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Ван И предостерег США от очернения Китая из-за украинского кризиса - РИА Новости, 28.09.2024
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03:15 28.09.2024 (обновлено: 03:26 28.09.2024)
https://ria.ru/20240928/kitay-1975198422.html
Ван И предостерег США от очернения Китая из-за украинского кризиса
Ван И предостерег США от очернения Китая из-за украинского кризиса - РИА Новости, 28.09.2024
Ван И предостерег США от очернения Китая из-за украинского кризиса
США следует перестать очернять Китай в связи с украинским кризисом, прекратить вводить санкции и разжигать блоковую конфронтацию, заявил глава МИД КНР Ван И на... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T03:15
2024-09-28T03:26
сша
ван и (политик)
в мире
китай
оон
энтони блинкен
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ПЕКИН, 28 сен - РИА Новости. США следует перестать очернять Китай в связи с украинским кризисом, прекратить вводить санкции и разжигать блоковую конфронтацию, заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях ГА ООН."Позиция Китая по украинскому вопросу открытая, мы всегда настаивали на содействии миру и переговорам, а также прилагали собственные усилия для продвижения политического урегулирования", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР.Он подчеркнул, что "США следует прекратить очернять Китай и перекладывать вину, без разбора вводить санкции, а также перестать использовать это для создания противостояния и разжигания блоковой конфронтации".
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сша, ван и (политик), в мире, китай, оон, энтони блинкен
США, Ван И (политик), В мире, Китай, ООН, Энтони Блинкен
Ван И предостерег США от очернения Китая из-за украинского кризиса

Ван И: США следует перестать очернять Китай в связи с кризисом на Украине

© AP Photo / Tatan SyuflanaГлава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И
Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© AP Photo / Tatan Syuflana
Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И. Архивное фото
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ПЕКИН, 28 сен - РИА Новости. США следует перестать очернять Китай в связи с украинским кризисом, прекратить вводить санкции и разжигать блоковую конфронтацию, заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях ГА ООН.
"Позиция Китая по украинскому вопросу открытая, мы всегда настаивали на содействии миру и переговорам, а также прилагали собственные усилия для продвижения политического урегулирования", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР.
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Он подчеркнул, что "США следует прекратить очернять Китай и перекладывать вину, без разбора вводить санкции, а также перестать использовать это для создания противостояния и разжигания блоковой конфронтации".
 
СШАВан И (политик)В миреКитайООНЭнтони Блинкен
 
 
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