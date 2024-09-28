https://ria.ru/20240928/khezbolla-1975222872.html
В Турции прокомментировали сообщения о гибели лидера "Хезболлы"
В Турции прокомментировали сообщения о гибели лидера "Хезболлы" - РИА Новости, 28.09.2024
В Турции прокомментировали сообщения о гибели лидера "Хезболлы"
Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз заявил в интервью CNN Türk, что если информация о ликвидации лидера "Хезболлах" Хасана Насрулла подтвердится, это приведёт... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T11:46
2024-09-28T11:46
2024-09-28T11:46
в мире
турция
израиль
бейрут
хасан насрулла
хезболла
армия обороны израиля (цахал)
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1c/1975220995_0:0:2762:1554_1920x0_80_0_0_aafed1f5544ee32db34131019c0cad08.jpg
АНКАРА, 28 сен – РИА Новости. Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз заявил в интервью CNN Türk, что если информация о ликвидации лидера "Хезболлах" Хасана Насрулла подтвердится, это приведёт к ещё большей геополитической напряжённости, чего и добивается Израиль. Генеральный секретарь движения "Хезболлах" Хасан Насрулла был ликвидирован в ходе авиаудара по штабу организации в Бейруте, говорится в официальном заявлении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Конечно же, необходимо подтверждение этой информации. Это безусловно приведёт к росту геополитической напряжённости. В принципе этого и добивается Израиль", - сказал Йылмаз.
https://ria.ru/20240922/front-1973845155.html
турция
израиль
бейрут
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1c/1975220995_83:0:2591:1881_1920x0_80_0_0_23609cc0f95f219e2a9fdd3bac298d26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, израиль, бейрут, хасан насрулла, хезболла, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Турция, Израиль, Бейрут, Хасан Насрулла, Хезболла, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В Турции прокомментировали сообщения о гибели лидера "Хезболлы"
Йылмаз: гибель лидера "Хезболлы" Насруллы усилит напряженность в регионе