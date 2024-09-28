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Израиль заявил о ликвидации лидера "Хезболлы" Насруллы

Израиль заявил о ликвидации лидера "Хезболлы" Насруллы - РИА Новости, 28.09.2024

Израиль заявил о ликвидации лидера "Хезболлы" Насруллы

Генеральный секретарь ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасан Насрулла ликвидирован при авиаударе по штабу организации в Бейруте, заявила Армия обороны... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T11:01

2024-09-28T11:01

2024-09-28T11:15

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израиль

хезболла

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Генеральный секретарь ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасан Насрулла ликвидирован при авиаударе по штабу организации в Бейруте, заявила Армия обороны Израиля."Вчера ЦАХАЛ убил Хасана Насруллу, лидера террористической организации "Хезболла" и одного из ее основателей, а также Али Карки, командующего южным фронтом "Хезболлы", и других командиров", — говорится в релизе.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024