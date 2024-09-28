https://ria.ru/20240928/kitay-1975198422.html
Ван И предостерег США от очернения Китая из-за украинского кризиса
Ван И предостерег США от очернения Китая из-за украинского кризиса - РИА Новости, 28.09.2024
Ван И предостерег США от очернения Китая из-за украинского кризиса
США следует перестать очернять Китай в связи с украинским кризисом, прекратить вводить санкции и разжигать блоковую конфронтацию, заявил глава МИД КНР Ван И на... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T03:15
2024-09-28T03:15
2024-09-28T03:26
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ПЕКИН, 28 сен - РИА Новости. США следует перестать очернять Китай в связи с украинским кризисом, прекратить вводить санкции и разжигать блоковую конфронтацию, заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях ГА ООН."Позиция Китая по украинскому вопросу открытая, мы всегда настаивали на содействии миру и переговорам, а также прилагали собственные усилия для продвижения политического урегулирования", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР.Он подчеркнул, что "США следует прекратить очернять Китай и перекладывать вину, без разбора вводить санкции, а также перестать использовать это для создания противостояния и разжигания блоковой конфронтации".
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сша, ван и (политик), в мире, китай, оон, энтони блинкен
США, Ван И (политик), В мире, Китай, ООН, Энтони Блинкен
Ван И предостерег США от очернения Китая из-за украинского кризиса
Ван И: США следует перестать очернять Китай в связи с кризисом на Украине
ПЕКИН, 28 сен - РИА Новости. США следует перестать очернять Китай в связи с украинским кризисом, прекратить вводить санкции и разжигать блоковую конфронтацию, заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях ГА ООН.
"Позиция Китая по украинскому вопросу открытая, мы всегда настаивали на содействии миру и переговорам, а также прилагали собственные усилия для продвижения политического урегулирования", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР.
Он подчеркнул, что "США следует прекратить очернять Китай и перекладывать вину, без разбора вводить санкции, а также перестать использовать это для создания противостояния и разжигания блоковой конфронтации".