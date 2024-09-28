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Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Горбуновым вышел на орбиту

Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Горбуновым вышел на орбиту - РИА Новости, 28.09.2024

Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Горбуновым вышел на орбиту

Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Александром Горбуновым вышел на орбиту, все прошло штатно, сообщил "Роскосмос". РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T20:44

2024-09-28T20:44

2024-09-28T20:44

наука

ник хейг

роскосмос

наса

космос - риа наука

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Александром Горбуновым вышел на орбиту, все прошло штатно, сообщил "Роскосмос". Корабль Crew Dragon с экипажем из россиянина Горбунова и астронавта НАСА Ника Хейга стартовал к Международной космической станции (МКС) в субботу. "Выведение корабля Crew Dragon на заданную орбиту и его отделение от второй ступени ракеты-носителя - штатно. Стыковка Crew Dragon к узловому модулю Harmony американского сегмента МКС - 30 сентября в 00.30 мск", - говорится в сообщении корпорации в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240927/kosmos-1975068422.html

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2024

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ник хейг, роскосмос, наса, космос - риа наука