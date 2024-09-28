https://ria.ru/20240928/khezbolla-1975222872.html

В Турции прокомментировали сообщения о гибели лидера "Хезболлы"

В Турции прокомментировали сообщения о гибели лидера "Хезболлы" - РИА Новости, 28.09.2024

В Турции прокомментировали сообщения о гибели лидера "Хезболлы"

Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз заявил в интервью CNN Türk, что если информация о ликвидации лидера "Хезболлах" Хасана Насрулла подтвердится, это приведёт... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T11:46

2024-09-28T11:46

2024-09-28T11:46

в мире

турция

израиль

бейрут

хасан насрулла

хезболла

армия обороны израиля (цахал)

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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АНКАРА, 28 сен – РИА Новости. Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз заявил в интервью CNN Türk, что если информация о ликвидации лидера "Хезболлах" Хасана Насрулла подтвердится, это приведёт к ещё большей геополитической напряжённости, чего и добивается Израиль. Генеральный секретарь движения "Хезболлах" Хасан Насрулла был ликвидирован в ходе авиаудара по штабу организации в Бейруте, говорится в официальном заявлении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Конечно же, необходимо подтверждение этой информации. Это безусловно приведёт к росту геополитической напряжённости. В принципе этого и добивается Израиль", - сказал Йылмаз.

https://ria.ru/20240922/front-1973845155.html

турция

израиль

бейрут

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, турция, израиль, бейрут, хасан насрулла, хезболла, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024