ХАМАС сделало заявление после убийства Насруллы
ХАМАС заявило о едином фронте с "Хезболлой" после убийства Насруллы
© AP Photo / Hussein MallaГенеральный секретарь ливанской шиитской политической партии и военизированной организации "Хезболла" Хасан Насрулла
© AP Photo / Hussein Malla
Генеральный секретарь ливанской шиитской политической партии и военизированной организации "Хезболла" Хасан Насрулла. Архивное фото
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ДОХА, 28 сен - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заявило о едином фронте с ливанским движением "Хезболлах" после гибели их генерального секретаря Хассана Насруллы из-за израильского удара по Южному Бейруту.
Ранее движение "Хезболлах" подтвердило гибель своего генсека после израильского авиаудара по зданию в южном пригороде Бейрута.
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"Исламское движение сопротивления ХАМАС скорбит вместе с нашим палестинским народом, арабской и исламской нацией, а также свободными людьми мира в связи с мученической кончиной генерального секретаря "Хезболлах" Хассаном Насруллой, который ушел как мученик вместе с группой своих коллег-лидеров в битве "Потоп Аль-Акса" и на пути в Иерусалим, а также (выражает - ред.) поддержку нашего палестинского народа и его доблестного сопротивления в противостоянии сионистскому врагу", - говорится в поступившем РИА Новости сообщении движения.
В ХАМАС добавили, что теперь члены движения должны вместе с "Хезболлах" встать на защиту мечети Аль-Акса.
"Мы, члены движения ХАМАС, и перед лицом этого сионистского преступления и резни, должны возобновить нашу абсолютную солидарность и встать вместе с братьями из "Хезболлах" и исламского сопротивления в Ливане, которые вместе с нашим народом и сопротивлением участвуют в битве "Потоп Аль-Аксы" на защиту мечети Аль-Акса, а также законных прав нашего народа и его стремления к свободе, независимости и самоопределению", - добавили в движении.
В ХАМАС заявили, что история показала, что лидеров сопротивления "сионистскому врагу" меняет поколение лидеров более доблестных, сильных и более решительных для продолжения конфронтации с сионистским врагом, пока он не будет побежден и не удален с их земли и региона.
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