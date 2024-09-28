Рейтинг@Mail.ru
Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Горбуновым вышел на орбиту - РИА Новости, 28.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
20:44 28.09.2024
https://ria.ru/20240928/korabl-1975279341.html
Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Горбуновым вышел на орбиту
Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Горбуновым вышел на орбиту - РИА Новости, 28.09.2024
Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Горбуновым вышел на орбиту
Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Александром Горбуновым вышел на орбиту, все прошло штатно, сообщил "Роскосмос". РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T20:44
2024-09-28T20:44
наука
ник хейг
роскосмос
наса
космос - риа наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1c/1975278960_58:0:2485:1365_1920x0_80_0_0_2f99e08056f8518dda6a95d629433ad3.jpg
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Александром Горбуновым вышел на орбиту, все прошло штатно, сообщил "Роскосмос". Корабль Crew Dragon с экипажем из россиянина Горбунова и астронавта НАСА Ника Хейга стартовал к Международной космической станции (МКС) в субботу. "Выведение корабля Crew Dragon на заданную орбиту и его отделение от второй ступени ракеты-носителя - штатно. Стыковка Crew Dragon к узловому модулю Harmony американского сегмента МКС - 30 сентября в 00.30 мск", - говорится в сообщении корпорации в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240927/kosmos-1975068422.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1c/1975278960_361:0:2181:1365_1920x0_80_0_0_183aad4d36d7445d376a766251bf12a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ник хейг, роскосмос, наса, космос - риа наука
Наука, Ник Хейг, Роскосмос, НАСА, Космос - РИА Наука
Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Горбуновым вышел на орбиту

"Роскосмос": корабль Crew Dragon с Горбуновым вышел на орбиту

© NASAКорабль Crew Dragon с российским космонавтом стартовал к МКС. Кадр трансляции
Корабль Crew Dragon с российским космонавтом стартовал к МКС. Кадр трансляции - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© NASA
Корабль Crew Dragon с российским космонавтом стартовал к МКС. Кадр трансляции
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Александром Горбуновым вышел на орбиту, все прошло штатно, сообщил "Роскосмос".
Корабль Crew Dragon с экипажем из россиянина Горбунова и астронавта НАСА Ника Хейга стартовал к Международной космической станции (МКС) в субботу.
"Выведение корабля Crew Dragon на заданную орбиту и его отделение от второй ступени ракеты-носителя - штатно. Стыковка Crew Dragon к узловому модулю Harmony американского сегмента МКС - 30 сентября в 00.30 мск", - говорится в сообщении корпорации в Telegram-канале.
Вид на планету Земля из космоса - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Китай вывел на орбиту возвращаемый спутник для экспериментов в космосе
27 сентября, 14:35
 
НаукаНик ХейгРоскосмосНАСАКосмос - РИА Наука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала