https://ria.ru/20240928/kitay-1975198826.html

Китай выступил против давления США в области торговли и технологии

Китай выступил против давления США в области торговли и технологии - РИА Новости, 28.09.2024

Китай выступил против давления США в области торговли и технологии

Китай решительно выступает против давления США в торговле и технологиях, заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях ГА... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T03:29

2024-09-28T03:29

2024-09-28T03:29

китай

сша

энтони блинкен

оон

ван и (политик)

в мире

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ПЕКИН, 28 сен - РИА Новости. Китай решительно выступает против давления США в торговле и технологиях, заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях ГА ООН. "Китай решительно выступает против того, чтобы США оказывали давление на торгово-экономическую и научно-техническую отрасли КНР", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР. Он подчеркнул, что "национальную безопасность нельзя политизировать". "Китай никогда не примет указаний "учителей" по правам человека, и тем более выступает против вмешательства в свои внутренние дела под предлогом прав человека", - отметил он.

https://ria.ru/20240928/kitay-1975198422.html

китай

сша

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китай, сша, энтони блинкен, оон, ван и (политик), в мире