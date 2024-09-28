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ХАМАС сделало заявление после убийства Насруллы - РИА Новости, 28.09.2024
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14:54 28.09.2024 (обновлено: 15:22 28.09.2024)
https://ria.ru/20240928/khamas-1975242002.html
ХАМАС сделало заявление после убийства Насруллы
ХАМАС сделало заявление после убийства Насруллы - РИА Новости, 28.09.2024
ХАМАС сделало заявление после убийства Насруллы
Палестинское движение ХАМАС заявило о едином фронте с ливанским движением "Хезболлах" после гибели их генерального секретаря Хассана Насруллы из-за израильского РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T14:54
2024-09-28T15:22
хамас
хезболла
в мире
бейрут
ливан
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хасан насрулла
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ДОХА, 28 сен - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заявило о едином фронте с ливанским движением "Хезболлах" после гибели их генерального секретаря Хассана Насруллы из-за израильского удара по Южному Бейруту.Ранее движение "Хезболлах" подтвердило гибель своего генсека после израильского авиаудара по зданию в южном пригороде Бейрута."Исламское движение сопротивления ХАМАС скорбит вместе с нашим палестинским народом, арабской и исламской нацией, а также свободными людьми мира в связи с мученической кончиной генерального секретаря "Хезболлах" Хассаном Насруллой, который ушел как мученик вместе с группой своих коллег-лидеров в битве "Потоп Аль-Акса" и на пути в Иерусалим, а также (выражает - ред.) поддержку нашего палестинского народа и его доблестного сопротивления в противостоянии сионистскому врагу", - говорится в поступившем РИА Новости сообщении движения.В ХАМАС добавили, что теперь члены движения должны вместе с "Хезболлах" встать на защиту мечети Аль-Акса."Мы, члены движения ХАМАС, и перед лицом этого сионистского преступления и резни, должны возобновить нашу абсолютную солидарность и встать вместе с братьями из "Хезболлах" и исламского сопротивления в Ливане, которые вместе с нашим народом и сопротивлением участвуют в битве "Потоп Аль-Аксы" на защиту мечети Аль-Акса, а также законных прав нашего народа и его стремления к свободе, независимости и самоопределению", - добавили в движении.В ХАМАС заявили, что история показала, что лидеров сопротивления "сионистскому врагу" меняет поколение лидеров более доблестных, сильных и более решительных для продолжения конфронтации с сионистским врагом, пока он не будет побежден и не удален с их земли и региона.
https://ria.ru/20240927/voyna-1974935156.html
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хамас, хезболла, в мире, бейрут, ливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хасан насрулла
ХАМАС, Хезболла, В мире, Бейрут, Ливан, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Хасан Насрулла
ХАМАС сделало заявление после убийства Насруллы

ХАМАС заявило о едином фронте с "Хезболлой" после убийства Насруллы

© AP Photo / Hussein MallaГенеральный секретарь ливанской шиитской политической партии и военизированной организации "Хезболла" Хасан Насрулла
Генеральный секретарь ливанской шиитской политической партии и военизированной организации Хезболла Хасан Насрулла - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Генеральный секретарь ливанской шиитской политической партии и военизированной организации "Хезболла" Хасан Насрулла. Архивное фото
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ДОХА, 28 сен - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заявило о едином фронте с ливанским движением "Хезболлах" после гибели их генерального секретаря Хассана Насруллы из-за израильского удара по Южному Бейруту.
Ранее движение "Хезболлах" подтвердило гибель своего генсека после израильского авиаудара по зданию в южном пригороде Бейрута.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
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27 сентября, 08:00
"Исламское движение сопротивления ХАМАС скорбит вместе с нашим палестинским народом, арабской и исламской нацией, а также свободными людьми мира в связи с мученической кончиной генерального секретаря "Хезболлах" Хассаном Насруллой, который ушел как мученик вместе с группой своих коллег-лидеров в битве "Потоп Аль-Акса" и на пути в Иерусалим, а также (выражает - ред.) поддержку нашего палестинского народа и его доблестного сопротивления в противостоянии сионистскому врагу", - говорится в поступившем РИА Новости сообщении движения.
В ХАМАС добавили, что теперь члены движения должны вместе с "Хезболлах" встать на защиту мечети Аль-Акса.
"Мы, члены движения ХАМАС, и перед лицом этого сионистского преступления и резни, должны возобновить нашу абсолютную солидарность и встать вместе с братьями из "Хезболлах" и исламского сопротивления в Ливане, которые вместе с нашим народом и сопротивлением участвуют в битве "Потоп Аль-Аксы" на защиту мечети Аль-Акса, а также законных прав нашего народа и его стремления к свободе, независимости и самоопределению", - добавили в движении.
В ХАМАС заявили, что история показала, что лидеров сопротивления "сионистскому врагу" меняет поколение лидеров более доблестных, сильных и более решительных для продолжения конфронтации с сионистским врагом, пока он не будет побежден и не удален с их земли и региона.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
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24 сентября, 08:00
 
ХАМАСХезболлаВ миреБейрутЛиванОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХасан Насрулла
 
 
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