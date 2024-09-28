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В Турции прокомментировали сообщения о гибели лидера "Хезболлы" - РИА Новости, 28.09.2024
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11:46 28.09.2024
https://ria.ru/20240928/khezbolla-1975222872.html
В Турции прокомментировали сообщения о гибели лидера "Хезболлы"
В Турции прокомментировали сообщения о гибели лидера "Хезболлы" - РИА Новости, 28.09.2024
В Турции прокомментировали сообщения о гибели лидера "Хезболлы"
Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз заявил в интервью CNN Türk, что если информация о ликвидации лидера "Хезболлах" Хасана Насрулла подтвердится, это приведёт... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T11:46
2024-09-28T11:46
в мире
турция
израиль
бейрут
хасан насрулла
хезболла
армия обороны израиля (цахал)
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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АНКАРА, 28 сен – РИА Новости. Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз заявил в интервью CNN Türk, что если информация о ликвидации лидера "Хезболлах" Хасана Насрулла подтвердится, это приведёт к ещё большей геополитической напряжённости, чего и добивается Израиль. Генеральный секретарь движения "Хезболлах" Хасан Насрулла был ликвидирован в ходе авиаудара по штабу организации в Бейруте, говорится в официальном заявлении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Конечно же, необходимо подтверждение этой информации. Это безусловно приведёт к росту геополитической напряжённости. В принципе этого и добивается Израиль", - сказал Йылмаз.
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израиль
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в мире, турция, израиль, бейрут, хасан насрулла, хезболла, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Турция, Израиль, Бейрут, Хасан Насрулла, Хезболла, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В Турции прокомментировали сообщения о гибели лидера "Хезболлы"

Йылмаз: гибель лидера "Хезболлы" Насруллы усилит напряженность в регионе

© AP Photo / Hussein MallaГенеральный секретарь ливанской шиитской политической партии и военизированной организации "Хезболла" Хасан Насрулла
Генеральный секретарь ливанской шиитской политической партии и военизированной организации Хезболла Хасан Насрулла - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Генеральный секретарь ливанской шиитской политической партии и военизированной организации "Хезболла" Хасан Насрулла. Архивное фото
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АНКАРА, 28 сен – РИА Новости. Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз заявил в интервью CNN Türk, что если информация о ликвидации лидера "Хезболлах" Хасана Насрулла подтвердится, это приведёт к ещё большей геополитической напряжённости, чего и добивается Израиль.
Генеральный секретарь движения "Хезболлах" Хасан Насрулла был ликвидирован в ходе авиаудара по штабу организации в Бейруте, говорится в официальном заявлении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Конечно же, необходимо подтверждение этой информации. Это безусловно приведёт к росту геополитической напряжённости. В принципе этого и добивается Израиль", - сказал Йылмаз.
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В миреТурцияИзраильБейрутХасан НасруллаХезболлаАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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