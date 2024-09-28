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Китай выступил против давления США в области торговли и технологии - РИА Новости, 28.09.2024
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03:29 28.09.2024
https://ria.ru/20240928/kitay-1975198826.html
Китай выступил против давления США в области торговли и технологии
Китай выступил против давления США в области торговли и технологии - РИА Новости, 28.09.2024
Китай выступил против давления США в области торговли и технологии
Китай решительно выступает против давления США в торговле и технологиях, заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях ГА... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T03:29
2024-09-28T03:29
китай
сша
энтони блинкен
оон
ван и (политик)
в мире
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ПЕКИН, 28 сен - РИА Новости. Китай решительно выступает против давления США в торговле и технологиях, заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях ГА ООН. "Китай решительно выступает против того, чтобы США оказывали давление на торгово-экономическую и научно-техническую отрасли КНР", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР. Он подчеркнул, что "национальную безопасность нельзя политизировать". "Китай никогда не примет указаний "учителей" по правам человека, и тем более выступает против вмешательства в свои внутренние дела под предлогом прав человека", - отметил он.
https://ria.ru/20240928/kitay-1975198422.html
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китай, сша, энтони блинкен, оон, ван и (политик), в мире
Китай, США, Энтони Блинкен, ООН, Ван И (политик), В мире
Китай выступил против давления США в области торговли и технологии

Ван И: Китай решительно выступает против давления США в торговле и технологиях

© AP Photo / Ng Han GuanПокупатели в торговом центре в Пекине, КНР
Покупатели в торговом центре в Пекине, КНР - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© AP Photo / Ng Han Guan
Покупатели в торговом центре в Пекине, КНР. Архивное фото
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ПЕКИН, 28 сен - РИА Новости. Китай решительно выступает против давления США в торговле и технологиях, заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях ГА ООН.
«
"Китай решительно выступает против того, чтобы США оказывали давление на торгово-экономическую и научно-техническую отрасли КНР", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР.
Он подчеркнул, что "национальную безопасность нельзя политизировать".
"Китай никогда не примет указаний "учителей" по правам человека, и тем более выступает против вмешательства в свои внутренние дела под предлогом прав человека", - отметил он.
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КитайСШАЭнтони БлинкенООНВан И (политик)В мире
 
 
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