содержат информацию о составе на латинице, а названия химических веществ чаще всего указаны аббревиатурами. Треть косметики продается в торговых сетях без какой-либо информации об ингредиентах. "Производители не раскрывают состав косметической продукции на русском языке не только из-за потенциального вреда некоторых компонентов, но и из-за их доступности и дешевизны. Во многих случаях потребители, приобретая компоненты, находящиеся в свободной продаже, могут самостоятельно изготовить косметическую продукцию, и это обойдется в несколько раз дешевле", — отметили в союзе.Национальный союз защиты прав потребителей предлагает ввести в России обязательную маркировку косметической продукции - в качестве примера приводится то, что введение маркировки парфюмерии позволило более чем в три раза снизить количество нарушений. "Рынок косметической продукции требует усиления контроля над составом, содержанием вредных веществ, производством и реализацией, информацией для потребителя, что неосуществимо силами надзорных органов в условиях действующего моратория на проверки", — прокомментировали там.

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https://ria.ru/20240822/bad-1967695023.html

https://ria.ru/20240131/kosmetika-1924623552.html

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россия