https://ria.ru/20240928/khezbolla-1975252863.html

"Хезболла" заявила о первой атаке по Израилю после гибели Насруллы

"Хезболла" заявила о первой атаке по Израилю после гибели Насруллы - РИА Новости, 28.09.2024

"Хезболла" заявила о первой атаке по Израилю после гибели Насруллы

"Хезболла" объявила о первой атаке на Израиль после гибели ее лидера Хасана Насруллы от израильского удара по пригороду Бейрута, говорится сообщении ливанского... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T16:41

2024-09-28T16:41

2024-09-28T18:04

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

голанские высоты

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ДОХА, 28 сен — РИА Новости. "Хезболла" объявила о первой атаке на Израиль после гибели ее лидера Хасана Насруллы от израильского удара по пригороду Бейрута, говорится сообщении ливанского движения, которое получило РИА Новости."В честь нашего стойкого палестинского народа в секторе Газа, в поддержку его храброго и благородного сопротивления, а также в защиту Ливана и его народа и в ответ на варварское вторжение Израиля в города, деревни и гибель гражданского населения бойцы "Исламского движения сопротивления" предприняли ракетный обстрел поселения Кацрин на Голанских высотах в субботу, 28 сентября 2024 года", — говорится в заявлении.Накануне в Бейруте прогремела серия примерно из десяти взрывов. Среди прочего, израильские военные сообщили о нанесении точечного авиаудара по главному штабу ливанского движения "Хезболла", который располагался под жилыми домами в центре района Дахия. При этом погибли генеральный секретарь движения Хасан Насрулла, а также командующий Южным фронтом "Хезболлы" Али Карки и командующий силами "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Ирана Аббас Нилфорушан. В результате удара оказались полностью разрушены шесть многоэтажных жилых зданий, на их месте образовалась большая воронка. Точное число погибших и раненых до сих пор не установлено.Обострение ливанско-израильского конфликтаОбстановка на границе между Ливаном и Израилем остается напряженной с начала военных действий в секторе Газа в октябре прошлого года.Эскалация ситуации произошла после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Как писали СМИ, в основном их использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения. В Бейруте возложили ответственность за произошедшее на Тель-Авив. Еврейское государство не подтверждало и не отрицало причастность к этому.Кроме того, в конце июля израильские военные ударили по жилому дому в районе Харет-Хрейк в пригороде Бейрута. Погибли семь человек, включая высокопоставленного командира "Хезболлы" Фуада Шукра.С утра 23 сентября ЦАХАЛ объявил о начале наступательной операции "Стрелы севера" и атаковал поселения на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и несколько областных населенных пунктов.Бойцы "Хезболлы", в свою очередь, выпустили десятки ракет по северу Израиля. Официальный Бейрут уже призвал ООН вмешаться и остановить агрессию Тель-Авива. По данным Центра экстренных ситуаций ливанского Минздрава, в результате израильских бомбардировок только за четыре дня погибли около 700 человек, более полутора тысяч получили ранения.

https://ria.ru/20240928/nasrulla-1975252190.html

https://ria.ru/20240928/iran-1975243853.html

https://ria.ru/20240927/voyna-1974935156.html

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голанские высоты

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, голанские высоты