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Израиль заявил о ликвидации лидера "Хезболлы" Насруллы - РИА Новости, 28.09.2024
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11:01 28.09.2024 (обновлено: 11:15 28.09.2024) дополняется ...
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Израиль заявил о ликвидации лидера "Хезболлы" Насруллы
Израиль заявил о ликвидации лидера "Хезболлы" Насруллы - РИА Новости, 28.09.2024
Израиль заявил о ликвидации лидера "Хезболлы" Насруллы
Генеральный секретарь ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасан Насрулла ликвидирован при авиаударе по штабу организации в Бейруте, заявила Армия обороны... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T11:01
2024-09-28T11:15
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Генеральный секретарь ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасан Насрулла ликвидирован при авиаударе по штабу организации в Бейруте, заявила Армия обороны Израиля."Вчера ЦАХАЛ убил Хасана Насруллу, лидера террористической организации "Хезболла" и одного из ее основателей, а также Али Карки, командующего южным фронтом "Хезболлы", и других командиров", — говорится в релизе.
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в мире, израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израиль заявил о ликвидации лидера "Хезболлы" Насруллы

ЦАХАЛ официально заявил о ликвидации лидера "Хезболлы" Насруллы

© AP Photo / Hussein MallaГенеральный секретарь ливанской шиитской политической партии и военизированной организации "Хезболла" Хасан Насрулла
Генеральный секретарь ливанской шиитской политической партии и военизированной организации Хезболла Хасан Насрулла - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Генеральный секретарь ливанской шиитской политической партии и военизированной организации "Хезболла" Хасан Насрулла. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Генеральный секретарь ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасан Насрулла ликвидирован при авиаударе по штабу организации в Бейруте, заявила Армия обороны Израиля.
"Вчера ЦАХАЛ убил Хасана Насруллу, лидера террористической организации "Хезболла" и одного из ее основателей, а также Али Карки, командующего южным фронтом "Хезболлы", и других командиров", — говорится в релизе.
 
В миреИзраильХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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