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Глава МИД Китая сделал заявление об украинском конфликте - РИА Новости, 28.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:04 28.09.2024
https://ria.ru/20240928/kitay-1975219323.html
Глава МИД Китая сделал заявление об украинском конфликте
Глава МИД Китая сделал заявление об украинском конфликте - РИА Новости, 28.09.2024
Глава МИД Китая сделал заявление об украинском конфликте
Конфликт между Россией и Украиной не идти по пути эскалации, заявил Министр иностранных дел КНР Ван И на встрече со спецпредставителем бразильского президента... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T11:04
2024-09-28T11:04
специальная военная операция на украине
в мире
китай
бразилия
россия
украина
ван и (политик)
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Конфликт между Россией и Украиной не идти по пути эскалации, заявил Министр иностранных дел КНР Ван И на встрече со спецпредставителем бразильского президента Селсу Аморимом в Нью-Йорке, его слова приводит CGTN Global Watch."Все больше и больше стран осознают, что украинский кризис не может дальше выходить из-под контроля по спирали эскалации, международное сообщество не может скатываться к расколу и конфронтации", — отметил он.По словам дипломата, мировое сообщество должно объединиться в стремлении найти путь к разрешению конфликта.Накануне официальный представитель МИД КНР Линь Цзяньзаявил, что все больше стран стремятся создать атмосферу и условия для урегулирования украинского кризиса, так как риск его эскалации и расширения постоянно растет.
https://ria.ru/20240928/vsu-1975208882.html
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в мире, китай, бразилия, россия, украина, ван и (политик)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай, Бразилия, Россия, Украина, Ван И (политик)
Глава МИД Китая сделал заявление об украинском конфликте

Глава МИД КНР Ван И: украинский конфликт не должен выйти из-под контроля

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр иностранных КНР Ван И
Министр иностранных КНР Ван И - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Министр иностранных КНР Ван И. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Конфликт между Россией и Украиной не идти по пути эскалации, заявил Министр иностранных дел КНР Ван И на встрече со спецпредставителем бразильского президента Селсу Аморимом в Нью-Йорке, его слова приводит CGTN Global Watch.
«
"Все больше и больше стран осознают, что украинский кризис не может дальше выходить из-под контроля по спирали эскалации, международное сообщество не может скатываться к расколу и конфронтации", — отметил он.
По словам дипломата, мировое сообщество должно объединиться в стремлении найти путь к разрешению конфликта.
Накануне официальный представитель МИД КНР Линь Цзяньзаявил, что все больше стран стремятся создать атмосферу и условия для урегулирования украинского кризиса, так как риск его эскалации и расширения постоянно растет.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКитайБразилияРоссияУкраинаВан И (политик)
 
 
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