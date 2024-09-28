https://ria.ru/20240928/khamas-1975242002.html

ХАМАС сделало заявление после убийства Насруллы

ХАМАС сделало заявление после убийства Насруллы - РИА Новости, 28.09.2024

ХАМАС сделало заявление после убийства Насруллы

Палестинское движение ХАМАС заявило о едином фронте с ливанским движением "Хезболлах" после гибели их генерального секретаря Хассана Насруллы из-за израильского РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T14:54

2024-09-28T14:54

2024-09-28T15:22

хамас

хезболла

в мире

бейрут

ливан

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хасан насрулла

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ДОХА, 28 сен - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заявило о едином фронте с ливанским движением "Хезболлах" после гибели их генерального секретаря Хассана Насруллы из-за израильского удара по Южному Бейруту.Ранее движение "Хезболлах" подтвердило гибель своего генсека после израильского авиаудара по зданию в южном пригороде Бейрута."Исламское движение сопротивления ХАМАС скорбит вместе с нашим палестинским народом, арабской и исламской нацией, а также свободными людьми мира в связи с мученической кончиной генерального секретаря "Хезболлах" Хассаном Насруллой, который ушел как мученик вместе с группой своих коллег-лидеров в битве "Потоп Аль-Акса" и на пути в Иерусалим, а также (выражает - ред.) поддержку нашего палестинского народа и его доблестного сопротивления в противостоянии сионистскому врагу", - говорится в поступившем РИА Новости сообщении движения.В ХАМАС добавили, что теперь члены движения должны вместе с "Хезболлах" встать на защиту мечети Аль-Акса."Мы, члены движения ХАМАС, и перед лицом этого сионистского преступления и резни, должны возобновить нашу абсолютную солидарность и встать вместе с братьями из "Хезболлах" и исламского сопротивления в Ливане, которые вместе с нашим народом и сопротивлением участвуют в битве "Потоп Аль-Аксы" на защиту мечети Аль-Акса, а также законных прав нашего народа и его стремления к свободе, независимости и самоопределению", - добавили в движении.В ХАМАС заявили, что история показала, что лидеров сопротивления "сионистскому врагу" меняет поколение лидеров более доблестных, сильных и более решительных для продолжения конфронтации с сионистским врагом, пока он не будет побежден и не удален с их земли и региона.

https://ria.ru/20240927/voyna-1974935156.html

https://ria.ru/20240924/voyna-1974359553.html

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хамас, хезболла, в мире, бейрут, ливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хасан насрулла